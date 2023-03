Většina mužů v Rusku zemře před odchodem do penze

29. 3. 2023

Podle Olega Apolichina, vedoucího demografického specialisty na ruském ministerstvu zdravotnictví, umírá 52 % ruských mužů před dosažením věku 65 let, kdy by mohli jít do důchodu. K většině úmrtí dochází náhle ve věkové skupině 40 až 65 let – ani ne tak kvůli nadměrnému pití alkoholu jako kvůli neustálému stresu.