Píseň chudých oligarchů

21. 2. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 11 minut

Pokud u nás nebudou zelenit ekonomiku po uhelných baronech samotní uhelní baroni, tak děkujeme, nechceme. V českém skanzenu kolektivní neoliberálně-oligopolní ne chumelenice se i přes neustále oslavovanou volební porážku jednoho chobotu oligarchické mnoho chobotnice vůbec nic nemění. Slavně jsme vybojovali porážku na Čapím dotačním poli Léta Páně 2023, a tedy poučeni znovu vzhůru k dotačnímu ráji pro sociálně slabé Pandrholy. Bratrstvo ohrožených musí mezitím promptně provést akci mediální škatulata, kdy jeden zchudlý dotační oligarcha se jemně zbaví nejmenované Mafry a ke koupi se už hlásí druhý zchudlý dotační oligarcha. Místo prázdné koblihy a věčně zeleného párku budeme mít správné a jediné „Děsinfo“ o černém fosilním světě, kde uhlí, ropa a plyn vládne všem. Kdyby to neklaplo druhému zchudlému oligarchovi, tak ve frontě na Mafru nedočkavě přešlapuje třetí zchudlý oligarcha a za ním poslední vzadu číhá Zemanův ozbrojený pták Strnad. To vše, aby český mediální konzument věděl, co si má myslet, kdy si to má myslet a proč si to má myslet. Hlavně ale nemyslet na to, proč za humny není drak, proč je tam nějak stále lépe než u nás v humnech.

Není pomoci

Na dotačním menu jsou opět miliardové dotace pro staré známé fosilní lumpy. Nejprve poctivě vyrabovali poklady naší země. Bezohledně vydělali a shrábli nespočet hromad peněz zdaněných někde za horizontem událostí. Všechny dosavadní vlády se podílely na nevratném rozvrácení a rozdupání slezského, ústeckého a sokolovského koutu republiky.

Rudí soudruzi inu vinu házeli na bezuzdné nenažrané kapitalisty, zvlášť pokud byli šlechtického odéru, zatímco posametoví kapitalisté (včerejší nejpevnější soudruzi) inu, ti vinu házeli zas na rudé soudruhy ve zbrani. Ať tedy ti, nebo titi, každý urval černé či hnědé zemi její tlukoucí dobré srdce.

Všichni spojenými hesly a peněženkami z lidí uhlí, ohně a pece nadělali lidi druhé až páté kategorie. Z přírody a společnosti zde i tam zůstala měsíční krajina a města duchů s rizikem vstupu na cizí nebezpečí.

Dnes coby naprostý výsměch lidem, přírodě a vesmíru se přistižení, ale nepotrestaní pachatelé ostudných činů vracejí na místo zločinů. Nikoli však, aby dle zákonů a nařízení zaplatili dluh a napravili škody, oni se vracejí, aby znovu čerpali, sosali a rabovali na místech, kde už jednou byli, kde už je dobře znají.

Spravedlivá transformace, aneb slovy mimozemšťanů „zatracená zkurvená práce“!

Evropská komise chce, aby malé a střední firmy postavily na nohy těžbou a ideologií zdevastované regiony. Ovšem v uvědomělém Česku nelze malým a středním firmám nejen věřit, natož svěřit takto náročný úkol.

Proto se o dotační miliardy musí rozdělit opět dobří hoši, kteří už z této černé země vykopali krev mnoha generací. Výdobytky socialismu a kapitalismu si tito kujóni shodně odvezli do vzdálených míst, kde není prach, špína a ti divní nevzdělaní, škaredí, bezzubí lidé.

Vymysleli tudíž v úzkém kruhu průmyslníků a místních dobrodinců projekt zvaný strategický. Ze spravedlivé transformace postižených regionů si největší díl koláče chystají nandat nejtlustší fosilní jedlíci. Kde se objeví jakákoli dotace, tam stojí zástup vysmátých prznitelů dotačních financí.

V Česku neplatí znečišťovatel, u nás platí, že znečišťovatel neplatí, nýbrž my platíme jemu. Dopadne to jako u projektů agenta Babiše, Evropská komise odmítne zaplatit jasné podvody a platit budeme my všichni Českem povinní, protože ti, co vědomě porušovali, jednali přeci všichni v dobré víře dobrého úmyslu dobrého skutku dobrého hospodáře.

