Polský ministr zdravotnictví je šokován, že 14letá dívka po znásilnění nemohla dostat potrat

31. 1. 2023

čas čtení 2 minuty



Lékaři v několika nemocnicích se odvolávali na výhradu svědomí, aby se vyhnuli provedení potratu u dospívající dívky s mentálním postižením



Polský ministr zdravotnictví se vyjádřil ke známému případu znásilnění a prohlásil, že je "nepřijatelné", aby mentálně postižená čtrnáctiletá dívka musela bojovat o legální potrat.



Případ, v němž lékaři v několika nemocnicích využili klauzuli svědomí, aby se vyhnuli provedení zákroku, vyvolal nové výzvy ke zmírnění potratových zákonů v Polsku, které patří k nejpřísnějším v Evropě.



"Jsme tímto případem zděšeni, naše reakce je jednoznačná," řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Polský ministr zdravotnictví se vyjádřil ke známému případu znásilnění a prohlásil, že je "nepřijatelné", aby mentálně postižená čtrnáctiletá dívka musela bojovat o legální potrat.Případ, v němž lékaři v několika nemocnicích využili klauzuli svědomí, aby se vyhnuli provedení zákroku, vyvolal nové výzvy ke zmírnění potratových zákonů v Polsku, které patří k nejpřísnějším v Evropě."Jsme tímto případem zděšeni, naše reakce je jednoznačná," řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Niedzielski.





Od roku 2021, kdy vstoupil v platnost téměř úplný zákaz, jsou potraty v Polsku legální pouze v případě, že je těhotenství důsledkem sexuálního útoku nebo ohrožuje život či zdraví ženy.



Jak ale ukazuje aktuální případ, i legální interrupce je v této členské zemi EU někdy obtížné získat.



Teenagerka, jejíž totožnost nebyla zveřejněna, otěhotněla poté, co ji sexuálně napadl její strýc, uvedla skupina pro práva žen Federa.



Federa, která o případu informovala jako první, uvedla, že teenagerka má mentální postižení a o těhotenství nevěděla, dokud její teta nezjistila, co se stalo, a nepokusila se jí pomoci podstoupit interrupci.



Lékaři v několika nemocnicích ve východním Polsku však odmítli těhotenství přerušit s odvoláním na tzv. klauzuli svědomí, která jim umožňuje neprovést potrat, pokud mají pocit, že je v rozporu s jejich přesvědčením.



Potrat byl nakonec proveden ve Varšavě poté, poté, co se do věci vložila Federa.



"Na takové jednání nestačí žádná slova znechucení... ale pro nás bylo nejdůležitější dívce pomoci," konstatovala Federa.



Případ přiměl opoziční politiky, aby vyzvali ke změně zákona.



"Doložka svědomí je barbarský a nelidský zákon ... a měl by být zrušen," řekla novinářům levicová poslankyně Katarzyna Kotula.



Středolevicová zákonodárkyně Barbara Nowacka uvedla, že opozice připraví návrh zákona omezujícího používání klauzule ze strany lékařů.



Vládní ombudsman Marcin Wiacek uvedl, že případ ukazuje na nedostatky v právním systému, a řekl, že mladistvá dívka měla být informována o nemocnicích, které jsou ochotny potrat provést.





Potraty se v Polsku staly politickým bojištěm od doby, kdy se tamní Nejvyšší soud koncem roku 2020 postavil na stranu pravicové vlády a rozhodl, že přerušení těhotenství kvůli vadám plodu je protiústavní.







Zdroj v angličtině ZDE

0