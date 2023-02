Bulharské továrny a tajná komanda: Jak Západ shání sovětské zbraně

24. 2. 2023

čas čtení 7 minut

Úkol je přímočarý, nebezpečný a brzy bude předložen uchazečům: Naplnit 122 milimetrový dělostřelecký granát sovětského stylu výbušninami, které z něj udělají smrtící projektil. Úkol je přímočarý, nebezpečný a brzy bude předložen uchazečům: Naplnit 122 milimetrový dělostřelecký granát sovětského stylu výbušninami, které z něj udělají smrtící projektil.

Pro obyvatele Kostence, umírajícího horského města v západním Bulharsku, je to vítaná příležitost navzdory riziku smrti. Znamená to více pracovních míst v muniční továrně Terem na okraji města.

Továrna přestala vyrábět 122 milimetrové granáty v roce 1988, když se studená válka chýlila ke konci. Ale brzy budou montážní linky opět spuštěny. Ruská invaze na Ukrajinu změnila zbraně a munici ze sovětské éry v kriticky důležitý materiál, protože západní země se snaží zásobovat Ukrajinu municí, kterou potřebuje k odražení útoku Moskvy.

A tak v lednu, 35 let poté, co poslední 122 milimetrové granáty opustily závod Terem, společnost obnovila výrobu.

Malá města v Bulharsku s početným proruským obyvatelstvem se mohou jevit jako nepravděpodobné pilíře ukrajinského vojenského úsilí. Ale rok po začátku války, navzdory přílivu sofistikovaných západních zbraní, se ukrajinská armáda stále spoléhá především na zbraně, které střílí munici sovětského standardu. Spojené státy a jejich spojenci v NATO tuto munici nevyrábějí a těch několik zemí mimo Rusko, které ji vyrábějí, je většinou na bývalé sovětské orbitě.

To nutí západní země hledat alternativní zdroje a nalévat miliony dolarů do řešení, která udržují transakce v tichosti a zabraňují politickým dopadům a ruské odvetě. A to je přivádí do některých odlehlejších oblastí východní Evropy, jako je Kostenec a malé město Sopot, zhruba 50 mil na severovýchod, které je domovem další státní zbrojovky.

Zástupci amerického velvyslanectví se minulý měsíc v tichosti zúčastnili přestřižení pásky pro novou výrobní linku v Kostenci, které se konalo před továrnou, zchátralou nízkopodlažní budovou na kraji města. S novými pracovními místy, která přináší, by se továrna mohla stát jedním z největších zaměstnavatelů v Kostenci.

"Pro město je to velká věc," řekla místostarostka Margarita Minčevová.

Také Sopot zaznamenal, jak se jeho osud od invaze zlepšil. Je domovem VMZ, zbrojní společnosti, která zaměstnává většinu místní pracovní síly. V pátek tupé dunění explozí rozbilo okna - pravděpodobně to byly testy čerstvě vyrobené munice, řekl starosta města.

V průběhu let byla VMZ hlavním zdrojem příjmů pro obyvatele Sopot, dodal starosta Dejan Dojnov. "Pravděpodobně není ve městě jediná rodina, jejíž členové nepracovali nebo nepracují v továrně," řekl. "Prakticky nemáme žádnou nezaměstnanost – bez práce jsou jen ti, kteří nechtějí pracovat."

Bulharsko má historicky úzké vazby na Moskvu, ačkoli je součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance od počátku roku 2000. Loni v létě vyvolalo odhalení, že Bulharsko dodalo Ukrajině zbraně, navzdory silnému odporu vůči vyzbrojování Kyjiva, rozruch v politice země.

Předpokládaný vývoz zbraní Bulharska v loňském roce prudce vzrostl a přesáhl 3 miliardy dolarů, což je přibližně pětinásobek prodeje do zahraničí v roce 2019, podle vládních odhadů z údajů shromážděných v říjnu.