Raději budeme riskovat další ostudu a ztrátu mnoha miliard, než bychom už jednou provždy poslali oligarchy na trestnou lavici. Občané a společnost na Karvinsku, Sokolovsku a Ústecku opět dopadnou přímo na hubu a deprivace s frustrací se nikoli vytratí, ony se ještě zhorší. Zůstane jen nadějná beznaděj.

Cíle hezké, cesta klikatá

Cílem evropských kulatých miliard jsou nová pracovní místa pro bývalé horníky a pro dělníky v přidružených oborech. Rekvalifikace, lokální řešení po těžbě uhlí, vzdělání na úrovni, opravdová, nikoli falešná ekologie a zelená ekonomika s obnovitelnou nejen komunitní energií.

Pozor, pohov, dovolte si odejít. Nechci horníky a dělníky podceňovat, ale pokud nahlédnu do plánovaných strategických projektů velkých kluků, tak nevím, nevím.

Strategické projekty krajů, univerzit a fosilních baronů nedávají urobeným robotníkům příliš nadějí nalézt pracovní místo na pozici kurátora muzea, speciálního zahradníka, hoteliéra, výzkumného pracovníka a v neposlední řadě inovačního podnikatele s vysokou přidanou hodnotou.

Rovněž si horníci a dobře placení dělníci budou horkotěžko pořizovat nové krásné domy, kterými se české projekty na zelenavost jen hemží. Evropské Podmínky pro spravedlivou transformaci přímo zakazují odpad zpracovávat či pálit, zakazují developerské kejkle, zakazují včerejšímu ničiteli prostředí z těchto peněz revitalizovat a sanovat to, co sám včera zničil. Jenže na naše hoši jsou krátcí, oni mají dlouhé prsty.

Prim hrají prima projekty, u kterých nelze z poskytnutých dokumentů poznat, co a kam vlastně transformují. Parky, zahrady, skleníky, černé kostky, podnikatelská centra, muzea a odpad.

Jména oligarchů, co se objevují za strategickými projekty, nikoho nenechají na pochybách, že je zde vše křišťálově čisté.

Výběr strategických projektů nebyl neprůhledný, naopak byl jasně průhledný až průsvitný.

Zájem oligarchů stále válcuje zájmy občanů a zájmy státu. Politici tradičně odvážlivě podlehli pábení mamonu a úředníci nedbajíce výtky komise zasviští beranem, když plní rozkaz. Vyhrávají tedy kraje, bohaté velké firmy, zvláštní neziskovky a vysoké školy. Boduje vodík, lithium, baterie, odpad, rezidenční a developerské skutky.

Vláda ODS mohla vhodit vidle do takto hanebně provedené Babiš akce, ale místo toho poslala na evropské ústředí velmi podivný soubor žádostí, které učinila předchozí vláda.

Vše velkým, minimum pro střední a malé firmy.

Vláda politické změny raději riskne dotační program, než by připustila odliv peněz, na které si brousí blýskavý zub nejeden černý oligarcha.

Pokud u nás nebudou zelenit ekonomiku po uhelných baronech samotní uhelní baroni, tak děkujeme, nechceme. Sami sobě si zaplatíme nenažranost velkých firem, protože je zde reálné riziko, že komise není hloupá.

Vytýkací dopis od Evropské komise jsme sice na vědomí vlády vzali, ale od strategických projektů pracky pryč nedáme.

V září Evropská komise operační program spustila a spustila lavinu očekávání. Floskule, fráze, pindy, data stará nebo rovnou vycucaná z palce oligarchy, projekty nesplňující základní cíle dotačních peněz nás budou ještě mrzet.

Oživení podnikání, zelené inovace a rehabilitované prostředí, živnostníci, malé a střední firmy? Nebo strategické projekty krajů, univerzit a velkých firem?

Jak to tedy bude? Malé a střední firmy a lepší naděje pro propuštěné zaměstnance, nebo zase peníze pro ČEZ, aby těžbu nahradily těžbou, Sokolovskou uhelnou, Tykače a Bakalu, aby dál páchali nedobré věci za dobré peníze?

