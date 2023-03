Charismatická diva Květa Fialová

17. 3. 2023 / Soňa Svobodová

Myslím, že je mezi námi málo těch, kterým by se při vyslovení jména Květa Fialová před očima okamžitě nevybavila slavná filmová scéna, kdy tato charismatická herečka schází po schodech do baru v nezapomenutelné roli Arizonské pěnice alias Tornado Lou za zpěvu písně: „Když v báru houstne dým, já u likéru sním, kdy příjde on, mého srdce šampion…“ ve znamenité muzikálové komedii Limonádový Joe aneb Koňská opera, kterou v roce 1964 na motivy scénáře Jiřího Brdečky, natočil český filmový režisér Oldřich Lipský. A protože na tuto českou herečku oblíbenou divadelní, filmovou a televizní divu se nedá nikdy zapomenout objevují se na českých knihkupeckých pultech nové a nové publikace jí zasvěcené. Jednou z nich je i ta, která vyšla v nakladatelství Zeď, a jejímž autorem je známý český herec a tiskový mluvčí Slováckého divadla Josef Kubánik. Jmenuje se: Poslední deník Květy Fialové.

Pane Kubániku, co bylo tím spouštěcím momentem, který vás přiměl pustit se do vytvoření této velmi čtivé knihy?

Bylo to naše přátelství s paní Fialovou. Znali jsme se devět let a stali jsme se velmi blízkými lidmi, kamarády, zpovědníky. Když paní Fialová onemocněla Alzheimerovou chorobou, začal jsem psát deník toho, co jsme my, kteří jsme jí byli nablízku, i ona sama prožívali. A když paní Květa zemřela, deník jsem nabídl její dceři, aby sama měla život maminky dovyprávěný až do konce. A z jejich úst zazněla věta: „Nechtěl bys o tom napsat knihu, aby lidé věděli, jaká máma opravdu byla a co jsme s ní na konci života prožívali?“ Tak jsem se do toho pustil.

Jak dlouho jste na ní pracoval?

Psal jsem rok a byla to pro mě vlastně terapie, díky které jsem se vypořádával s odchodem paní Fialové. Další rok trvala příprava knihy samotné, protože jsem velmi stál o to, aby to byla kniha krásná a výjimečná, protože paní Květa si právě takovou zasloužila.

Narazil jste při sběru podkladů k této knize, i na nějaké neznámé zajímavosti ze života této noblesní herečky?

Všechny věci jsem věděl od paní Fialové, ale když jsem se probíral jejími deníky, které si psala od 16 let, byl jsem překvapený tím, jak sama některé pocity dokázala formulovat. Například ten, jak moc trpěla, protože neuměla zpívat. Jak jí pomáhal Jan Werich, jak jí radil její manžel Pavel Háša. Na druhou stranu mě například potěšilo, když jsem v jednom z deníků našel záznam, kde si poznamenala, jak ten den probíhalo natáčení filmu Limonádový Joe.









A jak tedy probíhalo?

Paní Fialová měla tenkrát čerstvě narozenou holčičku, tak se během natáčení věnovala jí, v jednu chvíli do ateliérů přijel i Hugo Haas a celý štáb byl z jeho návštěvy až zaskočený a také bylo milé, kdy si paní Fialová do deníku po zhlédnutí kontrolní projekce ony slavné scény, kdy jako Tornádo Lou sestupuje ze schodů a zpívá, Když v báru houstne dým, napsala: ,,celkem dobré“. O všem v Posledním deníku Květy Fialové píšu.

Květa Fialová byla známa nejen svým charismem, noblesou, ale také jako jízlivá komentátorka s kousavým humorem, kterým dle mého názoru vždy řekla vše správně a po pravdě. Sdílíte ten samý názor?

Ano. Nikdy to ale nedělala tak, aby lidem ublížila. Pokaždé se řídila, jak sama říkala, „etikou žití“, tedy pravidly, kdy bylo pro ni na prvním místě čisté svědomí. To bylo pro ní nejdůležitější.

V jednom ze svých mnoha rozhovorů se také Květa Fialová zmínila, že se vždy těší jak na cestu vlakem do Slováckého divadla, tak i na představení Harold a Maude, v němž ztvárňovala roli Maude po vašem boku v roli Harolda pod režijním vedením Igora Stránského. To musel být pro vás krásný a ničím nenahraditelný zážitek setkat se s touto hereckou divou, tváří v tvář na prknech, která znamenají svět…, nemýlím se, že?

Nemýlíte se, ale tahle naše jevištní setkávání byla jen třešinkou na našem společném dortu přátelství. Hráli jsme spolu ve třech inscenacích, jezdili na besedy za diváky, ale nejraději jsme stejně byli jen tak spolu v pokoji, kde jsme si povídali, popíjeli vínko a plánovali třeba společnou dovolenou.

A kam nejdále jste se spolu vydali?