Není to však zdaleka jediná země, která tiše přispívá k ukrajinskému válečnému úsilí. Lucembursko dodává Ukrajině zbraně, které pocházejí z Česka. Makléři s hotovostí z USA prohledávají továrny v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Rumunsku a hledají granáty. A Británie vytvořila tajnou pracovní skupinu pro vyzbrojení Ukrajiny, podle dokumentu, který získaly The New York Times a úředníků obeznámených s prací pracovní skupiny.

Význam těchto zdrojů roste, protože Ukrajina spotřebovává munici neudržitelným tempem – takovým, o kterém generální tajemník NATO Jens Stoltenberg minulý týden řekl, že je "mnohonásobně vyšší než naše současná míra produkce".

"To vystavuje náš obranný průmysl tlaku," dodal.

V posledních měsících Ukrajina vypálila 2 000 až 4 000 dělostřeleckých granátů denně, ale chtěla by vypálit více, aby mohla znovu získat území obsazené Ruskem. Loni v létě Rusko vypálilo až 50 000 granátů denně. Od té doby však toto číslo kleslo a také Rusko trpí nedostatkem munice.

USA zvyšují svou vlastní výrobu dělostřeleckých granátů šestinásobně, aby zaplnily mezery. Ale většinou vyrábí munici pro houfnice standardu NATO, které poslaly na Ukrajinu.

Jakmile loni začala invaze, Ukrajina a její spojenci začali skupovat zbraně sovětského stylu, kdekoliv je našli. Státem vlastněné ukrajinské společnosti požádaly makléře v USA a jinde o tanky, vrtulníky, letadla a minomety, podle dokumentů získaných The Times.

Potenciální dodavatelé se vynořili ze zákoutí globálního obchodu se zbraněmi, aby uspokojili poptávku. Loni v červnu nabídl český prodejce zbraní Ukrajině munici a tucet sovětských bitevních letounů vyrobených v letech 1984 až 1990 za zhruba 185 milionů dolarů.

Jak Británie, tak USA financovaly dohody s využitím třetích stran a zprostředkovatelů v případech, kdy výrobní země nechtějí být veřejně identifikovány jako dodavatelé zbraní Ukrajině, říkají lidé obeznámení s tímto úsilím.

Tajná pracovní skupina vytvořená britským ministerstvem obrany se zaměřila na získání munice sovětského stylu, říkají lidé obeznámení s tímto úsilím, úkol, který se stal těžším, jak válka pokračovala a velkým dodavatelům docházely zásoby.

Loni v červnu se Británie dohodla na nákupu 40 000 dělostřeleckých granátů a raket vyrobených vládou vlastněnými pákistánskými zbrojními továrnami. Podle podmínek dohody by Británie zaplatila rumunskému zprostředkovateli za nákup pákistánských zbraní, ukazují dokumenty. Oficiální dokumenty transakce uváděly, že zbraně budou převezeny z Pákistánu do Británie, bez zmínky o Ukrajině, ukazuje dokument, který získaly The Times.

Dohoda se rozpadla poté, co pákistánský dodavatel nebyl schopen dodat munici, řekl Marius Rosu, šéf exportu rumunského makléře Romtehnica.

Takové problémy jsou běžné v obchodech, které se spoléhají na makléře a vzdálené výrobce. Rosu řekl, že jeho společnost neposílá zbraně na Ukrajinu. Řekl, že zákazníci jinde si mohou koupit zbraně od Romtehnice a později je poslat na Ukrajinu.

"To není náš problém," řekl.

Úředníci z Pakistan Ordnance a vládního ministerstva, které na to dohlíží, neodpověděli na otázky týkající se navrhované dohody.

Byrokratické mezery a rámcové dohody poskytují bulharským představitelům politické krytí a zároveň podporují ukrajinské válečné úsilí – i když toto krytí je jen slabé.

"Vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině stále zuří, kam si myslíme, že budou granáty vyváženy?" řekla Ljuba, jednačtyřicetiletá prodavačka v obchodě s potravinami v Kostenci, která odmítla sdělit své příjmení. " Není raketová věda zjistit, že výroba směřuje na Ukrajinu."

Celý článek v angličtině: ZDE

