Ruská agrese na Ukrajině: Podle amerického think-tanku si Wagnerovy síly dávají v Bachmutu taktickou pauzu

10. 3. 2023

čas čtení 9 minut





- Wagner možná čeká na posily "konvenčních" ruských jednotek, uvádí Institut pro studium války



Soukromá žoldnéřská skupina Wagner si zřejmě dává v Bachmutu "taktickou pauzu", uvedl ve své denní aktualizaci americký thinktank Institute for the Study of War.



ISW se domnívá, že Wagner vyčkává, až dorazí dostatečné posily konvenčních ruských jednotek.



"Příchod zvýšeného počtu konvenčních #ruských sil do oblasti může naznačovat, že ruské síly mají v úmyslu kompenzovat případné vyvrcholení #Wagnerových ofenzivních operací v #Bachmutu novými konvenčními jednotkami," uvedla ISW.



Footage from the "Da Vinci Wolves" battalion, destroying Wagner PMC soldiers in the direction of Bakhmut. pic.twitter.com/eCerp3ehJD — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2023



- Ranní zpravodajský bulletin ukrajinské televize Suspilne:



V noci ruská vojska zasáhla raketami a dělostřelectvem Nikopolskou oblast Dněpropetrovské oblasti. V důsledku jednoho ze zásahů došlo ke značnému zničení energetického zařízení, tři osady zůstaly bez elektřiny. Oběti na životech nejsou žádné.



V Kyjevě pokračuje obnovování dodávek tepla po včerejším ostřelování: od dnešního rána zůstává bez vytápění 30 % domů, informoval místní úřad.



Celá Charkovská oblast, s výjimkou několika obcí, již obnovila dodávky elektřiny. K výpadkům může docházet i během dne.



- Ruský prezident Vladimir Putin v pátek poblahopřál Si Ťin-pchingovi poté, co si čínský vůdce zajistil bezprecedentní třetí prezidentské období.



"Jsem přesvědčen, že společnou prací zajistíme rozšíření plodné rusko-čínské spolupráce v různých oblastech," konstatoval Putin.



- Suspilne, ukrajinská státní televizní společnost, uvádí, že Znob-Novhorodsko v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny bylo přes noc šestkrát zasaženo minometnou palbou. Uvádí, že místní úřady nehlásily žádné škody ani oběti. .



- Počet obětí čtrvtečního o ostřelování stoupl na 11 - Ministerstvo obrany Spojeného království



Ministerstvo obrany Spojeného království uvedlo, že počet obětí včerejších hromadných úderů činí 11, což je o dva lidi více než poslední aktualizovaná informace od záchranných služeb ze čtvrtka.



- Na ruské disidenty nesmíme zapomenout:



Loni v dubnu nakreslila dvanáctiletá dívka Máša Moskalevová z Tulské oblasti jižně od Moskvy ve škole v hodině výtvarné výchovy obrázek, který rozčílil učitelku. Učitelka běžela za ředitelem; ten zavolal policii; policie to oznámila FSB, ruské státní bezpečnostní službě, která Mášu vyslýchala. Její otec, samoživitel, byl zatčen, zbit, pokutován a umístěn do domácího vězení. Jeho dcera byla svěřena do státní péče.



Zločinem Moskalevové byla "diskreditace armády" - trestný čin, který byl po invazi na Ukrajinu uzákoněn jako trestný čin šíření pravdy. Za něj hrozí maximální trest pěti let vězení. Na obrázku Máši byla žena s dítětem, držící se za ruku, vedle ukrajinské vlajky. Proti nim letí rakety z ruské vlajky, na které je napsáno "Ne válce".



Už jen tato slova - v ruštině net voine - stačí k zahájení trestního stíhání. A nejen ta slova. Můžete být zatčeni i za to, že držíte ceduli, která pouze naznačuje slogan s hvězdičkami - *** *****.



Když se požadavek represivního státu na ideologickou uniformitu setká s lidskou schopností svobodného myšlení, výsledkem je teror, ale také absurdita. S tím, jak se zvětšuje propast mezi oficiálními verzemi pravdy a skutečností, trvá ústřední moc na stále grotesknější míře souhlasu. Pasivní poslušnost už nestačí. Občané se musí ponižovat projevy loajality. Učitelka výtvarné výchovy Máši Moskalevové nepožádala třídu, aby nakreslila jen tak nějaký obrázek. Pokyn zněl, aby vytvořili něco, co oslavuje "zvláštní vojenskou operaci" na Ukrajině.



Požadavek na předvádění ideologie, nikoli pouhé podřízení se, signalizuje cestu od autoritářské k totalitní vládě, kterou režim Vladimira Putina prošlapal od invaze na Ukrajinu.



- Válka na Ukrajině je vedena zájmy několika "impérií", nejen "ruského impéria", řekl papež František v rozhovoru zveřejněném v pátek.



František uvedl, že konflikt je poháněn "imperiálními zájmy, a to nejen ruského impéria, ale i impérií odjinud".



Pontifik hovořil pro italskou švýcarskou televizi RSI v rozhovoru, který má být odvysílán v neděli.





Není jasné, co přesně měl papež František svými výroky na mysli.





