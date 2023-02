Vyšachovali Prahu sobě, protože nesouhlasila s korupcí

7. 2. 2023 / Albín Sybera

Foto: Prefabrikované paneláky na okraji Prahy, kde se ceny nemovitostí staly pro mnohé nedostupnými. / bne IntelliNews

Praha bude mít po rekordně dlouhých jednáních nové vedení města



Koalice stran po vzoru české celostátní vlády je po rekordně dlouhých jednáních připravena vládnout Praze.



Komunální volby se konaly koncem září, ale jejich výsledky znamenaly, že žádná strana ani koalice nemá dominantní postavení pro sestavení vedení českého hlavního města a v úvahu připadá několik alternativ.



A radní hlavního města pro sociální věci a bydlení bude Alexandra Udženija.



Sociální politiku měla na starosti už v minulém období na Praze 2, kde je sociální politika tak super, že tam před dvěma lety na ulici zemřel člověk, kterého MČ vystěhovala z bytu. https://t.co/2vBEGM696f — Matěj Michalk Žaloudek 💚 (@ZaloudekMatej) February 6, 2023



Koalice stran po vzoru české celostátní vlády je po rekordně dlouhých jednáních připravena vládnout Praze.





Spory o účast pražské občanské progresivní a protikorupční strany Praha sobě ve vedení města a pokus populistického ANO expremiéra Andreje Babiše vytvořit vládu na magistrátu se středopravicovou koalicí SPOLU zastavily koaliční jednání na více než čtyři měsíce.



Budoucí koalici bude tvořit SPOLU - středopravý blok ODS, TOP 09 a křesťanských demokratů, který vyhrál komunální volby se ziskem 24,72 %, liberální Pirátská strana, která skončila třetí se 17,72 %, a středopravé uskupení Starostové a nezávislí, které skončilo páté se 7,76 %.



Jedná se o stejnou formaci, která tvoří celostátní vládu, jež zvítězila v parlamentních volbách v říjnu 2021. Znamená to, že do čela pražského magistrátu se vrací pravicová ODS premiéra Petra Fialy, zatímco Praha sobě odchází do opozice spolu s ANO a krajně pravicovou SPD.



Piráti opustili Alianci stability s Prahou sobě, kterou po volbách vytvořili ve snaze udržet dosavadního koaličního partnera při jednáních o nové vládě.



"Praha sobě bohužel není přijatelným partnerem pro SPOLU a nyní ani pro Starosty. Proto není jiná možnost, jak bránit Prahu před populisty z ANO a extremisty z SPD, než aby Piráti vstoupili do jednání [se SPOLU a Starosty] samostatně," uvedl v lednu na svém facebookovém profilu končící primátor za Piráty Zdeněk Hřib.



Protikorupční strana Praha sobě získala 14,72 %, ale vedení SPOLU odmítlo do koaličních rozhovorů zapojit Prahu sobě poté, co sehrála hlavní roli v kampani proti korupci v tradičně úplatkářské metropoli. Praha sobě a někteří politici SPOLU se střetli kvůli vedení městské části Praha 1 v centru města a kvůli takzvané "kauze Dozimetr", která se týkala úplatků v pražském Dopravním podniku.



Policie provedla razii na několika úřadech městské části a po udání oznamovatelů, mezi nimiž byl i náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr ze strany Praha sobě, vzala do vazby náměstka primátora Petra Hlubučka ze strany Starostové. Strana lidovců také upozornila, že Jiří Pospíšil z TOP 09 poskytl policii nepravdivé informace o svých kontaktech s klíčovou postavou kauzy "Dozimetr" - podnikatelem a sponzorem strany Starostové Michalem Redlem.



Praha sobě také odmítla spolupráci s lídrem křesťanských demokratů Janem Wolfem, který čelí trestnímu oznámení v jiném vyšetřování kvůli své roli v pochybných sportovních dotacích v Praze. Wolf jakékoli pochybení odmítá.



Časté konflikty mezi SPOLU, Pirátskou stranou a Praha sobě přiměly lídra opozičního ANO Patrika Nachera opakovaně upozornit, že SPOLU má "více společného" s ANO než s Piráty a hnutím Praha sobě, které označil za "aktivisty".



"Je to zřejmé a jasné, protože si rozumíme na společenské úrovni a některé (politiky) známe desítky let," řekl Nacher o komunálních vztazích ANO a SPOLU. Proti koaličnímu vyjednávání mezi nimi se však postavili celostátní politici, kteří SPOLU založili především v opozici proti oligarchickému zakladateli a nespornému lídrovi a financiérovi ANO Babišovi.



"Tlak ze strany [národní] pětikoalice byl obrovský. Neměl jsem sílu to překonat, i když jsem měl vůli," řekl Nacher Českému rozhlasu 3. února, kdy už bylo jasné, že v Praze vznikne koalice po vzoru té parlamentní.



Hřiba ve funkci primátora vystřídá lídr SPOLU a veterán pražské ODS Bohuslav Svoboda, který bude mít na starosti bezpečnost, zahraniční věci a energetiku.



Hřib by měl být prvním náměstkem primátora zodpovědným za dopravu. Strana bude mít další tři gesce, a to životní prostředí a klimatický plán, IT a inovace a majetek, transparentnost a legislativu, uvedla ČTK.



Do portfolia SPOLU by měly patřit finance a rozpočet, sociální věci, bydlení a zdravotnictví, kultura a cestovní ruch a také infrastruktura, Starostové by měli mít na starosti regionální rozvoj a na starosti školství a sport.



Dohoda může snížit spekulace, že by Pirátská strana mohla opustit národní vládu vedenou SPOLU po skončení českého předsednictví EU na konci loňského roku. Pirátská strana má na starosti národní portfolio zahraničních věcí, ale opakovaně vyjádřila odlišné názory na několik otázek, včetně kabinetem podporované legislativy na ochranu oznamovatelů korupce, kterou považuje za příliš slabou, nebo zavedení jednorázové daně ze zisků z vysokých cen energií, kterou chtěla uplatnit v roce 2022 i 2023.



Liberálnější názory Pirátské strany by však mohly vést i k dalším neshodám s politiky SPOLU v budoucí pražské koalici v oblasti bydlení a dopravy. Bydlení v Praze se pro běžné Čechy stalo prakticky nedostupným - velkou část nové výstavby skoupili spekulanti a byty v centru města se pronajímají přes Airbnb zahraničním turistům -, pravicoví politici se však zdráhají do trhu zasahovat.



Hřib je také známým zastáncem cyklistiky, zatímco Svoboda reprezentuje to, co komentátoři označují za filozofii "parkování aut", která vede k rostoucím problémům s dopravou a parkováním v Praze, která dosud nemá zóny s dopravním přetížením, za vjezd do nichž by se muselo platit.





Svobodova ODS je také dlouhodobě spojována s hluboce zakořeněnou korupcí v tradičně pravicovém hlavním městě, které vedla po většinu více než 30 let od obnovení demokracie.







Článek vyšel v angličtině na serveru IntelliNews ZDE

