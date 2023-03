Ruská agrese na Ukrajině: Vrah Putin se možná vydal do Mariupolu, na místo svých zločinů

- Putin v Mariupolu "hovoří s vděčnými obyvateli", jejichž byty uprostřed noci zničila ruská armáda. Ale je to reálné? Pozorovatelé tvrdí, že to jsou bezpečnostní orgány v civilu. A je to skutečně Putin nebo jeho dvojník?

Russian dictator Vladimir

in currently Russian-occupied Ukrainian city of

, meeting residents of new flats (whose old flats were destroyed by the Russian army) in the middle of the night. Surreal footage (if real) from Kremlin. But is it real? 🧵