- Ten dvanáctisekundový klip se rychle rozšířil po celé Ukrajině. Neozbrojený ukrajinský válečný zajatec je zesměšňován svými ruskými vězniteli, kteří scénu nahrávají. Klidně potáhne z cigarety, podívá se svým trýznitelům do tváře a řekne: "Sláva Ukrajině." Během okamžiku je slyšet několik výstřelů. Mrtvý se skácí k zemi.



Video, které údajně v pondělí na Telegramu zveřejnili ruští vojáci, vedlo k vyšetřování válečných zločinů a uvnitř Ukrajiny k bitvě o identitu muže oslavovaného jako národní hrdina a symbol odporu.



Dvě rodiny, dva prapory a dvě různá domovská města se v různé míře hlásí k tomuto muži jako ke svému. Vojenské úřady v zájmu vyřešení sporu zvažují exhumaci vojákova těla.



V sázce není jen posmrtná medaile za statečnost, ale i hrdost na to, že se hlásí k osobnosti, které se starostové a města po celé Ukrajině již chystají věnovat pomníky a ulice.



Konečný verdikt sice vězně nevrátí zpět k životu, ale zapíše jeho jméno do ukrajinské historie:

Až úředníci určí, kdo to je, bude se připomínat ukrajinský válečný hrdina...



- Rusko ve čtvrtek v časných ranních hodinách zahájilo největší raketové bombardování Ukrajiny za poslední tři týdny, včetně šesti hypersonických raket schopných vyhnout se protivzdušné obraně. Bylo hlášeno nejméně devět mrtvých civilistů. Zasažena byla kritická infrastruktura a obytné budovy v 10 regionech, uvedl prezident Volodymyr Zelenskij. "Okupanti ... se nevyhnou odpovědnosti za vše, co způsobili."



- Nejméně šest mrtvých bylo zabito při úderu na obytnou oblast v západní Lvovské oblasti, 700 km od fronty, uvedly ukrajinské záchranné služby. Tři budovy byly po raketovém útoku zničeny požárem a záchranáři pročesávali trosky a hledali další možné oběti.



- Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko vypálilo celkem 81 raket a osm bezpilotních letounů Shahed. Sděluje, že sestřelilo 34 řízených střel a čtyři bezpilotní letouny.



- Útoky také na krátkou dobu odpojily od sítě největší evropskou jadernou elektrárnu. Ukrajina uvedla, že Záporožská elektrárna byla nucena přepnout na nouzové napájení naftou, aby zabránila roztavení. Později byla opět připojena k ukrajinské energetické síti, uvedl provozovatel Ukrenergo.



- Šéf jaderného dozoru OSN Rafael Grossi sdělil své radě guvernérů, že je třeba přijmout naléhavá opatření k ochraně bezpečnosti a zabezpečení Záporožské elektrárny.

- Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že provedlo "masivní odvetný úder" jako odplatu za přeshraniční nálet z minulého týdne. Tvrdilo, že zasáhlo všechny zamýšlené cíle, zničilo základny dronů, narušilo železnice a poškodilo zařízení, která vyrábějí a opravují zbraně.



- Ukrajinské úřady trvají na tom, že se budou nadále snažit udržet východní město Bachmut, přestože podle odhadů utrpí 100-200 obětí denně. Šéf ukrajinské národní bezpečnosti Oleksij Danilov uvedl, že na každých sedm zabitých Rusů připadá jeden zabitý Ukrajinec, a tvrdil, že ukrajinští vojáci denně zabijí až 1 100 Rusů. Západní představitelé odhadují počet ruských obětí v Bachmutu na 20 000-30 000.



- Ruská státní tisková agentura Tass tvrdí, že bezpečnostní služby v moldavském separatistickém regionu Podněstří zmařily pokus o atentát na jeho mezinárodně neuznaného vůdce Vadima Krasnoselského. Podle agentury Tass bezpečnostní složky Podněstří tvrdí, že zdrojem plánů byly ukrajinské bezpečnostní služby.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij byl údajně již podruhé za sebou odmítnut, když chtěl vystoupit při udělování Oscarů. Podle serveru Variety Zelenskij doufal, že se v návaznosti na předchozí kulturní vystoupení objeví v nedělním přenosu, ale jeho žádost byla zamítnuta.



- Ukrajina se zúčastní programu Evropské unie na společný nákup plynu na světových trzích, aby si před příští zimou obstarala 2 miliardy metrů krychlových tohoto paliva, uvedl šéf energetické politiky EU.



- Běloruský autoritářský prezident podepsal zákon zavádějící trest smrti pro státní úředníky a vojenský personál usvědčený z velkých vlastizrad. Změny trestního zákoníku, které schválil prezident Alexandr Lukašenko, předpokládají tresty smrti pro úředníky a příslušníky služeb, kteří způsobí "nenapravitelné škody" národní bezpečnosti Běloruska vlastizradou.





- Rusko zavedlo osobní sankce proti 144 vládním úředníkům, novinářům, zákonodárcům a dalším veřejným činitelům ze tří pobaltských států - Estonska, Lotyšska a Litvy - považovaných za "nejvíce nepřátelské" vůči Moskvě.





