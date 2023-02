Odpočítávání protiofenzívy: Dejte Ukrajině ATACMS, než bude příliš pozdě

17. 2. 2023

čas čtení 9 minut

Vzhledem k očekávaným obnoveným bojům potřebuje Kyjiv schopnost zaútočit hlouběji za ruskými liniemi na okupovaných územích, píší John Hardie, Bradley Bowman a Ryan Brobst. Vzhledem k očekávaným obnoveným bojům potřebuje Kyjiv schopnost zaútočit hlouběji za ruskými liniemi na okupovaných územích,

Od začátku únorové ruské invaze na Ukrajinu Kyjiv opakovaně žádal Západ o pokročilejší zbraňové systémy. Obvykle jsou tyto platformy po týdnech výmluv a váhání s velkou slávou schváleny, ale Bidenova administrativa ještě musí schválit dělostřelecké rakety dlouhého doletu známé jako ATACMS. Může to být teď, nebo nikdy.

V chvályhodném, ale opožděném rozhodnutí se Bidenova administrativa počátkem února zavázala poslat Kyjivu pozemní verzi bomby s malým průměrem neboli GLSDB, systém s mnohem větším dosahem než ukrajinské dělostřelecké rakety dodané Západem. Špatná zpráva: První GLSDB nedorazí dříve než letos na podzim, pravděpodobně zmeškají široce očekávané ruské a ukrajinské ofenzívy, které určí budoucí trajektorii války.

Proto by měl Washington okamžitě vyhovět žádosti Kyjiva o armádní taktický raketový systém (ATACMS), který americká armáda již rozmístila a mohla by nyní poskytnout Ukrajině. ATACMS by Ukrajině umožnil udeřit na klíčové cíle, které jsou v současné době mimo její dosah, což by jí pomohlo otupit ruskou ofenzívu a usnadnit další ukrajinské zisky. Pokud Spojené státy nebudou jednat hned, riskují, že umožní Moskvě znovu získat iniciativu, nebo přinejmenším zbrzdí úsilí Kyjiva o znovuzískání ukrajinského území.

GLSDB je přesně naváděná munice s šestnáctikilogramovou hlavicí. Může zasáhnout cíle vzdálené až 150 kilometrů, což je téměř dvojnásobek dosahu raket Guided Multiple Rocket Launch System (GMLRS) odpalovaných ukrajinskými západními raketovými dělostřeleckými systémy. Počáteční dodávky GLSDB však nezačnou dříve než devět měsíců a bude trvat ještě déle, než bude systém uveden do provozu ve značném počtu. Bidenova administrativa ztratila drahocenný čas tím, že trvalo měsíce, než se rozhodla, zda dá Ukrajině GLSDB, což dále zpozdilo doručení.

Kyjiv si nemůže dovolit čekat tak dlouho. S každým uplynulým dnem Rusko způsobuje více mrtvých a destrukcí, upevňuje svou moc na okupovaných územích a připravuje se na rozsáhlou ofenzívu, která pravděpodobně začne v nadcházejících týdnech nebo měsících. Mezitím se také očekává, že Kyjiv letos zahájí velkou protiofenzívu, pravděpodobně někdy v zimě nebo na jaře. Tato další fáze války by mohla být rozhodující.

Poskytnutí ATACMS Ukrajině nyní by mohlo pomoci oslabit hrozící ofenzívu Moskvy degradací ruské logistiky, řízení a velení i zasažením oblastí, kde se Rusko snaží hromadit síly. Například ruské logistické uzly v Džankoj a Luhansku leží mimo dosah GMLRS, ale pro ATACMS by byly snadným cílem. Totéž platí pro tisíce vojáků, které Rusko údajně shromáždilo v Mariupolu a jeho okolí. Ukrajina by také mohla zasáhnout ruské systémy protivzdušné obrany a letecké základny na okupovaném ukrajinském území, odkud ruské letouny provádějí bojové letecké hlídky nebo poskytují blízkou leteckou podporu pozemním silám.

Navíc, jak jsme již dříve tvrdili, ATACMS s dosahem 300 kilometrů by mohl zasáhnout klíčové cíle mimo dosah GLSDB. Patří mezi ně most přes Kerčský průliv, hlavní zásobovací trasa pro ruské síly na jižní Ukrajině, stejně jako námořní a letecké základny na Krymu, ze kterých Rusko bombarduje ukrajinskou kritickou infrastrukturu. ATACMS má také mnohem větší hlavici, 227 kg, což znamená, že by Ukrajina potřebovala ke zničení cílů méně úspěšných úderů.

Stejně jako může pomoci Kyjivu otupit ruskou ofenzívu, ATACMS by také podkopal schopnost Ruska odolávat útočícím ukrajinským silám. Předchozí ukrajinské protiofenzívy v Charkivské a Chersonské oblasti uspěly zčásti díky úderům GMLRS, které degradovaly ruskou logistiku, velení a řízení. Ale zatímco GMLRS zůstává pro Ukrajinu silnou kapacitou, Rusko se přizpůsobilo, včetně přesunu skladů a velitelských a kontrolních stanovišť mimo dosah systému. Ukrajina proto potřebuje systém s delším dosahem, aby dosáhla podobných rušivých účinků.

