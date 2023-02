Český lord Alf Dubs: Když britská ministryně vnitra nazvala uprchlíky "vetřelci" byl to nejnižší bod mé kariéry

3. 2. 2023

čas čtení 3 minuty

Britský lord, který uprchl do Spojeného království před nacisty z Československa jako dítě, říká, že ho slova ministryně vnitra Bravermannové "hluboce a osobně rozrušila"





Alf Dubs, labouristický veterán a poslanec britské Horní sněmovny, který přišel do Spojeného království z Československa jako dítě na útěku před nacisty, označil přirovnání Suelly Bravemanové o uprchlících k vetřelcům za "hluboce a osobně rozrušující" a za nejnižší bod svého půlstoletí v politice.



Dubs, který v roce 1939 uprchl bez doprovodu z tehdejšího Československa a do Spojeného království přišel jako šestiletý v rámci Kindertransportu sira Nicholase Wintona, odsoudil britskou ministryni vnitra za to, že použila výrazivo, které vykresluje lidi, kteří také prchají před pronásledováním, jako "nepřátele".



Lord Alf Dubs pro Britské listy:

Dubsovy výroky, které zazněly v novém podcastovém seriálu uváděném mluvčím lorda Dubse Johnem McFallem, navazují na kritiku Bravermanové, kterou minulý měsíc vyslovila jiná přeživší holocaustu.



Ve svých výrocích v říjnuý 2022, které pronesla krátce poté, co byla znovu jmenována Rishi Sunakem poté, co ji předchozí premiérka z funkce ministryně vnitra vyhodila pro porušování bezpečnostních předpisů, Bravermanová v Dolní sněmovně prohlásila, že uprchlíci a migranti překračující kanál La Manche v malých člunech jsou "invazí na naše jižní pobřeží".



Na McFallovu žádost, aby vyjmenoval vrcholy a pády své politické kariéry, Dubs uvedl tyto výroky spolu se zkušeností, kdy v roce 1987 přišel o poslanecké křeslo v Dolní sněmovně a poté byl rok nezaměstnaný.



"Musím říct, že když ministryně vnitra mluví o uprchlících jako o vetřelcích, hluboce a osobně mě to rozčiluje. Je to znepokojující, protože vetřelci jsou vnímáni jako nepřítel," řekl.



"Vetřelci jsou nepřátelé, zatímco to, o čem mluvíme, jsou lidé, kteří utíkají před válkou, pronásledováním, ohrožením své bezpečnosti a tak dále. A myslím, že jim dlužíme trochu soucitu."



V rozhovoru s McFallem v podcastu Lord Speaker's Corner Dubs uvedl, že jeho zkušenost, kdy sám cestoval do Spojeného království uprostřed evakuace především židovských uprchlíků, kterou organizoval britský humanitární pracovník Nicholas Winton, výrazně formovala jeho pohled na věc.



"Nemyslím si, že člověk může projít takovou zkušeností, aniž by ho to nějak ovlivnilo," řekl Dubs, který se v Londýně jako šestiletý po příjezdu Wintonovým vlakem znovu setkal se svými rodiči.



"A jsem přesvědčen, že jsem cítil, že otázka uprchlíků byla důležitá tehdy a je důležitá i nyní, a je důležité, abychom my, kteří máme možnost hrát ve veřejném životě, využili své zkušenosti a využili je co nejefektivněji."





Bravermanová byla minulý měsíc během setkání ve svém volebním obvodu Fareham v hrabství Hampshire kritizována kvůli svým výrokům. Třiaosmdesátiletá Joan Salterová, která v roce 1943 jako dítě uprchla před nacisty z Belgie, přirovnala její slova k rétorice používané nacisty.





"Když slyším, jak používáte slova proti uprchlíkům, jako jsou 'houfy' a 'invaze', připomíná mi to jazyk používaný k dehumanizaci a ospravedlnění vyvraždění mé rodiny a milionů dalších," řekla. "Proč máte potřebu používat takový jazyk?" zeptala se.





Bravermanová v odpovědi lživě tvrdila, že rozsah neoficiální migrace se nepodobá ničemu, co jsme dosud viděli, a že se nebude "omlouvat za jazyk, který jsem použila, abych ukázala rozsah problému".









Podrobnosti v angličtině ZDE