Skončila éra levných potravin? Další zvyšování cen potravin může v roce 2023 způsobit až jeden milion dalších úmrtí

16. 2. 2023

čas čtení 5 minut

Ceny potravin ve Spojeném království jsou nejvyšší za posledních 15 let a něco podobného se děje téměř ve všech zemích světa. Situace se bude ještě zhoršovat, protože vysoké ceny hnojiv a z nich vyplývající nižší výnosy v důsledku jejich menšího používání mohou v roce 2023 způsobit další inflaci v cenách potravin. Se svými spoluautory jsme nedávno v časopise Nature Food publikovali výzkum, který naznačuje, že tento nárůst cen povede ke zhoršení stravování mnoha lidí, což způsobí až jeden milionu úmrtí navíc a zvýšení počtu podvyživených lidí o 100 milionů, píše Peter Alexander v Conversation.

K tomu nedochází jen kvůli snížení vývozu potravin z Ukrajiny a Ruska, které jsou menší hnací silou růstu cen potravin, než se očekávalo. A na rozdíl od předchozích prudkých nárůstů cen potravin mohou vyšší ceny potravin trvat dlouho. Mohlo by jít o konec éry levných potravin.

Ceny komodit sice klesly z maximálních hodnot z poloviny roku 2022, ale stále zůstávají vysoké. Na konci roku 2022 vzrostla celosvětová cena kukuřice o 29% a pšenice o 34% - a to od ledna 2021. To způsobilo růst cen potravin. Dvěma hlavními příčinami tohoto růstu jsou vyšší ceny energií a narušení mezinárodního obchodu, přičemž obojí má silnou souvislost s ruskou invazí na Ukrajinu.

Sankce a další narušení obchodu související s válkou byly velmi významné, nicméně se zdá, že odvedly pozornost od důležitějšího problému. Ceny energií přímo ovlivňují ceny potravin tím, že zvyšují náklady na zemědělské vstupy, jako jsou hnojiva, protože zemní plyn se používá k výrobě dusíkatých hnojiv a představuje 70-80 % celkových nákladů na výrobu hnojiv. Kromě toho mohou zemědělci reagovat tím, že budou používat méně hnojiv, což povede k nižším výnosům plodin, které dále zvýší ceny potravin.

Od roku 2021 do roku 2022 se cena močoviny (běžného dusíkatého hnojiva) téměř zdvojnásobila a cena zemního plynu se více než zdvojnásobila, ačkoli obě ceny jsou pod svými maximy z poloviny roku 2022. Tyto změny vedly k omezení výroby dusíkatých hnojiv, protože závody se staly nerentabilními, zejména v Evropě, kde bylo omezeno 70% výrobní kapacity.

V naší studii jsme se pokusili podrobněji pochopit, jak růst cen energií a hnojiv a omezení vývozu ovlivní budoucí globální ceny potravin. Chtěli jsme vyčíslit rozsah škod, které by nárůst cen potravin mohl mít na výživu lidí a životní prostředí. K tomu jsme použili globální počítačový model využití půdy (LandSyMM), který simuluje dopady vývozních omezení a prudkého nárůstu výrobních nákladů na ceny potravin, zdraví a využití půdy.

Zjistili jsme, že zdaleka největší dopad na potravinovou bezpečnost má prudký nárůst cen energií a hnojiv, přičemž omezení vývozu potravin z Ukrajiny a Ruska má na ceny dopad menší. Kombinovaný účinek omezení vývozu, zvýšených cen energií a hnojiv by mohl způsobit nárůst cen potravinářských komodit o 81% oproti úrovni roku 2021.

Takový nárůst by znamenal, že ceny pšenice se v roce 2023 opět zvýší o stejné procento jako v roce 2022.

Omezení vývozu se na simulovaném růstu cen podílí jen malou částí. Zastavení vývozu z Ruska a Ukrajiny by v roce 2023 zvýšilo náklady na potraviny o 2,6%, zatímco skokové zvýšení cen energií a hnojiv by způsobilo nárůst o 74%.

Růst cen potravin povede ke zlevnění stravy mnoha lidí, zejména těch s nejnižšími příjmy. Podle našich zjištění by v případě pokračování vysokých cen hnojiv mohlo dojít až k jednomu milionu úmrtí navíc a k podvýživě více než 100 milionů lidí. K největšímu nárůstu úmrtí by došlo v subsaharské Africe, severní Africe a na Blízkém východě, protože lidé by si nemohli dovolit dostatek potravin pro zdravou výživu.

Naše modelování odhaduje, že prudké zvýšení cen hnojiv - která jsou klíčová pro dosažení vysokých výnosů - by výrazně snížilo jejich používání zemědělci. Bez hnojiv je k produkci potravin na světě zapotřebí více zemědělské půdy. Do roku 2030 by se tak zemědělská půda mohla zvětšit o 200 milionů hektarů, což je plocha o velikosti velké části západní Evropy a Spojeného království dohromady. To by znamenalo mnohem větší odlesňování, emise uhlíku a obrovskou ztrátu biologické rozmanitosti.



Přestože dopady zdražení potravin pocítí téměř každý z nás, nejvíce to pocítí nejchudší lidé ve společnosti, kteří již nyní mají problémy.

Cílená opatření, která zajistí, aby zdravé a výživné potraviny byly dostupné pro každého, mohou být nákladově efektivnější při snižování negativních důsledků vyšších cen potravin a pomoci transformovat potravinový systém směrem ke zdravější a udržitelnější budoucnosti.

Celý článek v angličtině ZDE

