Bidenova íránská agenda nedává žádný smysl

9. 3. 2023

čas čtení 6 minut

Velvyslanec USA v Izraeli Tom Nides se minulý týden při svém projevu v Izraeli opět postaral o novinky, když se zdálo, že vylučuje jednání s Íránem, dokud bude jeho vláda pokračovat v represích proti demonstrantům a bude pokračovat v poskytování vojenské pomoci Rusku, píše na webu Responsible Statecraft Daniel Larson.

Podle vedoucího pracovníka Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku Henryho Romea Nides řekl: "Nenechte se mýlit, rádi bychom nalezli diplomatické řešení. Ale dokud Íránci dělají to, co dělají - nejen svým lidem v Íránu, ale také vyrábějí technologii pro drony a dodávají ji do Ruska, aby šla proti Ukrajině - nemůžeme v těchto obdobích vést jednání."

Pokud velvyslancovy komentáře odrážejí postoj administrativy, znamená to, že Spojené státy jednání s Íránem v dohledné době zcela odepsaly. Tím, že USA spojují jednání s jinými otázkami, které nemají s jaderným programem nic společného, nastavují prakticky nemožný standard pro obnovení rozhovorů. Vždy bude existovat chování jiných států, které naše vláda považuje za nepřijatelné. Pokud to vyžaduje odmítnutí rokování o jiných otázkách, neexistuje žádná reálná šance na dosažení diplomatického pokroku v jakékoli otázce.

Bez ohledu na to, jak oprávněné mohou být námitky Washingtonu vůči chování íránské vlády v jiných oblastech, nemá smysl jaderná jednání takto podmiňovat. Kdyby Obamova administrativa uplatňovala stejná měřítka, k žádné jaderné dohodě by vůbec nedošlo.

Jedním z hlavních cílů sabotérů jaderné dohody v posledních osmi letech bylo totiž spojit jadernou otázku s nesouvisejícími záležitostmi, aby dohodu zmařili. Čím více otázek je spojeno dohromady, tím snadněji může kterákoli z nich celý proces zhatit. Proto byla původní jaderná jednání vedoucí k JCPOA tak úzce zaměřena na jadernou otázku a nic jiného, protože ostatní otázky by se staly záminkou k odstoupení od jednání.

Na obou stranách se vždy najdou zastánci tvrdé linie, kteří rádi hledají důvody, proč od diplomacie upustit, a postoj, který nastínil velvyslanec, je pro zastánce tvrdé linie v Íránu darem. Pokud íránští zastánci tvrdé linie nechtějí pokračovat v jednáních, stačí, aby se vytasili s něčím jiným, což Washington může použít jako záminku k tomu, aby se s nimi nehovořilo. Zvláštní je, že Bidenova administrativa strávila většinu posledních dvou let tím, že trvala na tom, aby se do rozhovorů nevnášely žádné "cizí" záležitosti. Opakovaně odmítala íránské požadavky, které považovala za irelevantní pro jadernou otázku. Nyní, když rozhovory v podstatě skomírají, se zdá, že administrativa s radostí vytahuje cizí otázky jako záminku k tomu, aby se vzdala dalších rozhovorů.

Pokud mají dvě vlády, které si navzájem nedůvěřují, najít kompromis, který by uspokojil obě strany, bude často nutné oddělit důležité otázky od ostatních vztahů. Některé mezistátní vztahy jsou natolik toxické, že dosáhnout pokroku byť jen v jedné otázce je úkol hodný Herkula. Pokud tato jedna otázka není izolována od zbytku vztahu, jakákoli rozumná diskuse bude přehlušena naprostým nepřátelstvím mezi oběma vládami. Průlomu, kterého USA a Írán dosáhly v otázce jaderného programu v letech 2013-2015, bylo dosaženo částečně proto, že se obě vlády rozhodly nenechat se uvěznit desetiletími nepřátelství a odmítly nechat ostatní závažné neshody ovlivnit jejich flexibilitu v této otázce.

Právě nyní jsme v případě Ruska a kontroly zbrojení svědky toho, co se může stát, když se jedna ze stran smlouvy, v tomto případě Rusko, rozhodne svázat osud úspěšné dohody se samostatnou agendou. Přežití nové smlouvy START je pro USA i Rusko velmi důležité, ale Rusko je zjevně připraveno riskovat její zhroucení, aby se pokusilo prosadit svou v jiných otázkách. USA hrají podobnou nebezpečnou hru s osudem JCPOA tím, že zdánlivě spojují jednání s jinými záležitostmi.

Nidesovy komentáře přicházejí jen chvíli poté, co velvyslanec opět ujistil posluchače v Izraeli, že USA nebudou Izraeli "svazovat ruce" ve vztahu k Íránu a budou mu "krýt záda". Velvyslanec zopakoval, že prakticky bezvýhradně podporuje jakékoli kroky, které izraelská vláda zvolí, a vzápětí dalším dechem prohlásil jednání s Íránem za mrtvá a stanovil nerealistické podmínky pro jejich obnovení.

Je dost znepokojivé, jestliže USA dávají zelenou možné izraelské vojenské akci, zvláště když velvyslanec pronesl podobné výroky minulý měsíc. "Přesto se zdá, že právě tímto směrem se Bidenův tým - možná neúmyslně - ubírá, když ustupuje dlouhodobému postoji Izraele řešit íránský jaderný program spíše vojensky než diplomaticky," prohlásil Trita Parsi z Quincyho institutu.

Nyní, když Nides svůj postoj veřejně potvrdil, se zdá být jasné, že Bidenova administrativa nedělá prakticky nic, aby izraelskou vládu od vojenské akce odradila. Administrativa také nedělá nic pro oživení jednání, přestože obnovená diplomacie je to jediné, co má šanci jadernou otázku vyřešit. Pokud je velvyslanec na volné noze a jeho komentáře nereprezentují postoj vlády, Bílý dům a ministerstvo zahraničí by to měly dát okamžitě najevo.

Zaujetí Bidenovy administrativy "uklidňováním" blízkovýchodních klientů je jednou z nejviditelnějších a nejméně vítaných součástí jejího přístupu k blízkovýchodnímu regionu. V tomto případě bylo neustálé ujišťování izraelské vlády o tom, že USA za ní stojí po celou dobu, přehnané. Bylo by rozumnější a odpovědnější dát izraelské vládě soukromě i veřejně najevo, že Washington zde použití síly nepodporuje. Signalizovat, že vyjednávání je mrtvé, je prostě špatné.



Pokud Washington nedokáže najít způsob, jak vyvážit konstruktivní diplomatickou angažovanost v konkrétních otázkách s kritikou a opozicí v jiných, nevěstí to nic dobrého pro schopnost naší vlády řídit v příštích letech vztahy s mnoha znepřátelenými státy. Bidenův kabinet tvrdí, že soupeření s Čínou v některých oblastech nevylučuje spolupráci v jiných, ale v praxi má první tendenci vytlačovat druhé. Pokud USA nedokážou „multitaskovat“ jednání s Íránem, jakou šanci mají v jednání s Čínou?

Celý článek v angličtině ZDE

0