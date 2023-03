Malé zločiny na velkých dětech

Cokoli je špatně vůči dětem, nazývám nemilosrdně zločinem - děti se nemohou bránit a jsme to my dospělí, kteří jim musí pomáhat, nikoli škodit. Nikdo jiný to za nás neudělá. Nedávná studie Eduinu (odkaz na konci textu) stojí celá za přečtení, ale zdůrazním pasáž uvedenou na obrázku. Celá třetina dětí, která absolvovala učňovský obor (první řádek na obrázku, “Střední s výučním listem”) uvádí, že pro ně bylo vzdělání velmi snadné nebo snadné. Znamená to, že se učili pod svoje možnosti a mohli by zvládnout náročnější školu. Vypadá to jako detail, ale není. (Právě tak 28% žáků ze středních odborných škol s maturitou považuje studium za snadné, tedy i oni by mohli zvládnout více).