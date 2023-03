V Rusku se láska k moci změní v nenávist ještě rychleji, než v Íránu

20. 3. 2023

Mnoho analytiků Ruska poukazuje na Írán jako na příklad toho, proč údajně sankce nefungují: Lidé v zemi, která byla sankcionována, s větší pravděpodobností obviní ty, kteří taková omezení zavedli, než svou vlastní vládu, a tak ji podporují proti cizincům. Ale jak ukázaly události v Íránu, tento vzorec platí jen po určitou dobu, píše bývalý autor Putinových projevů Abbás Galljamov.

Svět sledoval, jak uctívání a podporu Teheránu mezi Íránci postupně nahradila nenávist; ke stejnému procesu dojde i v Rusku, ale mnohem rychleji, než tomu bylo v případě Íránu.

Situace tam ukazuje, že lidé zpočátku obviňují ze sankcí ty, kteří je uvalili, a brání své vlastní vládce, ale postupem času začnou obviňovat vládu z politik, které vedou ke zhoršování jejich vlastních životů - vzhledem k tomu, že se předpokládá, že režim je má bránit proti cizím výzvám a neházet vinu za problémy na ně.

Postupem času Íránci přešli od lhostejnosti k režimu k hněvu a poté k nenávisti. A po většinu tohoto procesu demonstrovali svou loajalitu k systému a stěžovali si na zneužívání moci spíše než na pravomoci samotné. Nedávno se to ale v Íránu změnilo.

V posledních letech se íránský lid stal vůči systému stále nepřátelštějším. Pokud před deseti lety šli do ulic a křičeli "Alláhu Akhbar!" nyní by spíše volali "Smrt mullům!" A to, co začalo jako malé hnutí ve městech, se dramaticky rozšířilo co do počtu a územního rozsahu. Íránci odpadávají od islámu a útočí na mully.

Není pochyb, že situace se bude vyvíjet přibližně stejným způsobem také v Rusku. Rusové nezůstanou pasivními podporovateli, jak si Kreml myslí, a pokud se někam posunou, posunou se přinejmenším stejně rychle a pravděpodobně ještě rychleji, než tomu bylo v případě Íránu.

První známky eroze podpory veřejnosti pro postoj režimu jsou již evidentní. Před rokem 75 % Rusů uvedlo, že se v první řadě soustředili na konflikt na Ukrajině. Nyní tento podíl klesl na 31 %. Lidé se znovu zaměřují na své vlastní životy a emoce začíná nahrazovat únava.

Pokles životní úrovně povede k tomuto posunu směrem k hněvu a nenávisti - a vojenské porážky, jakmile přijdou, tuto změnu jen urychlí. Íránští vůdci se s tímto činitelem mezi obyvatelstvem svém země nemuseli potýkat.