Nejdelší cesta vedla, myslím na Kapverdské ostrovy. Byly to krásné dny. Paní Fialová milovala ryby, tak si tam přišla na své. A také si moc užila, když jsme se vypravili do sopečného kráteru na ostrově Sal. Tu sůl, kterou jsem si odtamtud tentokrát přivezl, mám pořád doma.

Jak jsem se o vás dočetla působíte ve Slováckém divadle již od roku 1999 a za tu dobu jste si zahrál v řadě slavných uherskohradišťských inscenací jakými jsou například Rychlé šípy, 1 + 2 = 6 (jeden a dvě je šest), Donaha! A v již zmíněné Harold a Maude. Kdy jste se vlastně s Květou Fialovou setkal poprvé?

Poprvé to bylo v roce 2008, kdy jsme v Uherském Hradišti uváděli muzikál Adéla ještě nevečeřela a mě napadlo, že by bylo zajímavé, kdybych k nám do divadla pozval herce ze slavného filmu Oldřicha Lipského, tedy paní Fialovou, paní Konvalinkovou a pana Dočolomanského. Všem třem se nápad moc líbil, ale bohužel pan Dočolomanský se jeho realizace už nedožil. Dámy ale přijely a v tu zářijovou sobotu se mi život začal otáčet úplně naruby.



Jak to?

Když potkáte tak velkou osobnost, jakou byla paní Fialová, která vás hned osloví ke spolupráci, která se vám svěřuje s tím, co zažila jezdíte spolu na dovolené, potkáváte lidi z jejího nejbližšího okolí, atˇje to rodina, přátelé, ale i takové osobnosti jako byl Václav Havel, Arnošt Lustig a mnozí další, nejde to pojmenovat jinak.

To je pravda. Je jen velká škoda, že ani vy a ani já, nevlastníme ten pověstný kouzelný prsten, abychom jím otočili a měli jí tu zpět...

Když se ale ještě vrátíme k Adéle, vyvstane mi vždy na mysli pozvání paní Konvalinkové, v roli Květušky, které bylo určeno panu Dočolomanskému, v roli NIcka Cartera, tak tedy ve dvanáct u jahodových knedlíků…, jestli se někdy toto pozvání zrealizovalo, co myslíte?

To netuším, ale vůbec to není vyloučeno. Knedlíky od paní Konvalinkové jsem bohužel neochutnal, ale paní Fialová vařila často a ráda. Po její neuvěřitelné kulajdě i po jejím jablkovém koláči se mi stýská pořád. Už nikdy takový jíst nebudu.

A jak vzpomínáte na představení Oskar a růžová paní, v němž jste se s paní Fialovou opět sešel na prknech, která znamenají svět?

To byla jedna z nejkrásnějších rolí, jaké mě u divadla potkaly, navíc po boku paní Fialové. Oskar a růžová paní vypráví o chlapci, který umírá na leukémii a několik měsíců před začátkem zkoušení jsme stejnou situaci řešili u nás doma. Můj tenkrát tříletý synovec bojoval s leukémií a pro mě byla Oskar a růžová paní terapií, jak se s takovou situací vypořádat. Synovec je dnes už osmnáctiletý mladý muž a doufám, že své velké trable má už za sebou.

Kromě divadelních úloh, patří mezi nezapomenutelné role Květy Fialové, i skvěle ztvárněná postava nebezpečně krásné agentky Alice Robertsové ve filmové parodii na špionážní filmy a Jamese Bonda Konec agenta W4 C prostřednictvím psa pana Foustky, krásné Clarence ve Fantomu Morrisvillu, hraběnky Thunové v komedii Adéla ještě nevečeřela či role noblesní Matyldy v televizní inscenaci 3 Alberti a slečna Matylda, a tak bychom mohli pokračovat. Setkal jste se s Květou Fialovou i před filmovou kamerou?

Ano, díky sestrám Bártů jsme se potkali v seriálu Gympl s (r)učením omezeným, paní Fialová hrála babičku Chmelíkovou a já doktora Vaněčka. V několika obrazech jsme se potkali, když se paní Chmelíková rozstonala a já jsem ji přišel vyšetřit. Dokonce jsem si do scénáře přidal text ze slavného Limonádového Joea, když jsem pacientce doporučil malého panáka po ránu se slovy: „ Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.“

Jak dlouho trvalo vaše profesní přátelství?

Naše profesní a osobní přátelství bylo stejné. Devět let a osmnáct dnů.

Můžete našim čtenářům prozradit na čem pracujete v současné době?

Mám za sebou další knihu, jmenuje se Herec a vypráví napínavý příběh jedné celebrity, také pro Český rozhlas natáčím svůj autorský pořad Na pohovce JK, kam si zvu zajímavé osobnosti, hraju ve Slováckém divadle a těším se na jaro.

Děkuji za rozhovor.









