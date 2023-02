Brusel 27.2.2023 Re-set: platforma pro sociální a ekologickou transformaci.

Právě teď probíhá v Bruselu dvoudenní konference People over polluters! o spojitosti fosilní lobby s energetickou chudobou. Z České republiky se účastní výzkumník Josef Patočka. Zabývá se dopady podnikání největší české firmy EPH miliardáře Daniel Křetínského, který je známý skupováním českých i zahraničních médií, která následně využívá k manipulaci veřejného diskurzu o konci fosilních paliv. Velkou část jeho zisků tvoří právě doprava ruského plynu, jehož vysoká cena žene ceny energií vzhůru a stále více Čechů a Češek se dostává do ohrožení energetickou chudobou.

V Česku trápí drahé energie více než milion domácností. Jsou potřeba rozumná řešení, která by nebyla šitá na míru velkým uhelným a plynovým firmám, ale naopak zohledňovala situaci běžných spotřebitelů. Situace je pro mnohé natolik naléhavá, že na 15.4. chystají demonstraci UŽ nikdy tak drahou zimu!

Navazují tak na dlouhodobou kampaň Energie lidem! V jejím rámci si lidé pomáhali navzájem zaizolovat stará okna a zvládnout drahou zimu. Potřeba jsou však především systémová řešení: investice do zateplování, dostupné bydlení, a obnovitelné zdroje energie. Demonstraci společně připravují ekologická i sociální hnutí: https://www.facebook.com/events/1196991794269019/

Josef Patočka z platformy Re-set uvádí, že “Rozvoj levné, komunitní a obnovitelné energetiky pokulhává, zatímco lobbisté fosilních firem mají schůzky s evropksými politiky doslova obden. Taková vstřícnost ze strany evropských politiků je překvapivá, protože organizace jako jsou odbory nebo sociální a ekologické organizace nemají ani zdaleka takový přístup k ovlivňování evropských politik.”

“V České republice je tato blízkost mezi politiky a uhelnými firmami nejlépe vidět na příkladu Daniela Křetínského, který měl blízké styky jak s premiérem Nečasem tak premiérem Topolánkem. Miroslava Topolánka dokonce zaměstnává ve svých médiích i ve společnosti Eustream, která dopravuje plyn z Ruska.” doplňuje Radek Kubala z platformy Re-set.

Konference Zájmy fosilního průmyslu neovlivňují politiku pouze v Česku. Problém řeší lidé po celé Evropě. Několik desítek odborníků a odbornic ze zemí EU se proto dnes a zítra setkává na konferenci v Bruselu. Konference se zaměřila především na téma energetické chudoby a její účastníci jsou převážně z organizací, které přímo řeší problémy lidí v místech, kde žijí. Konference si všímá i toho, že zatímco se stále více evropanů propadá do chudoby kvůli drahým energiím, fosilní energetické společnosti oznamují rekordní zisky i plány dalšího rozvoje fosilních zdrojů.

Konference upozornila, že jenom za rok 2022 se uskutečnilo více, než sto schůzek, mezi zástupci fosilních firem a evropskými leadery. “Není náhoda, že vedle desítek prioritních projektů v hodnotě 13 miliard eur navrhla ve svém plánu REPowerEU Komise EU dalších 13 rozsáhlých projektů v oblasti fosilní energetiky a nabídla několik možností jejich financování z peněz daňových poplatníků. Ti, kterým rostou ceny energií, tak ze svých daní, platí rozvoj průmyslového odvětví, které je za růst cen zodpovědné. Tento obrat Evropské komise poukazuje na to, jak velký vliv lobby fosilního průmyslu má.” upozorňuje dále Patočka.

Předání petice Josef Patočka proto spolu s ostatními účastníky konference Fossil Free Politics předali petici evropským politikům, aby ukončili spolupráci s fosilní lobby. Podporují, aby o řešeních krize rozhodovali lidé, na které tato krize dopadá především! Petici už podepsalo přes 100 000 lidí. Kick the fossil fuel industry out of politics! (wemove.eu)

“Nečinnost EU nás ponechala ve tmě a v zimě: platíme za neúspěšný a zastaralý fosilní energetický systém. Požadujeme, aby rozhodovací orgány EU naslouchaly a jednaly podle řešení, která navrhují odboráři či sítě bojující proti chudobě v první linii. Aby se neřídili zájmy lobbistů fosilních korporací. Odbornice a odborníci z občanské společnosti mají k dispozici nejinovativnější a nejodolnější řešení, jak ukončit krizi způsobenou závislostí na fosilních palivech.” uzavřel Patočka.

