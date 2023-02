Britský premiér se konečně dohodl s Evropskou unií ohledně Severního Irska

28. 2. 2023

čas čtení 5 minut



Britský premiér po čtyřech měsících jednání představil dohodu s předsedkyní Evropské komise



Rishi Sunak se dohodl s EU na ukončení sporu o protokol o Severním Irsku po brexitu.



Protokol, který je nyní označován jako Windsorský rámec, vytvoří nový zelený pruh pro zboží určené jen pro Severní IRsko, zruší všechna obchodní omezení mezi Velkou Británií a Severním Irskem a nově umožní volný pohyb léků, chlazeného masa a domácích zvířat přes Irské moře.

Nová "stormontská brzda", překvapivé opatření v pondělním balíčku, znamená, že severoirský parlament ve Stormontu může vznést námitky proti novým předpisům EU pro zboží, které by měly významné a trvalé dopady na každodenní život v Severním Irsku.



Rishi Sunak se dohodl s EU na ukončení sporu o protokol o Severním Irsku po brexitu.





Jako velmi symbolický krok směrem k užším vztahům s Británií Von der Leyenováoznámila, že EU zahájí ratifikační proces, který Spojenému království umožní návrat do stěžejního vědecko-výzkumného programu Horizont Europe v hodnotě 85 miliard liber poté, co to bylo zablokováno v důsledku sporu o protokol.



Úřad britského premiéra potvrdil, že poslanci budou o dohodě hlasovat v parlamentu - a dohoda bude znamenat, že vláda upustí od kontroverzního návrhu zákona o severoirském protokolu, který prosazoval Boris Johnson, jímž chtěl zrušit už mezinárodně podepsanou smlouvu o Severním Irsku s EU, na jejímž základě Johnson v prosinci 2019 vyhrál britské volby. Brzo po volbách oznámil, že tuto mezinárodní smlouvu poruší. . Johnson nyní naléhal na Sunaka aby od tohoto návrhu zákona neupouštěl.





Sunak a von der Leyenová uvedli, že v Severním Irsku zůstane zachována role Evropského soudního dvora, který bude upravovat právo EU, což Severnímu Irsku umožní přístup na jednotný trh a zabrání vzniku pevné hranice s Irskou republikou. Sunak však uvedl, že nová dohoda poskytuje Stormontu "velmi silný mechanismus", který může využít, pokdu bude mít obavy "z přílišného vlivu EU".







Sunak se však musí stále obávat možného odporu od fundamentalistických zastánců brexitu v Konzervativní straně a v extremistické protestantské severoirské Demokratické unionistické straně, která je zásadně proti jakémukoliv kompromisu už léta a zastává brexitérské a unionistické názory, které jsou v rozporu s drtivou většinou obyvatelstva Severního Irska, které hlasovalo pro setrvání v Evropské unii.





Paraadoxně, protože nemůže vzniknout pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, to by vedlo k obnovení severoirského terorismu, zůstává Severní Irsko v jednotném evropském trhu a silně prosperuje, zatímco Británie ekonomicky upadá. Rishi Sunak se to však neodváží říct, sám je brexitér a je ve vleku brexitérských extremistů ze své strany.





Jak píše komentátorka Polly Toynbee:





"Skutečnou ironií je, že původní protokol, který unionisté odmítají, přinesl Severnímu Irsku přes všechny jeho politické problémy to nejlepší ze všech světů: otevřený přístup do Spojeného království a na obrovský jednotný trh EU přes jeho hranici, který je nyní zbytku Británie odepřen. To přineslo vysoké přímé zahraniční investice, které překonal pouze Londýn. Největší zahraniční investice v regionu - software, IT, obchodní a profesionální služby, komunikace a média - v roce 2021 vzrostly a překonaly investice před pandemií. Britský Národní institut pro ekonomický a sociální výzkum konstatuje, že Severní Irsko má "lepší obchodní a investiční podmínky jako součást jednotného trhu a celní unie EU", neboť "užší vazby s EU prostřednictvím obchodu a potenciálně také mobility pracovních sil Severnímu Irsku po brexitu prospěly". Navzdory nárůstu cen některého britského zboží ekonomické modelování ukazuje, že protokol zlepšuje výkonnost Severního Irska: očekává se, že produkce vzroste o 2,2 % více, než kdyby k brexitu nedošlo. (Mezitím podle Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (Office for Budget Responsibility) brexit připraví Spojené království o 4 %ekonomického růstu).



Vzhledem k tomu, že výrobci získávají přístup na trhy EU i Spojeného království, vezměme si příklad jedné společnosti z města Maghera, jejíž majitel Michael McGrath poskytl rozhovor agentuře Reuters. Společnost CSP vyrábí náhradní díly pro odvětví kamenolomů a může je dodat do druhého dne do Polska nebo Německa, čímž konkurenčně vítězáí nad britskými dodavateli, , které zdržuje byrokracie spojená s brexitem. Podle McGratha je protokol přímo zodpovědný za 32% nárůst v jeho v tržbách a McGrath se chystá přijmout dalších osm zaměstnanců.



Kdyby měl Sunak alespoň špetku páteře,předložilby tento úspěch seevroirským unionistům. Ale ve spleti svých rozporů se brexitéři toho neodváží, protože se bojí, že odhalí, o kolik lépe by se celá Británie měla, kdyby zůstala v jednotném evropském trhu."



0

178

Dohoda je vyvrcholením čtyř měsíců intenzivních jednání, která na britské straně vedl Sunak spolu s ministrem zahraničí Jamesem Cleverlym a ministrem pro Severní Irsko Chrisem Heatonem-Harrisem - bývalým tvrdým brexitérem.