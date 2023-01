Srovnávat nynější situaci s třicátými léty v Německu nelze

29. 1. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Že volili angličtí voliči v jihozápadní Anglii (Cornwall, Devon) v chudých oblastech, které byly stoprocentně závislé na dotacích z Evropské unie pro brexit, "protože my tomu establishmentu ukážeme, horší to už být nemůže" a že stejně tak hlasovali angličtí rybýři (kteří teď v důsledku brexitu drtivou většinou přišli o své rybářské podnikání, protože jim brexit zabránit vyvážet ryby do EU), že stejně tak hlasovala chudá severní Anglie, je stoprocentně dokázaná. Konzervativní vláda samozřejmě ty dotace z Evropské unie nenahradila.

"Já jsem z města, kde je Babišovo království. Petřvald u Karviné. Myslím, že tu Babiš měl 65%. Já jsem tu zdaleka nejbohatší a Babiše jsem nevolil, ale znám ty příběhy, vím kolik lidi tu má exekuci a proč, máme tu vyloučené lokality, romské ghetto, s Romy komunikuji každý den a jsem jejich kamarád. Pan Dolejší nemá elementární představu o tom proč ti lidé volí jak volí. Každý z těch lidi má úplně jiný důvod, vůbec nejde paušalizovat. 42% elektorátu není jednolitá masa.

O lidech na periferii a jejich volbách koluji jinde mýty. Jeden z mýtů je ten , že ti lidé žádají centrum o pomoc a vyčítají, že jim nikdo nepomůže. Sorry, ale tady u nás nikdo o pomoc nežádá. Kde jste na to přišli? O pomoc se nežádá, protože se ví, že stejně nepřijde. Pak je tu další mýtus: že volič neví, kdo je AB zač. Lidé tu ví velmi přesně, co je on zač, a ví i přesně, co dělá a čeho se dopustil. Je zde pouze a jen názor, že opačná strana se chová stejně a je stejně zločinecká jako ten AB. A přispělo k tomu chování jistého Zdeňka Bakaly, kterému doly stály za to z nich vytáhnout 54 mld Kč , aby je pak zcela vyrabované předal prázdné státu. Omlouvám se , ale po této brutální lekci elegána z Prahy, jež tu všichni viděli a zažili tady na hodné dědečky nevěři nikdo. Posledním mýtem je že nevíme, kdo nám poskytuje peníze a do této štědré ruky koušeme. Aby bylo jasno: tady žadné štědré peníze pro strukturálně postižené regiony nepřicházejí. Tady není o co přijít. Co tu chodí jsou peanuts, drobky, žďorby jak říkáme.





Když mluvíte s velmi chudými lidmi tak mnohdy zjistíte že jsou realističtejší a pragmatičtější než mnozí intelektuálové. Je pro proto , že když jste chudý nemůžete snít jinak nepřežijete. Snít mohou jiní.





Problém Babišových voliču je řešitelný zcela elegantně. Stači vrátit Česko do hranic z 1.10.1938 a problémy odpadnou. Třeba tady Karvinsko by bylo Polsko a pokud vím, Polsko by o tzv. Záolží mělo zájem. Kdysi tu žilo více Poláků než Čechů , všichni tu umíme polsky, jsme promíchaní a toto území je součástí republiky po rozhodnutí arbitráže ve Spa z 28.7.1920 , a to proto, že majitel zdejších dolů Rotschield z Vídně chtěl raději do ČSR. Teď když doly prakticky nejsou, se dá území odevzdat. Vám se uleví a nám také, protože v Polsku se k nám budou chovat lépe, je to větší a funkčnějši země. Myslim, že i města jako Brix, Aussig, Komotau, Saatz, Tetschen, Eger a další by přivítaly možnost stát se součástí SRN.





Věřím, že je to elegantní řešeni a počet nesystémových nihilistů v novém Česku výrazně klesne a pan Dolejší bude spokojen. My také."