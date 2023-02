Česko ve své moudrosti jde proti všem mezinárodním trendům

14. 2. 2023

Kvůli globálnímu oteplování se v mnoha zemích světa zlevňuje a dotuje veřejná doprava a omezuje automobilismus. (Skotsko například zavedlo dopravu autobusy zdarma pro všechny mladé do 22 let a pro starší občany od 60 let. Dramatické zlevnění dopravy po železnici v Německu je známo.)





V České republice se naopak bude veřejná doprava zdražovat. :)



Ekologické škody způsobované automobilismem jsou dosud ekonomicky nevyčíslitelné, jsou však zjevně větší než by byly dotace do veřejné dopravy.



přičemž v zahraničí tak hloupí nejsou a slevy, o kterých se nám ani nezdá, či rovnou dobprava zdarma, je tam civilizačním bonusem — Petr Haraším (@HarasimPetr) February 13, 2023



Stejně pitomé je v ČR prodlužování věku odchodu do důchodu době, kdy v důsledku AI, uměle inteligence, zmizí většina zaměstnání. (JČ)



