Vladimir Putin rád trvá na tom, že Lenin "vynalezl" Ukrajinu a další neruské národy a že navedl moskevský stát na cestu k rozpadu. Ale tím Putin dostává věci nazpátek a nedokáže rozpoznat, že Leninova úcta k Nerusům na sedmdesát let zachránila ruské impérium, říká Michail Jampolskij. Vladimir Putin rád trvá na tom, že Lenin "vynalezl" Ukrajinu a další neruské národy a že navedl moskevský stát na cestu k rozpadu. Ale tím Putin dostává věci nazpátek a nedokáže rozpoznat, že Leninova úcta k Nerusům na sedmdesát let zachránila ruské impérium,

Jedním z nejzajímavějších, i když opomíjených aspektů sovětské historie je to, že na počátku dvacátých let bolševici spíše než o třídách, jak by se dalo očekávat od oddaných marxistů, neustále mluvili o národech.

Důvod, proč k tomu došlo, je ten, že bolševici v průběhu občanské války začali chápat, že marxistické ideje si jen stěží získají obyvatelstvo Ruska a že je třeba si naklonit všechna národně osvobozenecká hnutí ústupky národům a nacionalismu.

Ve skutečnosti hlavním důvodem, proč bolševici porazili bílé, bylo to, že byli úspěšní v přetahování etnických menšin v zemi na svou stranu. Ty viděly, že bolševici jim dávají mnohem lepší příležitost k uskutečnění jejich dávných snů o autonomii kulturní a jazykové - a v jistém smyslu také politické.

V důsledku toho se ruská říše se v roce 1917 nerozpadla podobně jako habsburská. Ale Putin nechápe, že to, co Lenin udělal, dalo ruské říši dalších 70 let, mnohem déle, než by měla, kdyby nesehrál roli, kterou hrál.

Putinův neúspěch v tomto ohledu také znamená, že se chce vrátit do éry Alexandra III., kdy stát nedělal téměř žádné ústupky vůči národnostem; a protože to je jeho cílem, vidí eurasianismus jako jakousi vizi regionálních národů, které se mají vzdát svých národních programů ve jménu společného eurasijství.

Současný vládce Kremlu musí teprve pochopit, že eurasianismus je podvod, a pokus se na něj spolehnout jen urychlí den, kdy ruské impérium skončí.

