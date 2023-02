Americká armáda sestřelila čtvrtý létající objekt nad severoamerickým vzdušným prostorem

13. 2. 2023

čas čtení 8 minut

Foto: Sestřelený čínský balón



Incident je třetím neidentifikovaným objektem sestřeleným americkými a kanadskými stíhačkami v posledních dnech a následuje po sestřelení velkého balónu z Číny





Americká armáda sestřelila v neděli nad Huronským jezerem v Michiganu čtvrtý létající objekt nad severoamerickým vzdušným prostorem za poslední týden, potvrdila guvernérka státu Gretchen Whitmerová.



"Jsem ráda, že mohu oznámit, že byl rychle, bezpečně a spolehlivě sestřelen," uvedla.



Neidentifikovaný objekt ve velké výšce, popsaný jako "osmiúhelníková konstrukce" s připevněnými provázky, je považován za stejný předmět, který v sobotu zachytil radar nad Montanou. V okamžiku, kdy byl zasažen raketou vzduch-vzduch odpálenou stíhačkami F-16, letěl nad oblastí Velkých jezer ve výšce 6 km, což je výška, která mohla představovat riziko pro civilní letadla.



Americké úřady vysvětlily, že registrují tolik cizích objektů nad vlastním výsostným územím, "protože to nyní začaly bedlivě sledovat".

Americká armáda sestřelila v neděli nad Huronským jezerem v Michiganu čtvrtý létající objekt nad severoamerickým vzdušným prostorem za poslední týden, potvrdila guvernérka státu Gretchen Whitmerová."Jsem ráda, že mohu oznámit, že byl rychle, bezpečně a spolehlivě sestřelen," uvedla.





Očekávalo se, že americký vojenský personál vybavený specializovaným potápěčským vybavením určeným pro extrémně chladné vody Huronského jezera bude rychle nasazen k pátrání po částech zničeného objektu. Zatím nejsou k dispozici žádné informace o tom, kdo plavidlo řídil nebo zda se zabývalo nějakou špionážní činností.



Demokratická členka Kongresu z Michiganu Elissa Slotkinová potvrdila, že oktagon byl v neděli sestřelen piloty amerického letectva a národní gardy. "Bude nás zajímat, co přesně to bylo za objekt a jaký byl jeho účel," uvedla na sociálních sítích.



Osmiúhelník byl třetím neidentifikovaným létajícím objektem, který byl sestřelen americkými a kanadskými stíhačkami během několika dní. Tato mimořádná série vojenských zásahů začala v pátek, kdy bylo u pobřeží Aljašky sestřeleno plavidlo o velikosti malého automobilu, a v sobotu následoval podobný létající objekt nad kanadským Yukonem.











O několik hodin později se mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost pokusil neutralizovat část Schumerovy rétoriky a uvedl, že na charakteristiku dvou posledních létajících objektů sestřelených nad Aljaškou a Kanadou je příliš brzy. Na definitivní odpovědi bude třeba počkat, až budou nalezeny trosky, uvedl mluvčí.





Na domácí půdě amerického Kongresu se rovněž zvýšilo napětí mezi novým republikánským vedením Sněmovny reprezentantů a Bidenovou administrativou ohledně nakládání se špionážními objekty. Republikáni kritizovali rozhodnutí Pentagonu nechat čínský balon proletět nad srdcem Ameriky, než jej sestřelili, ačkoli méně přímočaře vysvětlovali, jak je možné, že nejméně tři podezřelé čínské špionážní blóny vstoupily do vzdušného prostoru USA za předchozí prezidentské administrativy Donalda Trumpa zjevně nepozorovaně.







