O bývalém vojákovi a českých politicích

1. 2. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Když jsem v neděli v Otázkách V. Moravce sledoval rozhovor s Petrem Pavlem, měl jsem po dlouhé době pocit, že někomu z vrcholných politiků opravdu záleží na stabilitě republiky a její budoucnosti. A uvědomil jsem si, že jako bývalý generál a vysoký představitel NATO musí velmi dobře vědět, že bezpečnost státu není dána jen zbraněmi a armádou, ale také, a možná v dnešní době ještě více, stavem celé společnosti, důvěrou občanů v instituce, systémovými opatřeními proti chudobě a nevzdělanosti.

Naši běžní politici – a kdo ví, zda se do této kategorie časem nezařadí svým uvažováním také Petr Pavel – málokdy dávají, kromě obecných frází, najevo skutečný zájem o stav země, její prosperitu a bezpečnost, místo toho se soustředí na jednotlivosti a více či méně sofistikované pohyby v předivu různých politických vztahů a sil. Pro ně je hlavní otázkou to, co by daná agenda znamenala pro jejich politickou pozici, pro jejich boj s konkurenty, pro jejich dobré vztahy s jejich politickými spojenci. Říkají si: koho bych asi tak mohl naštvat nebo potěšit, když udělám tohle? Petr Pavel přichází do tohoto prostředí se zcela jinou perspektivou.

Ve zmíněném pořadu jsem slyšel také slova o nutnosti spolupráce s opozicí a o roli prezidenta jako možného zprostředkovatele. Zaznělo tam také, a to jsem zvláště ocenil, protože po zvolení Petra Pavla se z nadšení jeho příznivců občas zdá, že nastal ráj na zemi a nikoho není třeba otravovat realitou, varovné připomenutí dramatického poklesu popularity slovenské prezidentky v souvislosti s podpisem dohody mezi Slovenskem a USA. Na její místo na špičce popularity mezi slovenskými občany se vyhoupl Robert Fico, který je už nějakou dobu snad ještě děsivější politik než Andrej Babiš. Petr Pavel vyslovil názor, že jediná cesta, jak bránit takovému scénáři u nás, je sázka na věcnost a neustálé, trpělivé vysvětlování obsahu té smlouvy. Snad má pravdu.

Jásat nad Petrem Pavlem v době, kdy ještě není prezidentem a kdy nevplul do složitých vztahů, souvisejících s prezidentskou funkcí, by bylo jistě pošetilé, i když plným právem lze jásat nad tím, že prezidentské volby vyhrál on a ne Andrej Babiš. Můžeme ale také doufat z toho, co Petr Pavel po svém zvolení dává najevo, že se mu podaří vnést do veřejné debaty důraz na to, že za chaotickou mozaikou politických zájmů a frází je také něco jako objektivní realita stavu naší společnosti a že pouze na ní lze stavět skutečnou bezpečnost a prosperitu.

