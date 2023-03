Ve skeptické době si uvědomte, že vakcíny fungují - a naše děti je potřebují

28. 3. 2023

Covid urychlil úpadek očkování. Musíme pro vakcíny najít silnější argumenty a zajistit, aby je mohl dostat každý



V roce 1959 zemřel ve věku 29 let nadějný anglický fotbalista Jeff Hall na obrnu. Jeho smrt vyvolala v Británii šokové vlny a způsobila okamžitou změnu postoje k očkování - od samolibosti k náhlému spěchu na kliniky. Vakcína proti dětské obrně byla k dispozici již tři roky, ale zájem o ni byl nízký. Po Hallově smrti byla poptávka tak vysoká, že se vakcíny musely začít dovážet z USA. Jak napsal deník Daily Express: "Za posledních 10 let zemřelo v Anglii a Walesu na dětskou obrnu více než 3 000 lidí. Ale stačila smrt jednoho fotbalisty, aby se lidé začali hrnout na kliniky." Po více než půl století se možná vracíme k samolibosti, pokud jde o očkování dětí, píše Devi Shridhar,profesorka globálního veřejného zdraví na univerzitě v Edinburku. V roce 1959 zemřel ve věku 29 let nadějný anglický fotbalista Jeff Hall na obrnu. Jeho smrt vyvolala v Británii šokové vlny a způsobila okamžitou změnu postoje k očkování - od samolibosti k náhlému spěchu na kliniky. Vakcína proti dětské obrně byla k dispozici již tři roky, ale zájem o ni byl nízký. Po Hallově smrti byla poptávka tak vysoká, že se vakcíny musely začít dovážet z USA. Jak napsal deník Daily Express: "Za posledních 10 let zemřelo v Anglii a Walesu na dětskou obrnu více než 3 000 lidí. Ale stačila smrt jednoho fotbalisty, aby se lidé začali hrnout na kliniky." Po více než půl století se možná vracíme k samolibosti, pokud jde o očkování dětí,



V posledním desetiletí došlo v Anglii k poklesu využívání téměř všech rutinních očkování dětí. V současné době žádné očkování dětí nesplňuje 95% cíl stanovený Světovou zdravotnickou organizací. Podobný problém mají i Spojené státy a WHO varuje, že dlouhodobý pokles proočkovanosti dětí je celosvětovým jevem. Důsledkem je zvýšený počet případů nemocí, kterým lze předcházet očkováním, jako je černý kašel ve školkách a školách, a také rostoucí počet vzorků dětské obrny nalezených v odpadních vodách v Londýně.



Pandemické roky covidu-19 (2020-22) tento pokles v Anglii i v zemích, jako je Mosambik a Myanmar, jen zvýraznily. Některým zemím, například Ugandě a Pákistánu, se však podařilo udržet své programy očkování dětí na podstatné výši A ve Skotsku se proočkovanost dětí během prvního lockdownu ve srovnání s rokem před pandemií výrazně zvýšila.



Bylo by však krátkozraké zabývat se pouze dopadem covidu-19 na úroveň proočkovanosti: k celkovému poklesu docházelo již od počátku 90. let. Zvýšení proočkovanosti u dětí vyžaduje zkloumat, co by mohlo být příčinou těchto relativně nižších hodnot. A to se vzpírá jednomu jednoduchému vysvětlení - namísto toho je to kombinace problémů s nabídkou a poptávkou.



Pokud jde o nabídku, vzhledem k rostoucímu napětí a nedostatku zdrojů ve zdravotnictví může být přístup rodičů a pečovatelů k očkovacím klinikám problematický. Omezené služby a velké vzdálenosti (vyžadující cestu autem nebo dlouhé cestování) mohou znamenat, že rodiče mají problém nechat své dítě očkovat, i když chápou jeho význam. A vzhledem k tomu, že obecné riziko nemocí, jako jsou spalničky nebo zarděnky, je považováno za nízké (vzhledem k úspěchu veřejného zdraví, kdy byly tyto nemoci téměř vymýceny), dochází k určitému sebeuspokojení rodičů.



Zvýšení počtu očkování ve Skotsku během lockdownu pravděpodobně souvisí s flexibilní pracovní dobou rodičů (která jim umožňuje vzít dítě na očkování) a s mobilními očkovacími centry. Skutečný tlak na to, aby byly očkovací ordinace rodičům snadno dostupné, je také způsob, jakým si Pákistán a Uganda v posledních několika letech udržely svou úroveň.



Jedním z faktorů jsou také obavy o bezpečnost a účinnost vakcín, které souvisejí s nárůstem hnutí proti očkování. Váhavost vůči očkování dramaticky vzrostla - nejen v Anglii, ale celosvětově - po dnes již zdiskreditované studii Andrewa Wakefielda, která dávala očkování MMR do souvislosti s autismem. Zveřejněné výsledky byly následně odvolány, nicméně záporný dopad na důvěru rodičů v očkování byl obrovský. Přestože byl Wakefield vyškrtnut z registru General Medical Council, získal si velké množství oddaných příznivců a nadále vystupuje a přednáší proti očkování po celém světě. A od dob Wakefielda jsme svědky toho, jak se v éře covidu stále více celebrit přiklání k postojům proti očkování, protože si uvědomují, že jim tento postoj přináší následovníky, slávu a bohatství.





Zdá se, že ti, kdo stojí v čele antivakcinačních hnutí, často ani nevěří tomu, co svým stoupencům říkají, vzhledem k svým osobním krokům v oblasti vakcín. Robert F. Kennedy Jr. se proslavil jako aktivista proti vakcínám, včetně těch proto covidu. Jeho organizace proti vakcínám Children's Health Defense zvýšila v letech 2018 až 2020 své příjmy šestinásobně a jeho kniha spojující Anthonyho Fauciho, Billa Gatese a velké farmaceutické firmy strávila několik týdnů jako nejprodávanější na Amazonu. Přesto byli hosté pozvaní na sváteční večírek v jeho domě v prosinci 2021 vyzváni, aby se nechali očkovat nebo testovat na covid-19.







Donald Trump strávil měsíce ve funkci prezidenta Spojených států bagatelizováním rizika covidu, pořádáním velkých shromáždění v době vrcholící pandemie a jejím označováním za "kung flu". Přesto on (a jeho manželka) před lednovým odchodem z funkce tajně obdrželi první dvě dávky vakcíny proti covidu od společnosti Pfizer/BioNTech. Existuje spousta takových dalších příkladů.

Pro zvýšení zájmu o očkování u dětí potřebujeme cílený tlak ze strany zdravotnických orgánů na snadnou dostupnost očkování pro rodiče a pečovatele, kteří mají řadu různých povinností, a také pokračující informování rodičů o tom, proč je očkování důležité. Doufejme, že se tak stane, aniž by další mladý člověk zbytečně zemřel jako Jeff Hall na nemoc, které lze předcházet očkováním.







Problém lékařů a vědců spočívá v tom, že když se proti těmto dezinformacím postaví, nebo dokonce o důležitosti očkování mluví, má to za následek vlnu nadávek. Neexistuje mnoho pozitivních podnětů k tomu, aby se mluvilo o tom, jak vakcíny fungují nebo proč jsou důležité: jediným podnětem je snaha ochránit děti (a dospělé) před vážnými nemocemi a smrtí. Mezi možná řešení patří lékařské organizace, které vedou kampaně v sociálních médiích a spolupracují s platformami sociálních médií s cílem lépe regulovat šířené informace.