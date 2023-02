Ukrajina zuří: Musk zamezil užívání Starlinku pro ukrajinské drony

9. 2. 2023

Musk tvrdí, že jeho satelitní komunikační služba "nikdy nebyla určena k vojenskému využití"



Vysoce postavený poradce ukrajinského prezidenta reagoval s hněvem poté, co společnost SpaceX Elona Muska uvedla, že podnikla kroky k tomu, aby zabránila své satelitní komunikační službě Starlink v ovládání bezpilotních letounů, které jsou pro kyjevské síly klíčové v boji proti ruské invazi.



Gwynne Shotwell, provozní ředitelka společnosti SpaceX, na konferenci v USA řekla, že toto překvapivé rozhodnutí bylo přijato, protože nikdy nebylo záměrem společnosti umožnit, aby byla služba Starlink využívána "k útočným účelům". Vysoce postavený poradce ukrajinského prezidenta reagoval s hněvem poté, co společnost SpaceX Elona Muska uvedla, že podnikla kroky k tomu, aby zabránila své satelitní komunikační službě Starlink v ovládání bezpilotních letounů, které jsou pro kyjevské síly klíčové v boji proti ruské invazi.





To vyvolalo ve čtvrtek ráno okamžitou stížnost Mychajla Podoljaka, vysokého poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který poukázal na to, že Muskova firma neuznává právo Ukrajiny na sebeobranu.



Podoljak na Twitteru napsal, že se firmy musí rozhodnout, zda jsou "na straně práva na svobodu", nebo "na straně Ruské federace a jejího "práva" zabíjet a zabírat území" po její loňské nevyprovokované invazi.





Krátce po začátku války Musk, zakladatel společnosti SpaceX, souhlasil s tím, že Ukrajině poskytne Starlink zdarma, a to v reakci na prosbu ukrajinského ministra pro digitální transformaci Mychajla Fedorova, která zazněla na Twitteru. "Služba Starlink je nyní na Ukrajině aktivní," uvedl Musk v odpovědi.



Ukrajinské síly využívají službu Starlink, aby jim pomohla ovládat rozsáhlou síť sledovacích dronů, která má zásadní význam pro monitorování koncentrace ruských vojsk a vojenských pohybů v době, kdy moskevské síly útočí na velké části východní fronty.



Armáda země se rychle stala závislou na Muskově síti, protože jiné internetové služby byly nedostupné kvůli válečným škodám, výpadkům proudu, rušení nebo prostě kvůli odlehlosti míst.



Jednostranné oznámení společnosti Space X je také v rozporu s postojem západních zemí, které zvyšují svou vojenskou pomoc Kyjevu, aby mu pomohly vzdorovat, a minulý měsíc se dohodly na poskytnutí tanků. Nyní zvažují, zda dodají bojové letouny, a to v reakci na prosbu, kterou Zelenskyj tento týden vyslovil na cestě do Londýna, Paříže a Bruselu.



Shotwellová uvedla, že Starlink "nikdy, nikdy neměl být Ukrajinou používán jako zbraň", ačkoli to společnost nemůže překvapit, protože kyjevská armáda jej již několik měsíců používá k pilotování bezpilotních letounů. "Ukrajinci ji využili způsobem, který byl neúmyslný a nebyl součástí žádné dohody," dodala.





Řekla, že společnost SpaceX byla schopna přijmout opatření, aby omezila používání technologie Ukrajinou k pilotování bezpilotních letounů, ačkoli není bezprostředně jasné, jaká to byla opatření a zda je kyjevská armáda dokáže obejít.



Tento spor není první mezi Ukrajinou a Muskem. Loni v říjnu Musk požádal uživatele Twitteru, aby hlasovali v anketě o rusko-ukrajinském míru, která zahrnovala předání Krymu Ukrajinou a umožnění referenda pod dohledem OSN o tom, zda si Moskva může ponechat další území, které obsadila po nevyprovokované invazi.





"Jděte do prdele, to je moje velmi diplomatická odpověď," odpověděl Andrij Melnyk, ukrajinský velvyslanec v Německu, což Muska přimělo pohrozit, že přestane Ukrajině poskytovat službu Starlink. Musk uvedl, že poskytování služby Starlink je pro SpaceX nákladné, ačkoli americká vláda platí alespoň část nákladů.



