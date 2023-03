Rusko během pěti let přišlo zhruba o třetinu svého exportu zbraní

14. 3. 2023

Ruský export zbraní klesl v letech 2018-2022 téměř o třetinu (31 %) a podíl země na celosvětovém trhu se zbraněmi klesl z 22 % na 16 %, uvádí zpráva Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI). Ruský export zbraní klesl v letech 2018-2022 téměř o třetinu (31 %) a podíl země na celosvětovém trhu se zbraněmi klesl z 22 % na 16 %, uvádí zpráva Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI).

Podle SIPRI dodalo Rusko v letech 2018-2022 zbraně do 47 zemí světa. Zároveň 65 % vývozu připadlo na země Asie a Oceánie, 17 % na státy Blízkého východu a dalších 12 % na africké země.

Indie se stala největším odběratelem ruských zbraní, ale dodávky do této země za posledních pět let klesly o 37 %. Vývoz do sedmi dalších zemí, které jsou považovány za tradiční odběratele ruských zbraní, klesl v průměru o 59 %. Rusko zároveň zvýšilo vývoz do Číny o 39 % a Egypta o 44 %.

Navzdory poklesu ukazatelů zůstává Rusko jedním z největších vývozců zbraní, zdůrazňují výzkumníci. Upozorňují však na stálý trend: Od roku 2013 do roku 2017 se podíl Ruska na světovém trhu se zbraněmi snížil o 4 % a od roku 2018 do roku 2022 o dalších 6 %. Celkem za deset let země ztratila 10 % trhu.

Ruský vývoz zbraní bude nadále klesat, říká vedoucí výzkumný pracovník SIPRI Simon Wezeman. "Protože Rusko bude upřednostňovat dodávky svých ozbrojených sil a poptávka z jiných států zůstane na nízké úrovni kvůli obchodním sankcím proti Rusku a rostoucímu tlaku Spojených států a jejich spojenců [na jiné země], aby nekupovaly ruské zbraně. ," vysvětlil expert.

Světovým lídrem v prodeji zbraní zůstávají Spojené státy, které během pěti let zvýšily export o 14 %. Od roku 2022 představovaly USA 40 % celosvětového vývozu zbraní. Na druhém místě je Rusko s 16 %, na třetím Francie s 11 %. První pětici uzavírají Čína (5,2 %) a Německo (4,2 %).

Mezi pět největších dovozců zbraní v letech 2018–2022 patřily Indie, Saúdská Arábie, Katar, Austrálie a Čína. Tyto země představovaly 36 % celosvětových nákupů zbraní. Také v důsledku ruské invaze se Ukrajina v roce 2022 stala třetím největším dovozcem velkých zbraní po Kataru a Indii. Země se umístila na 14. místě v žebříčku dovozců v letech 2018–2022.

Podle SIPRI dodalo v roce 2022 zbraně Ukrajině 29 zemí. Hlavními exportéry byly USA (35 %), Polsko (17 %), Německo (11 %), Velká Británie (10 %) a Česká republika (4,4 %).