Podle chytrých manažerů velkých firem, které chtějí sežrat peníze z dotací pro malé a střední, sluší dotace právě jen velkým kolosům, neboť ty pak laskavě umožní malým a středním firmám dobře u nich investovat.

Velcí kluci se tak podělí s plebsem o drobné a vše je v naprostém pořádku.

Takové podmínky přesně splňují velké české strategické projekty, za kterými si stále pevně stojíme a nehodláme ustoupit ani o píď, komise, nekomise.

Projekty od Tykače, Sokolovské uhelné či projekt PDI PODOLUPARK Karviná jsou přímo ukázkové.

Jde opět o starou dobrou fintu vymyšlenou Satanem Klausem a Mrázkem Zemanem, kdy náklady platíme všichni a o zisk se dělí jen pár vyvolených.

Tři pokažení veteráni

Sokolovská uhelná nacvičuje podobnou sestavu dotačních prostných, kdy očištění znečištění lomu jezera Medard má nepokrytě ale skrytě zaplatit hloupý dotační mecenáš.

Postavíme za dotace komunikace, cyklostezky a jiné stesky, rodinné domy, vily, haciendy, hotel, vhod přijde i zoologická s botanickou, kde v klecích a květináčích budou vystavovat dělné horníky a horní dělníky.

Projekty dobře vymazlené, málo hodnocené, ale pěkně politicky proplacené.

Kdo by váhal, že by snad dotace nepatřila jedině Sokolovské uhelné, tak na toho si doskočí mamutí socan Ploc Pavel, uhelný skokan.

Prosperita regionu Karlovarsko je zajištěna pouze a jen prosperitou firmy Sokolovská uhelná. Je přeci mnohem lepší jednat s jedním velkým než s deseti malými. Vždyť oni uhelní dobráci vlastně Evropské komisi ulehčují práci.

Aby Tykač netikal

Podmínky nepodmínky, pravidla nepravidla, zásady nezásady, Tykač se rozhodl, že sanovat jeho nadělanou špínu po těžbě budou evropské peníze, na které nemá nárok.

Tykač vymyslel, politik poslechl a navrhl, kraj zajásal, výběrčí spravedlivě oči přimhouřili a projekt na očištění špinavého dolu je na světě. Příroda zaplakala, občan zahořkl a evropský komisař si klepe na čelo.

Aby Bakala neplakala

Firma Asental si má také poněkud smlsnout na revitalizaci a transformaci území, které Bakala omylem poničil a finančně vydoloval. Projekt Karvinské moře sice neklapl, ale Bakala alias kouzelník Čáryfuk si dovedně vyvedl, za zavřenýma očima české verze slepé spravedlnosti, z kolabujícího OKD hodně pozemků, které teď výhodně vhodně draze prodává a nabízí krajům, městům a firmám, aby se jim dobře spravedlivě transformovalo.

Ono lze totiž kapánek složitě transformovat, když zničené území jaksi nepatří státu, krajům, obcím.

Bývalý uhelný baron se úhelně neúčastní přímo strategických projektů, ale bez jeho ne levného požehnání bude více nemožné než možné poddolovanou a znečištěnou slezskou zem alespoň mírně napravit.

Těmito zadními vrátky peníze nakonec doputují k Barbaru Ničiteli údělné země ostravsko-orlovsko-karvinské.

Kdo by si tedy myslel, že tento Zemanův ninja zpeněžil vše, co po dlouhých létech těžby na severu východu zůstalo, tak by se pletl. Důlní filuta bude jako očividný filantrop dál pokračovat ve finančně kalé těžbě. Kraj Razovity dál bude pod dohledem státu nejškaredším a nejšpinavějším koutem nejen České republiky.

Celá spravedlivá transformace zatím vypadá tak, že možná něco malého pustí velcí hoši pro klid duší do vzdělání. Školám počítač, tablety a tiskárnu. Pro pár propuštěných horníků práce za minimální plat, pár rekvalifikací a informační centra.

Ale hlavní finanční linie bude směřovat ke známým hráčům, kteří ví, jak hrát, aby bylo zařízeno. Nesmí a nemohou dopustit, aby někdo jiný jejich peníze dostal a oni si museli od huby odtrhnout.

Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

