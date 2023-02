Levé křídlo britské Labour Party se ve věci Ukrajiny rozchází s Corbynem

27. 2. 2023

John McDonnell je mezi bývalými členy stínového kabinetu, kteří mají námitky vůči pacifistické zprávě, upozorňuje Toby Helm. John McDonnell je mezi bývalými členy stínového kabinetu, kteří mají námitky vůči pacifistické zprávě,

Čelní labourističtí poslanci na levém křídle strany se dostávají do sporu s bývalým vůdcem Jeremym Corbynem kvůli válce na Ukrajině tím, že vyzývají ministerstvo obrany, aby udělalo více pro vyzbrojení Kyjiva proti Rusům.

Minulý víkend poslanec za Norwich South, Clive Lewis, bývalý důstojník teritoriální armády a stínový ministr obrany za Corbyna, zpochybnil, proč ministerstvo obrany prodává použité vrtulníky Apache na volném trhu, místo aby je dodávalo Ukrajincům "v hodině jejich nouze".

"Vzhledem k tomu, že jsme poskytli vývozní licence na zbraně režimům se špatnou pověstí v oblasti lidských práv, nemáme povinnost poskytnout Ukrajině vojenské vybavení, které potřebuje k obraně své demokracie?" zeptal se Lewis.

Jeho intervence přichází několik dní poté, co John McDonnell, bývalý stínový ministr financí a blízký politický spojenec Corbyna, také psal na podporu vyzbrojení Ukrajiny a argumentoval, že i když respektuje pacifistickou pozici, cítí, že by to nepřineslo mír, ale spíše riskovalo porážku Kyjiva silami Vladimira Putina.

"Jisté je, že odmítnutí poskytnout zbraně, které Ukrajinci potřebují... znamená, že šance na úspěch ruské invaze se výrazně zvýší," napsal McDonnell v článku na webových stránkách Labour Hub, který připomíná rok od ruské invaze.

Corbyn naopak vyzval západní země, aby přestaly vyzbrojovat Ukrajinu, a trvá na tom, že poskytnutí zbraní konflikt pouze prodlouží. "Nalévání zbraní nepřinese řešení; jen to prodlouží a zveličí tuto válku," řekl Corbyn loni v srpnu v rozhovoru pro televizní kanál se sídlem v Bejrútu. "Mohou nás čekat roky a roky války na Ukrajině."

Dodal: "Zklamáním považuji za to, že téměř žádný ze světových vůdců nepoužívá slovo mír; Vždy používají jazyk více války a více války."

"Tato válka je katastrofální pro lid Ukrajiny, pro lid Ruska a pro bezpečnost celého světa, a proto musí být vynaloženo mnohem více úsilí na mír."

Začátkem února, při překvapivé návštěvě Velké Británie, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij emotivně apeloval na to, aby Ukrajina byla zásobována stíhačkami, a donutil Rishiho Sunaka, aby nařídil ministerstvu obrany přezkoumat, zda může být žádost splněna.

Lewisův krok přichází poté, co britský úřad pro prodej obranného vybavení umístil na internet inzerát na nezveřejněný počet vrtulníků Apache AH1, o kterých říká, že jsou schopny "operovat za každého počasí, ve dne i v noci" a jsou navrženy tak, aby nesly mix různých zbraní.

Mluvčí ministerstva obrany však uvedl, že Lewisova výzva byla založena na "zastaralých" informacích. "Neprodáváme žádné vrtulníky Apache. Ve skutečnosti modernizujeme 50 strojů Mk1 jako součást programu AH-64E a zbytek flotily zůstává ve službě u armády."

Lewis je podporovatelem kampaně Ukraine Solidarity Campaign se sídlem ve Velké Británii, která se snaží organizovat a poskytovat informace na podporu ukrajinského dělnického hnutí.

Dalším klíčovým obhájcem je labouristická poslankyně za Nottingham East Nadia Whittomeová.

Nedávno napsala: "Podporovat vyzbrojování Ukrajiny neznamená stavět se proti myšlence mírových rozhovorů. Otázkou je, z jaké pozice by do nich Ukrajina vstoupila. Je správné vyhnout se eskalaci do přímého konfliktu mezi Moskvou a NATO. Nicméně vyzbrojení odporu je způsob, jak umožnit Ukrajině vyjednávat z pozice síly, ne se vzdát."

V sobotu večer ministerstvo obrany uvedlo, že reklama na vrtulníky Apache byla odstraněna.

Whittome a McDonnell se připojí k nositelce Nobelovy ceny za lidská práva Oleksandře Matvijčukové na konferenci Solidarita s Ukrajinou, kterou 11. března pořádá Výzkumná skupina konfliktů a občanské výchovy na London School of Economics.