Zdroj v angličtině ZDE

0

346

Čtvrtý objekt byl sestřelen 4. února u pobřeží Jižní Karolíny. K velkému balónu se přihlásila Čína.Eskalace dramatu odehrávajícího se na severoamerickém nebi přichází v době, kdy americká a kanadská armáda pokračují v pátrání po moři i po souši za nepříznivých povětrnostních podmínek ve snaze získat zpět části tří létajících objektů, které již byly v uplynulém týdnu sestřeleny.Předseda demokratické většiny v americkém Senátu Chuck Schumer v neděli v pořadu This Week televize ABC uvedl, že byl informován Bílým domem a že jeho činitelé jsou nyní přesvědčeni, že všechny tři létající objekty, které byly tento týden sestřeleny raketami vzduch-vzduch, byly balóny. Za viníka označil Čínu."Číňané byli poníženi - myslím, že Číňané byli přistiženi při lži," řekl. "Je to pro ně skutečný neúspěch."Schumer uvedl, že americké vojenské a zpravodajské agentury se "jako laser" soustředí na shromažďování informací o létajících objektech a následně analyzují, jaké kroky je třeba podniknout k ochraně amerických zájmů v budoucnosti. Označil za "neuvěřitelné", že americká vláda ještě "před několika měsíci" neměla o programu balonové špionáže ani tušení.Američtí a kanadští pracovníci se nyní snaží získat prvky balónů ze všech čtyř míst havárií, přičemž se očekává, že vyšetřovatelé budou po sestřelení nedělního létajícího objektu prohledávat Huronské jezero.Intenzivní pátrání probíhalo již v neděli na třech předchozích místech sestřelených objektů.Kanadská armáda se snaží dostat k částem neidentifikovaného létajícího objektu, který v sobotu v kanadském vzdušném prostoru sestřelily stíhací letouny F-22 Severoamerického velitelství protivzdušné obrany neboli Norad. Objekt spadl nad odlehlou, drsnou oblastí Yukonu.Objekt, popisovaný jako válcovitý, letěl ve výšce 12 km na kanadském území a byl považován za riziko pro civilní letecký provoz.Pátrání americké armády pokračuje za ztížených podmínek také u pobřeží Jižní Karolíny a Aljašky v návaznosti na dvě tamní sestřelení. Část trosek z prvního zničeného balónu, největšího ze čtyř objektů, byla sestřelena 4. února asi šest mil od pobřeží Jižní Karolíny.Podvodní průzkumné a vyprošťovací týmy již vyzvedly části ze dna oceánu v hloubce 15 metrů. Fragmenty jsou nyní převáženy do vojenských laboratoří k analýze.Američtí představitelé sdělili novinářům, že bouřlivé moře zpomaluje misi na záchranu potvrzeného balonu. Ačkoli čínská vláda přiznala jeho vlastnictví,Čína trvá na tom, že balon byl používán pouze pro výzkum počasí.Pentagon tuto charakteristiku zpochybnil a uvedl, že první náznaky naznačují, že balon nesl výkonné zařízení, které mohlo zachytit komunikaci. Balón, který letěl ve výšce 12 km, sledovala americká armáda několik dní, když prolétal americkým vzdušným prostorem; původně byl spatřen 28. ledna u pobřeží Aljašky.Podle Pentagonu se letectvo rozhodlo počkat, až se balón dostane nad Atlantik, a teprve poté jej sestřelilo z obavy o civilisty na zemi.Schumer toto rozhodnutí v neděli obhajoval před sílící kritikou republikánů, kteří Bílému domu Joea Bidena vyčítali, že nezakročil okamžitě. Sledováním balonu přes celou zemi získaly USA "obrovské množství informací" o tom, co Číňané dělají, řekl.Schumer předpověděl, že celý objekt bude v příštích dnech složen dohromady. "To je pro Spojené státy obrovský úspěch," řekl v pořadu This Week televize ABC.Pátrání spojené se sobotním sestřelením neznámého objektu probíhá ve zrádných podmínkách u aljašského pobřeží poblíž Prudhoe Bay, kde se těží ropa. Létající objekt, který američtí představitelé popisují jako objekt o velikosti zhruba automobilu Volkswagen Brouk, sestřelily v pátek odpoledne stíhací letouny F-22 pomocí střely vzduch-vzduch Sidewinder.Kusy plavidla dopadly do zamrzlého moře v oblasti pokryté sněhem a ledem, která je při teplotách pod bodem mrazu velmi obtížně ovladatelná. Vyprošťovací týmy používají vrtulníky a pátrací a záchranné letouny HC-130, protože námořní čluny se na místo nemohou dostat.Souběh čtyř sestřelených létajících objektů během jednoho týdne zvýšil napětí na obou stranách hranice USA a Kanady.Vyvolala také politické napětí na mezinárodní úrovni. Americký ministr zahraničí Antony Blinken v reakci na vniknutí čínského balonu nad americké území odložil první návštěvu vysokého amerického diplomata v Pekingu od roku 2018.Američtí představitelé sdělili zpravodajským agenturám, že sledovali balónový program na řadě míst uvnitř Číny.Na čínské straně sporu o balón v neděli místní zpravodajské agentury citované agenturou Bloomberg News uvedly, že čínská vláda se připravuje na sestřelení neidentifikovaného létajícího objektu, který měl být spatřen nad přístavem Čching-tao. Rybáři v okolí byli podle těchto zpráv vyzváni, aby se měli na pozoru.