Británie: Konzervativci dělají znovu to samé a nikdo neočekává výsledky

8. 3. 2023

čas čtení 8 minut

Takto komentuje neuvěřitelné včerejší jednání v britské Dolní sněmovně satirik John Crace:







Pokud šílenství znamená dělat stále dokola totéž a očekávat jiný výsledek, potřebují nyní Rishi Sunak a jeho konzervativní vláda 24hodinový psychiatrický dohled. Od roku 2015 byly realizovány desítky iniciativ a zavedeno šest nových zákonů zaměřených na zastavení vstupu lidí do Spojeného království. Ten nejnovější, zákon o státní příslušnosti a hranicích, sliboval, že jednou provždy skoncuje s připlouváním malých lodí s uprchlíky. To se povedlo. V loňském roce bylo zaznamenáno rekordních 45 000 příjezdů.







Ale Rish! není je vzdorný. A tak nyní učinil ze zastavení malých člunů předvolební slib. A aby ho splnil, předložil nyní další návrh zákona, který podle všeho vypadá beznadějně chybně a zcela nesmyslně. Šance na dosažení jeho cílů jsou nulové. Je to performativní dadaistická politika. Něco, co má za cíl podvést jeho nejhloupější poslance a malou menšinu v zemi. A pokud to zase selže, Sunak by mohl jít žebrat k voličům. "Vím, že jsem selhal. Ale aspoň jsem to zkusil." Hodně štěstí.



Přesto se najde překvapivý počet toryovských poslanců, kteří jsou ochotni se nechat napálit. A nechají se napálit znovu. Podceněním hlouposti současné konzervativní lůzy ještě nikdo neprodělal. Vědí, že každý předchozí návrh imigračního zákona byla sračka. Vědí, že ten současný je téměř totožný. A přesto zoufale věří v zázraky.



A tak se asi stovka lumpenkonzervatariátu tísnila na opačném konci Dolní sněmovny, když se Suella Bravermanová chystala podělit o své sny o zákazu vstupu cizinců. Na druhé straně sněmovny byla účast poslanců řidší. Ti toryové s větší synaptickou angažovaností a lidskou citlivostí se rozhodli do parlamentu nepřijít. Zastávat se uprchlíků na veřejnosti vás v dnešní době může ve vládních kruzích ovšem dostat do strašných potíží.



Krátce po půl jedné odpoledne minsitryně vnitra Bravermanová, po jehož boku seděl nervózně se šklebící Rish! - který se stále častěji stává spíše nepřítomným než přítomným - vstala, aby přednesla své prohlášení k návrhu zákona o nelegální migraci. Příhodně pojmenované, protože většina tohoto zákona je nelegální. "Včerejší zákony nevyhovují svému účelu," začala. Ehm, to už snad minulá ministryně vnitra? Nebo vlastně i vy, když jste Francouzům dala další peníze na policejní ochranu jejich pobřeží. Ale co už. Prostě zavřeme oči a necháme se unášet nesmysly. Protože tentokrát to opravdu vyjde. Cítím to v kostech.



Je to prý takhle. Kdybychom dál nic nedělali - nestyděla se přitom pomlouvat sebe i své předchůdce -, příští týden by se u našich břehů objevilo 100 milionů žadatelů o azyl. Ano, slyšeli jste správně. Pravděpodobně podhodnocený odhad. Proč do toho nezapočítat Čínu? Na tom, že do Spojeného království přichází tolik lidí, není nic divného. Na pláži v Doveru by se ve stejnou dobu objevilo dva a půl milionu malých člunů se 40 lidmi na každém. Byla by to zdaleka největší flotila v historii. Počet obyvatel Spojeného království by se během jednoho dne téměř ztrojnásobil. Suella se při těchto slovech tvářila naprosto vážně. Znepokojení. Možná je opravdu tak hloupá.



Každopádně, aby zabránila tomu, aby sem přišlo sto milionů, hodlá zavést nový zákon. Takový, který by byl téměř totožný s těmi předchozími. Plán je tento. Shromáždíme všechny, kdo dorazí do Doveru, a nacpeme je do detenčního tábora, který jsme ještě nepostavili. Bez ohledu na to, jestli mají legální nárok na azyl. Pak je všechny deportujeme do Rwandy. Jenže do Rwandy se nám ještě nepodařilo deportovat nikoho. A Rwanda každopádně řekla, že přijme jen dvě stě uprchlíků. Možná je prostě hodíme do moře. Nikdo z nich se už nikdy nesmí ani přiblížit ke Spojenému království.



