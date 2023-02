Jak BBC lže, jako když tiskne

23. 2. 2023

James O'Brien, slavný komentátor londýnské komerční rozhlasové stanice LBC, ostře zaútočil na hlavní komentátorku společnosti BBC pro její lhaní.



'The idea that he hasn't lied - is palpably absurd.'@mrjamesob holds Laura Kuenssberg to account after she behaved in an ‘absolutely reprehensible fashion’ challenging the accusation that Boris Johnson had lied. pic.twitter.com/omxboFAz1Y — LBC (@LBC) February 22, 2023 Že BBC lže ve prospěch vládnoucích konzervativců není překvapivé: Konzervativní vláda jmenovala do všech vedoucích funkcí v BBC konzervativce. K tomu: Současné volební preference v Británii:



Latest Westminster voting intention (14-15 Feb)



Con: 22% (-2 from 8-9 Feb)

Lab: 50% (+3)

Lib Dem: 9% (-1)

Reform UK: 7% (+1)

Green: 6% (=)

SNP: 4% (=)https://t.co/WMc2U2wZbs pic.twitter.com/NZ9QZygUG7 — YouGov (@YouGov) February 22, 2023 (PS. Skotů je v Británii méně než 10 procent obyvatelstva. Reform UK je faragistická ultrapravicová probrexitérská strana)

Překlad vystoupení Jamese O'Briena do češtiny:





James O'Brien: Představa, že Boris Johnson nelhal, je hmatatelně absurdní.



Moderátor televize BBC: Laura Kuenssbergová, která nyní uvádí hlavní nedělní ranní show...



-- se chová naprosto trestuhodně. Ukážu vám, jak špatné to bylo, ano?





Skotský poslanec Stephen Flynn: Jsme v této situaci, protože Boris Johnson lhal. Řekl, že jeho dohoda byla



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: Není to obvinění, je to konstatování faktu. Je to prosté konstatování faktu. Ale to, co dělám s Laurou Kuenssbergovou, je, že ji používám jako příklad toho, co se stalo celé zemi. Dobře, takže ona se provinila. Samozřejmě, že ano. Ale není jediná. Dám vám jen malou ochutnávku toho, proč to bylo tak absurdní. Dobře, dnes je středa.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: Jmenuji se James O'Brien.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: Zítra je čtvrtek.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: Naprosto směšné. Boris Johnson je lhář.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: To není obvinění. Podívejte, to je jako říct, že zítra vyjde slunce. Vlastně nemůžu dokázat, že slunce vyjde i zítra, takže je to spíš jako říct, že slunce vyšlo dnes ráno. Uvidíme, co na to řekne. Slunce s vyšlo dnes ráno.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: Vidíte, co se stalo?



Tohle je prosím BBC.



To není jeden z těch podivných nových televizních okruhů, které obývají podivní, divní lidé, kteří nemohou sehnat práci zažádná cenou v normálním vysílání. Vlastně jeden z těch kanálů, na který jsem se nedávno díval, skoro všechny jejich zaměstnance, co tam pracují, vyhodila LBC. Je to úžasný úspěch.



Ale tohle je BBC. Tohle je Stephen Flynn, zvolený poslanec, lídr největší strany ve Skotsku ve Westminsteru, který popisuje fakta, popisuje lháře. Popisuje lháře a popisuje lži.



Takže pokud se na to díváte, říkáte si, no, já se zas do toho stranictví moc nezapojuji. Já se do té kmenovosti opravdu nezapojuji. Pořád, víte, nejsem plně zaplaceným členem vůbec žádného týmu.



Takže si říkáte. BBC je váš přítel. Myslíte si, že BBC je místo, kam můžete jít pro vyrovnané názory. Já, chraň bůh, že se díváte na Question Time (silně zaujatý prokonzervativní diskusní pořad), ale představa, že můžete být nejvýznamnější novinář v BBC a zpochybbníte někoho, kdo uvede fakta o A) Borisi Johnsonovi a B) brexitu....



Johnson řekl, že nic z toho, co se v současnosti děje, se nestane. Všichni ostatní, včetně DUP (severoirská extremistická unionistická strana), řekli, že ano. Johnson řekl, že k celním kontrolám v Irském moři dojde jen přes jeho mrtvolu. No, mám pro vás jednu novinku. V současné době probíhají celní kontroly zboží, které míří do Irska.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: To není obvinění, to je fakt. Běžte se tam podívat. Uvidíte to. Naprosto neuvěřitelné. Boris Johnson prohlásil, že by si v případě výstavby nové přistávací dráhy na Heathrow lehl před buldozer.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: Řekl to. Je to nahrané. Je to tam všechno. Je to na záznamu. Boris Johnson řekl, že když Vladimir Putin napadl Krym, bylo to kvůli provokaci od Evropské unie.



Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.



James O'Brien: To není obvinění. A konečně Jacob Rees-Mogg a dost možná i Boris Johnson řekli, že brexit přinese levnější potraviny. V současné době se ve vašem místním supermarketu prodávají potraviny na příděl.





Laura Kuenssbergová: To je docela obvinění.





