Čína zvažuje, že dodá Rusku do války na Ukrajině drony a munici

27. 2. 2023

Američtí představitelé se snaží odradit Peking od poskytnutí Moskvě smrtící pomoci, píšou Erin Banco a Phelim Kine. Američtí představitelé se snaží odradit Peking od poskytnutí Moskvě smrtící pomoci,

Čína zvažuje dodávky bezpilotních letounů a munice do Ruska, aby pomohla válečnému úsilí Moskvy na Ukrajině, řekl v pátek člověk obeznámený s touto záležitostí.

Další osoba obeznámená se zpravodajskými informacemi také uvedla, že Peking zvažuje zaslání munice spolu s dalšími ručními zbraněmi.

Dotázaní zdůraznili, že nebyly provedeny žádné zásilky smrtící pomoci, ale Washington je stále více znepokojen touto možností a v posledních měsících shromažďuje zpravodajské informace v tomto smyslu.

"Ještě jsme neviděli, že by Rusku poskytli smrtící pomoc, ale také jsme si všimli, že to nesmetli ze stolu," řekl v pátek novinářům generál Pat Ryder.

Pokud Čína pošle Rusku zbraně, mohlo by to změnit pozemní boje a vychýlit boj ve prospěch Moskvy – což je realita, které se USA a jejich evropští spojenci snaží vyhnout dodávkami zbraní v hodnotě stovek miliard dolarů.

Zpráva přichází poté, co američtí představitelé v posledních dnech snížili stupeň utajení zpravodajských informací o čínském myšlení, aby je sdíleli se spojenci po celém světě, ve snaze tlačit na Peking, aby ustoupil od jakýchkoli plánů na zaslání zbraní do Ruska. Od té doby úředníci uvnitř Bidenovy administrativy diskutovali o zveřejnění těchto informací, řekla třetí osoba obeznámená s touto záležitostí. Všem jednotlivcům byla poskytnuta anonymita, aby mohli svobodně hovořit o citlivých otázkách národní bezpečnosti.

Wall Street Journal byl první, kdo podrobně informoval o tom, že Čína zvažuje dodávky dronů a munice.

USA již dříve varovaly Čínu před dodávkou smrtící pomoci do Ruska. Na setkání s nejvyšším čínským diplomatem na Mnichovské bezpečnostní konferenci ministr zahraničí Antony Blinken řekl, že řekl Wang Imu, že takový krok by vážně narušil diplomatické vztahy mezi Washingtonem a Pekingem. Washington v posledních několika týdnech vyslal v diplomatických rozhovorech další varování, jak již dříve informoval server Politico.

Národní bezpečnostní rada odmítla téma komentovat.

"Řekli jsme veřejně i soukromě, že existují náznaky, že Číňané zvažují potenciální smrtící pomoc, ale také jsme řekli, že jsme je neviděli učinit toto rozhodnutí nebo se pohnout tímto směrem," řekl John Kirby, mluvčí NSC na briefingu s novináři v pátek. "A my to rozhodně nechceme."

Američtí představitelé po měsíce sledovali čínské zásilky nesmrtícího zboží dvojího užití do Ruska, řekl Blinken minulý týden v rozhovoru s The Atlantic. Podrobnosti o těchto zásilkách neposkytl. Zboží dvojího užití by mohlo sahat od notebooků a telekomunikačních zařízení až po části letadel, které se obvykle používají pro civilní účely.

"Došlo k nějaké... podpoře typu dvojího užití pocházející od čínských společností, která byla téměř jistě schválena státem," řekl Blinken.

USA začátkem tohoto měsíce uvalily sankce na řadu čínských společností za podporu ruské agrese na Ukrajině, včetně satelitní společnosti Spacety, která podle administrativy poskytla Moskvě snímky pro použití skupinou Wagner.

Celý článek v angličtině: ZDE