Oslabení ruské obrany je obzvláště klíčové, protože Kyjiv se pokouší posunout směrem k důrazu na manévr spíše než na dělostřelecky zaměřenou opotřebovací válku. Ukrajina dosud prováděla úspěšné manévry pouze tam, kde byla ruská obrana slabá. V posledních měsících však Rusko vybudovalo opevněné obranné linie táhnoucí se od jižní Ukrajiny až po rusko-ukrajinskou hranici v Luhanské oblasti. Mezitím šéf ukrajinské rozvědky tvrdí, že mobilizace zhruba zdvojnásobila počet ruských vojáků na Ukrajině, kteří nyní mají méně území k obraně po ruském ústupu loni na podzim. Moskva již nečelí početní nevýhodě v počtu personálu, což byl hlavní faktor ohromující protiofenzívy Kyjiva v Charkivské oblasti loni v září.

Pokud Ukrajina tento posun neuskuteční, konflikt pravděpodobně zůstane přinejlepším drtivou opotřebovávací válkou. To by mohlo hrát ve prospěch Moskvy. Navzdory zjevné snaze šetřit dělostřeleckými granáty si Rusko udržuje kvantitativní výhodu v dělostřelecké palbě a je nepravděpodobné, že Ukrajina získá dostatečnou dělostřeleckou převahu, aby dosáhla významných územních zisků prostřednictvím oslabení. Vzhledem k tomu, že zásoby západní munice se zmenšují, Washington se obává, že tento styl válčení se stane neudržitelným, zejména pokud ostatní průmyslové demokracie rychle nezvýší produkci. Navzdory agresivním západním sankcím se ruský vojensko-průmyslový komplex přizpůsobuje a nyní běží na válečném základě, zatímco velká část ukrajinského obranného průmyslu byla zdecimována ruskými údery.

Vladimir Putin pravděpodobně sází na to, že transatlantické odhodlání zeslábne, pokud Ukrajina nebude pokračovat ve významných ziscích a válka se potáhne bez konce v dohledu. Někteří američtí voliči krátkozrace zpochybňují, zda pokračovat v podpoře Ukrajiny. Kyjiv může čelit rostoucímu tlaku Francie a Německa, aby dosáhl diplomatického urovnání, což Moskvě umožní dočasně zmrazit konflikt, zatímco se připraví na následnou válku.

Přesto Bílý dům nadále odmítá opakované žádosti Kyjiva o ATACMS a tvrdí, že tento krok by mohl urychlit ruskou eskalaci. Toto riziko je však přehnané. Za prvé, zdá se, že Putin se chce vyhnout přímému vojenskému konfliktu se Spojenými státy, a to je přesně to, co by riskoval, kdyby Moskva zaútočila na člena NATO.

Za druhé, jak údajně uznala sama Bidenova administrativa, ukrajinské údery na ruské vojenské cíle na Krymu by pravděpodobně nevyvolaly ruské použití taktických jaderných zbraní. Putin se dosud neuchýlil k jaderným zbraním, přestože Kyjiv provedl řadu útoků na letecké základny a další cíle na Krymu. Navzdory ruskému řinčení jadernými zbraněmi se Moskva zdržela taktického použití jaderných zbraní, když Ukrajina znovu dobyla město Cherson, které Moskva oficiálně prohlásila za součást ruského území.

Washington navíc může zmírnit riziko eskalace tím, že podmíní poskytnutí ATACMS ukrajinským závazkem použít rakety pouze proti cílům na okupovaném ukrajinském území, včetně Krymu. Připusťme, že takové omezení se sotva zdá spravedlivé vzhledem k tomu, že Rusko pokračuje v útocích na kritickou infrastrukturu po celé Ukrajině, včetně použití bezpilotních letounů a potenciálně brzy také balistických raket krátkého doletu z Íránu. Nastolilo by to však rovnováhu mezi dvojím cílem: Pomoci Ukrajině porazit ruskou agresi a vyhnout se přímému konfliktu mezi NATO a Ruskem.

Administrativa zdvojnásobila své odmítnutí poskytnout ATACMS a údajně řekla ukrajinským představitelům na nedávných schůzkách v Pentagonu, že nemůže poslat rakety, protože USA jich nemají dost. Tento argument při bližším zkoumání neobstojí. Spojené státy vyrobily tisíce ATACMS v různých konfiguracích a vypálily jen malý zlomek z nich, a několik desítek ATACMS by mohlo mít pro Kyjiv obrovský přínos. Navíc Kongres schválil mnohaletý nákup 1 700 ATACMS v posledním obranném zákoně, i když ministerstvo obrany začíná nasazovat schopnější náhradu, střelu Precision Strike Missile. Není pochyb o tom, že Spojené státy čelí krizi kapacity výroby munice a musí pečlivě spravovat své zásoby, aby zajistily dostatečné zásoby. Ale Kongres by postupoval moudře, kdyby tlačil na Pentagon, aby obhajoval jakékoli tvrzení, že nemůže poslat alespoň několik desítek ATACMS na Ukrajinu, aby pomohl obléhané demokracii bránit své území proti nevyprovokované ruské invazi.

Spojené státy investovaly desítky miliard do pomoci Ukrajině získat zpět území. Bylo by pošetilé odepřít klíčovou kapacitu, která může Kyjivu pomoci tuto investici zhodnotit. Vzhledem k tomu, že válka vstupuje do kritické fáze, Washington by měl okamžitě přikročit k poskytnutí ATACMS Ukrajině.

Celý článek v angličtině: ZDE

0