Ale pak Bravermanová přiznala, že netuší, zda je její návrh zákona slučitelný s Evropskou úmluvou o lidských právech, a zda celé roky nebude nikdo do Rwandy deportován, protože většinu případů budou léta blokovat soudy. Takže šance, že Rish! zastaví lodě před volbami, je nulová. Geniální! To vše by britským daňovým poplatníkům ušetří miliardy tím, že to bude stát další miliardy. Kupodivu jí to ani nebylo trapné.



Labouristka Yvette Cooperová se snažila poukázat na některé logické nesrovnalosti, ale Bravermanová ji neposlouchala. Byla posedlá sama sebou. Každý, kdo se jí snaží domluvit, je prostě mimo kontakt s britskou veřejností. Není rasistka, ani žádný Brit není rasista - opravdu? Dejte těm cizincům prst a oni vám ukradnou celou ruku. Je načase přitvrdit a nakopat jim zadek. Poteče krev.



Toryové se na to vykašlali. Nikdo si zřejmě neuvědomoval, že právě prodali most. Před časem se Tim Loughton na chvíli převtělil do liberála, když si uvědomil, že přijde o křeslo ve prospěch liberálních demokratů, ale teď se zdá, že se smířil s tím, že je nezaměstnaný. On



Toryové tím byli nadšeni. Zdálo se, že si nikdo neuvědomuje, že jim právě prodali zajíce v pytli. Před časem se Tim Loughton na chvíli převtělil do liberála, když si uvědomil, že přijde o poslanecké křeslo ve prospěch liberálních demokratů, ale nyní se zdá, že se smířil s tím, že o křeslo přijde a bude nezaměstnaný. Chtěl jen, aby žadatelé o azyl trpěli stejně jako on. Dokonce ani nepředstíral morálku. Ostatní konzervativní poslanci byli pro detenční střediska: jen pokud nebudou postavena v jejich volebních obvodech. Cizinců už majií víc než plné zuby. Žádná volná místa.



Pro některé torye Bravermanová podle očekávání nezašla dost daleko. Iain Duncan Smith, Simon Clarke, Bill Cash a Mark Francois žádali ministryni vnitra, aby Británie odešla od Evropského soudu pro lidská práva. Pokud mělo být mezinárodní právo problém, tak ho prostě ignorujte. Musíme jít samostatně vlastní cestou. Co je špatného na tom, že se ze Spojeného království stane stát vyvrhel? Suella neřekla, že s tím nesouhlasí. Neřekla, že ESLP je právní nutnost. Neřekla, že ESLP je zásadní součástáí dohody o brexitu a Velkopáteční dohody o ukončení terorismu v Severním Irsku. Jen nezávazně zamumlala. Tohle je přece volební manifest toryů pro příští volby.





Mezitím Rish! hovořil o Doveru. Hledal uprchlíka, který právě dorazil. "Haha. |Tak to máš špatný. Šup s tebou do detenčního střediska. A pak tě budeme deportovat někam!" Možná chtěl hledat nějaký člun a propíchnout ho nožem. Celou dobu přitom světu vykládal, jak moc si váží cizinců. Jak vítal jediného Afghánce, který se vza minulý rok dostal do Spojeného království bezpečnou cestou. Na ostatní Afgánce, kteří v Afghánistánu pracovali pro britskou vládu, se Sunakova vláda vykašlala. Mnozí zemřeli.







Steve Bray: Tohle je do prdele reálné, nebo někdo udělal photoshop? To snad není pravda. "Zastavte lodě"?





Is this f'king real or has someone done a photoshop? pic.twitter.com/KKvhAY7V94 — Steve Bray on Mastodon @SNB19692@Mastodon.Social (@snb19692) March 7, 2023

Docela dobrý den v britském parlamentě. Těžko říct, co zvítězilo. Hloupost? Sprostota? Pokrytectví?







Zdroj v angličtině ZDE

0

147

O několik hodin později byl Sunak zpět v premiérském úřadu a tam u řečnického pultu s nápisem "Zastavte lodě" uspořádal tiskovou konferenci. Na které neřekl nic. Snažil se působit jako miliardář i muž z lidu. Nový návrh zákona bude fungovat, protože bude fungovat. "Slibuji to, co splním, a splním to, co slíbím." On i celá Británie už prostě toho mají dost a nebudou nikomu humanitárně pomáhat. Uprchlíci, to je už nezajímavé téma. neznělo tol, jako by věřil jedinému slovu. Prostě byla to čistá cynická politika. Jeho rodiče, imigranti, kteří přišli do Británie, by se styděli.