Včerejší sláva na Hlaváku - dva lékaři a primátoři řeční a rychle odjíždějí

25. 2. 2023 / Pavel Veleman

Dnešní bizár na hlavním nádraží v Praze. Raut na místě, kde nechali politici na zemi spát romské děti a jejich matky z Ukrajiny. Více již brzy na https://t.co/fldTGUHl22

FOTO: @zewlakk_foto pic.twitter.com/n5d80LnQ0C — ROMEA (@romeanews) February 24, 2023

Strašně mi to připomnělo chování soudruhů v konci osmdesátých let.,..



"Co tady čumíte, vlezte mi někam, copak si myslíte, že na to čekám?

Co tady civíte? Táhněte domů! Pomníky stavíte, prosím Vás, komu?"

(Karel Kryl, Píseň neznámého vojína)





Tak se politici a jejich "podržtaškové", tedy hlavně mocenské složky, pochválili a všichni se dojmuli nad svou dobrotou a velkým srdíčkem. On již jim to nikdo na ulici neřekne, a tak si to musí chudáčci říci mezi sebou.