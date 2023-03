Strašný mýtus finanční gramotnosti

21. 3. 2023 / Boris Cvek

V pondělí byl hostem Lucie Výborné na Radiožurnálu pan Radek Hábl, který stojí za aktuálním pořadem České televize o exekucích (ve středu bude uváděn čtvrtý ze šesti dílů, nyní o tzv. oddlužovacích společnostech, které člověka, jenže je v zoufalé situaci a potřebuje oddlužení, přivedou do ještě větší hrůzy a vydělají na tom). Pan Hábl v pořadu řekl mnoho zajímavých věcí, chybělo mi však nějaké podrobné srovnání naší reality s tím, jak tyhle věci – půjčování, exekuce, oddlužování – fungují v civilizovaných zemích.



Naopak bych vypíchnul jinou věc: podle pana Hábla ty neustále řeči o finanční gramotnosti jen zastírají systémový problém a nutnost jeho řešení. Přesně to si myslím už mnoho let. Přitom je to tak jednoduché. Představte si, že by stát toleroval výrobu a prodej jedovatých potravin. Tyto potraviny by mohly být kdekoli ve školních jídelnách, nemocnicích, domovech důchodů – jejich výhodou by bylo, že jsou levné, takže by byly velkým pokušením pro lidi chudé, slabé, nevzdělané, zranitelné. Možná by po nich zemřeli nebo skončili v nemocnici, možná by to těžce poškozovalo veřejné zdravotnictví, ale co na tom, že?







Logika argumentu s finanční gramotností říká toto: tolerujeme jedovaté potraviny v oběhu a učme naše děti, důchodce, slabé, chudé lidi, jak poznat, že v nich je jed. Není to svrchovaně odporná a zvrácená myšlenka?





A přesto ji v dobré míře opakuje kdekdo pořád dokola ve všech médiích.





Zrušme hygieny, veterinární dohled, ČOI, zrušme všechno, co stát musí dělat na ochranu spotřebitele, místo toho učme lidi, jak se postarat sami o sebe. Jak takovou principiální ohavnost mohou lidi pořád dokola opakovat?





Strašlivé bezpráví, řeky krvavých peněz, zničené životy, brutální vykořisťování chudých a slabých lidí v oblasti půjček a exekucí, oddlužování atd. je odpovědnost státu.





Když se ukázalo, že v běžně prodávaném alkoholu je obsažen jedovatý metanol a zabíjí lidi, tu se stát pustil dokonce do prohibice a všem bylo jasné, že je zle.





Nikoho ani nenapadlo apelovat na výuku lidí, aby poznali, v jaké láhvi jed je, v jaké není. Když se něco takového děje už více než dvacet let v oblasti půjčování a exekucí, všichni mluví o finanční gramotnosti. A máme tu stovky tisíc krutě a bezprávně postižených lidí. A pořád nic.

