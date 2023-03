OSN je vážně znepokojena britským rozhodnutím zrušit právo azylu pro uprchlíky

7. 3. 2023

UNHCR, Úřad OSN pro uprchlíky, je hluboce znepokojen návrhem zákona o azylu, který dnes britská vláda předložila Dolní sněmovně. Ve své současné podobě návrh zákona nutí ministra vnitra, aby odepřel přístup do britského azylového systému těm, kteří přicházejí neregulérně. Namísto poskytnutí ochrany by tito žadatelé o azyl byli zadržováni ve Spojeném království [bez přístupu k soudům, k odvolání proti vládnímu rozhodnutí, bez právní ochrany], zatímco by probíhala opatření k jejich deportaci do jiné země.



Pokud by byl tento právní předpis schválen, znamenalo by to zákaz udělování azylu, který by zrušil právo žádat o ochranu ve Spojeném království pro ty, kdo přicházejí nepravidelně, bez ohledu na to, jak skutečná a přesvědčivá může být jejich žádost, a bez ohledu na jejich individuální situaci.



Většina lidí prchajících před válkou a pronásledováním jednoduše nemá přístup k potřebným pasům a vízům. Neexistují pro ně žádné bezpečné a "legální" cesty. Odepření přístupu k azylu na tomto základě podkopává samotný účel, pro který byla Úmluva o právním postavení uprchlíků vytvořena. Úmluva výslovně uznává, že uprchlíci mohou být nuceni vstoupit do země azylu neregulérní cestou.



Na základě nejnovějších zveřejněných údajů ministerstva vnitra by naprostá většina osob, které připlouvají do Spojeného království na malých člunech přes kanál La Manche, byla přijata jako uprchlíci, pokud by se o jejich žádostech rozhodovalo. Označování uprchlíků za osoby, které ztratí právo žádat o azyl na základě způsobu příjezdu tyto základní skutečnosti zkresluje.



Mezinárodní právo nevyžaduje, aby uprchlíci žádali o azyl v první zemi, do které dorazí. Návraty nebo přesuny do bezpečných třetích zemí mohou být přesto vhodné, pokud jsou splněny určité prahové hodnoty - zejména pokud tam budou dodržována práva vyplývající z Úmluvy o právním postavení uprchlíků a pokud toto uspořádání pomůže spravedlivě rozdělit odpovědnost za uprchlíky mezi jednotlivé státy. Příkladem takového ujednání je rámec platný mezi členskými státy EU. V současné době není Spojené království součástí žádné takové dohody a jeho dvoustranné ujednání se Rwandou nesplňuje potřebné mezinárodní standardy. Žadatelé o azyl, kteří do Spojeného království přicházejí neregulérně, by se tak ocitli v nejistotě a nemohli by požádat o ochranu v souladu s Ženevskou úmluvou.



UNHCR sdílí obavy vlády Spojeného království ohledně počtu žadatelů o azyl, kteří se uchylují k nebezpečným cestám, a to nejen přes kanál La Manche, ale i jinam, například do Středomoří. Pro řešení tohoto problému je klíčové, aby azylový systém fungoval. Rychlé, spravedlivé a účinné vyřizování případů a lepší podmínky přijímání by urychlily integraci osob, u nichž bylo zjištěno, že jsou uprchlíky, a usnadnily by rychlý návrat těch, kteří nemají právní důvod k pobytu. UNHCR předložil vládě Spojeného království v tomto ohledu konkrétní a realizovatelné návrhy a vítá konstruktivní a pokračující úsilí o odstranění současného počtu nevyřízených azylových žádostí. UNHCR nadále podporuje vládu Spojeného království při posilování jejího azylového systému a přímém řešení těchto problémů.



UNHCR bude rovněž nadále spolupracovat s vládou Spojeného království na rozšíření bezpečných a pravidelných cest pro uprchlíky do Spojeného království, a to i prostřednictvím přesídlení. Ty jsou sice velmi důležité, ale zůstávají velmi omezené a nikdy nemohou nahradit přístup k azylu.



UNHCR rovněž vítá posílený dialog Spojeného království s Francií a podporuje úsilí o posílení regionální spolupráce s evropskými sousedy při řešení současných problémů.



Vyzýváme vládu a všechny poslance Dolní i Horní sněmovny, aby návrh zákona znovu zvážili a místo toho usilovali o humánnější a praktičtější politická řešení.



Zdroj v angličtině ZDE

