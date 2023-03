Rus zatčen, protože jeho dcera ve škole nakreslila proukrajinské výkresy

2. 3. 2023

Alexej Moskalyov byl obviněn z "diskreditace ruské armády", dcera byla převzata do sociální péče







Jeden Rus byl zadržen za protiválečné výroky a jeho dvanáctiletá dcera byla dočasně převzata do státní péče poté, co jeho rodina čelila tlaku úřadů kvůli kresbám, které dívka nakreslila ve škole a na nichž Rusko bombarduje rodinu na Ukrajině.



Alexej Moskaljov, svobodný otec z města Jefremov, asi 200 km jižně od Moskvy, byl zadržen za protiválečná prohlášení na ruské sociální síti Odnoklassniki.





Ve středu byl muž zadržen, jeho dům byl prohledán a jeho dcera byla umístěna do státního útulku, dokud nebude její otec propuštěn nebo se nenajde jiný opatrovník, uvedl Moskaljovův právník.



"Bude ve státní péči, dokud se nerozhodne o osudu jejího otce," řekl Moskaljovův právník Vladimir Bilienko. Na otázku, co by se mohlo stát, kdyby byl odsouzen, odpověděl, že pokud se nenajde žádný blízký příbuzný, zbývá "jediná možnost: dětský domov".



"To by byla rána pro dívku, která celý život žila s otcem," řekl telefonicky. "Takže zítra uděláme všechno pro to, aby její otec zůstal na svobodě. A aby s ním mohla žít doma."



Rodina uvedla, že čelí nátlaku ze strany policie od loňského dubna, kdy se Maria, žákyně šesté třídy, odmítla zúčastnit hodiny vlastenectví ve své škole a nakreslila několik kreseb, na kterých byly zobrazeny rakety vystřelené na rodinu stojící pod ukrajinskou vlajkou, a další, na které stálo "Sláva Ukrajině!".



Vedení školy přivolalo policii, která dívku vyslechla a vyhrožovala jejímu otci. Moskaljov byl následně pokutován částkou asi 10 000 Kč za příspěvek na internetu, v němž charakterizoval ruskou armádu jako "násilníky". Tyto výroky přišly v souvislosti s odhalením údajných válečných zločinů spáchaných na civilistech v ukrajinské Buče.



Později téhož měsíce se Moskaljov dozvěděl, že do školy přišli agenti ruské bezpečnostní služby FSB a vyslýchali jeho dceru. Bylo mu posléze vyhrožováno, že mu dcera bude odebrána.



"Tři a půl hodiny mi říkali, že dítě vychovávám špatně: prý mi ji vezmou a zavřou mě do vězení," řekl Moskaljov.



"Myslíme si, že kresba byla hlavním spouštěčem, který přitáhl pozornost policie k otci, a kvůli tomu se podívali na jeho sociální sítě," sdělila mluvčí OVD-Info Maria Kuzněcovová.



"Je důležité si uvědomit, že případ Moskaljova je součástí většího děsivého trendu - v rámci širšího útlaku režim běžně pronásleduje protiválečné nezletilé a jejich rodiny, zatímco ruskou mládež podrobuje silně militarizované kultuře," dodala Kuzněcovová.



"Podle našich údajů bylo v uplynulém roce při protiválečných protestech zadrženo nejméně 544 nezletilých a sedm nezletilých je v současné době za své protiválečné postoje trestně stíháno. Nejméně 19 protiválečných učitelů bylo propuštěno ze zaměstnání ... Zejména nezletilí jsou terčem útoků za sdílení příspěvků nebo komentářů o protiválečných shromážděních, letáků proti mobilizaci, pořádání samostatných demonstrací, vyjadřování protiválečných názorů během školních akcí, předvádění protiválečného oblečení, vytváření protiválečných nápisů."



V případě Moskaljovových agenti FSB jeho dceři navrhovali, aby "vedla nějaký mládežnický tým na podporu ruských vojsk, ale já jsem to jemně odmítl - má spoustu kroužků a vyučování, nezbývá jí čas," uvedl otec. Rusko od loňského roku nařídilo revizi vlastenecké výchovy, včetně zavedení "besed o důležitých tématech" ve školách, které jsou považovány za prostředek indoktrinace studentů.



Ve škole v malém městě Jefremov se konaly i další akce na podporu ruské armády, včetně "slavnostní akce na podporu speciální vojenské operace" nazvané "Za mír, za Rusko, za prezidenta". Škola opakovaně používala latinské písmeno "Z", symbol války.



Moskaljovovi hrozí tři roky vězení. Je zadržován v kanceláři městského vyšetřovacího výboru a ve čtvrtek bude poslán do zařízení pro dočasné zadržení, kde bude čekat na obžalobu.





Jeho dcera pravděpodobně nebude předána do péče matky, řekl Bilienko. Dodal, že téměř deset dalších lidí z komunity se nabídlo, že si dívku vezmou do péče, což by mohla být alternativa k dětskému domovu, pokud to schválí soud. "Díky Bohu, že existují takoví lidé," řekl právník.







