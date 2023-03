Jak nás Petr Fiala tahá za nos

24. 3. 2023

Podle programového prohlášení máme končit s uhlím v roce 2033. Nicméně Severočeské doly včera získaly povolení k těžbě do roku 2035. Jak říká klasik, to mi ňáko nevychadza.



Co vy na to @hladikpe @P_Fiala @market_a . Netaháte nás s tím koncem uhlí za nos?https://t.co/CQKSkckLc6