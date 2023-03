"Tváří v tvář katastrofě"

15. 3. 2023

Po více než sto let ruští intelektuálové hodnotili výzvy, kterým oni a jejich země čelili, v řadě pozoruhodných sbírek esejů. Tyto knihy, které spojily některé z nejvýznamnějších ruských myslitelů, se objevily, když mnozí cítili, že Rusko je ve slepé uličce. Po více než sto let ruští intelektuálové hodnotili výzvy, kterým oni a jejich země čelili, v řadě pozoruhodných sbírek esejů. Tyto knihy, které spojily některé z nejvýznamnějších ruských myslitelů, se objevily, když mnozí cítili, že Rusko je ve slepé uličce.

Nyní byl zveřejněn nový svazek, protože Putinova éra vstupuje do třetí dekády a Rusko zažívá bezprecedentní izolaci a nedostatek víry v budoucnost. Jak zoufale se její autoři dívají na současnou situaci v Rusku od rozšířené invaze na Ukrajinu, zdůrazňuje název knihy: Tváří v tvář katastrofě.

Kniha, kterou editoval Nikolaj Plotnikov, specialista na ruské intelektuální dějiny na Univerzitě v Bochumi, a vyšla v zahraničí, protože nemohla být vytištěna v Rusku, shromažďuje reakce ruských myslitelů z Ruska i celého světa na důsledky rozhodnutí Vladimira Putina rozšířit invazi na Ukrajinu.

Všichni, jak říká Plotnikov, byli a do značné míry zůstávají ve "stavu šoku" nad tím, že Putin učinil takové rozhodnutí a že dokázal přimět tolik lidí v Ruské federaci, aby se do války zapojili.

Všichni, které Plotnikov kontaktoval, aby se zúčastnili, uvedli, že byli šokováni tím, co Putin udělal při rozšíření invaze na Ukrajinu, a někteří lidé se odmítli zúčastnit, protože řekli, že "doslova nenašli slova, která by popsala, co se stalo". Nejde jen o násilí, ale rovněž tak o škody, které Putin způsobil intelektuálnímu životu tím, že odmítl lidem dovolit, aby válku nazývali válkou.

Plotnikov říká, že Putinova akce v tomto ohledu připomíná akci cara Pavla I., který v roce 1799 přišel s myšlenkou zakázat slovo "společnost" a místo toho nařídil používat slovo "stát". To bylo stejně absurdní a netrvalo to dlouho, protože car byl zavražděn a nahrazen jen o rok později.

Většina z těch, které Plotnikov kontaktoval, je zvyklá zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích, ale jen zřídka píší věci pro publikované materiály, jako je tento almanach. Některým z nich to připadá "staromódní", ale ve skutečnosti je zásadní vymezit se a následně překonat rozdělení mezi osobním a veřejným.

Zčásti říká, že „naše sbírka nejvíce připomíná [Solženicynem editovaný svazek] Z pod suti, protože i tento svazek byl uspořádán s použitím autorů žijících v Rusku i mimo něj. Ale nyní se ti, kteří se účastní, ještě více zabývají tím, kdo jsou ve světě, který Putin obrátil vzhůru nohama.

Všem autorům vadí, že Putin překročil staré debaty slavjanofilů a zapadniků, kteří obojí považovali Rusko za součást větší civilizace, ale nesouhlasili ohledně toho, jak by s ní mělo souviset. Putin však chce oddělit Rusko od všech ostatních, od Západu pouze v první řadě.

To zanechává Rusko a Rusy na novém a bezprecedentně nebezpečném místě, což země a její lidé budou muset překonat poté, co Putin odejde ze scény. Úkol je tak rozsáhlý, ale tak důležitý, že je užitečné začít přemýšlet o tom, co dělat, a mnoho autorů v této sbírce právě to dělá.

Plotnikov uzavírá svůj rozhovor následujícím postřehem: „Nesmíme zapomínat na to hlavní: Podmínka jakékoli konverzace o budoucnosti, etnické, politické a prostě lidské, vyžaduje uznání reality oné noční můry, která se nyní odehrává: Bestiální a divokou válku rozpoutanou Putinovým režimem proti Ukrajině."

"Kvůli neustálé přítomnosti války ve vědomí a na obrazovce se tato realita rozmazává a stává se součástí děsivého každodenního způsobu života. Naší povinností je však pamatovat na to, že utrpení Ukrajinců a zničení desítek tisíc lidí nemůže vykoupit nic jiného než pocit hanby a pokání a touha překonat tuto realitu."

