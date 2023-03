Ruská agrese na Ukrajině: USA jsou "hluboce znepokojeny" ruským zatčením amerického novináře

31. 3. 2023

čas čtení 9 minut





Americký ministr zahraničí kritizuje ruské zatčení reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviche



USA jsou "hluboce znepokojeny" ruským zadržením amerického novináře, říká Blinken



Spojené státy jsou "hluboce znepokojeny široce medializovaným ruským zadržením novináře, který je občanem USA", uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken v návaznosti na zatčení reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviche.



Američtí představitelé jsou v kontaktu s deníkem Wall Street Journal, uvedl Blinken v prohlášení, v němž Gershkoviche přímo nejmenoval.



V prohlášení se dále uvádí: "Co nejdůrazněji odsuzujeme pokračující pokusy Kremlu zastrašovat, potlačovat a trestat novináře a hlasy občanské společnosti."



Bílý dům potvrdil, že americké ministerstvo zahraničí "bylo v přímém kontaktu" s ruskou vládou ohledně Gershkovichova zadržení, "včetně aktivní práce na zajištění jeho konzulárního přístupu".



Bidenova administrativa je v kontaktu s jeho rodinou a zaměstnavatelem, uvedl Bílý dům v prohlášení.



Bílý dům dodal:



"Američtí občané, kteří pobývají nebo cestují do Ruska, by měli okamžitě odjet, jak nadále doporučuje ministerstvo zahraničí."

Spojené státy jsou "hluboce znepokojeny široce medializovaným ruským zadržením novináře, který je občanem USA", uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken v návaznosti na zatčení reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviche.Američtí představitelé jsou v kontaktu s deníkem Wall Street Journal, uvedl Blinken v prohlášení, v němž Gershkoviche přímo nejmenoval.V prohlášení se dále uvádí: "Co nejdůrazněji odsuzujeme pokračující pokusy Kremlu zastrašovat, potlačovat a trestat novináře a hlasy občanské společnosti."Bílý dům potvrdil, že americké ministerstvo zahraničí "bylo v přímém kontaktu" s ruskou vládou ohledně Gershkovichova zadržení, "včetně aktivní práce na zajištění jeho konzulárního přístupu".Bidenova administrativa je v kontaktu s jeho rodinou a zaměstnavatelem, uvedl Bílý dům v prohlášení.Bílý dům dodal:"Američtí občané, kteří pobývají nebo cestují do Ruska, by měli okamžitě odjet, jak nadále doporučuje ministerstvo zahraničí."

- Vladimir Putin podepsal dekret o povolání 147 000 ruských občanů k zákonné vojenské službě v rámci jarní branné kampaně v zemi, informovala ruská státní média.



Naposledy ruský vůdce podepsal běžnou brannou kampaň v září, kdy povolal 120 000 občanů k zákonné službě, uvedla státní tisková agentura Tass.



Ruské ministerstvo obrany se tehdy nechalo slyšet, že podzimní odvody "v žádném případě nesouvisí se speciální operací", což je oficiální termín pro ruskou válku na Ukrajině.



Všichni muži v Rusku musí ve věku od 18 do 27 let absolvovat roční vojenskou službu nebo odpovídající výcvik během vysokoškolského studia.



- USA mají nové informace, že Rusko aktivně usiluje o získání další munice ze Severní Koreje, uvedl Bílý dům.





Mluvčí Bílého domu John Kirby v rozhovoru s novináři uvedl, že Rusko usiluje o vyslání delegace do Severní Koreje a nabízí potraviny výměnou za zbraně. Washington se podle něj obává, že Pchjongjang tuto pomoc poskytne.







Zdroj v angličtině ZDE

Kostjuková v reakci uvedla, že její "kariéra by skončila", kdyby odmítla soutěžit proti Ruskám, a že ukrajinské hráčky se cítí být tenisovými úřady "diskriminovány".





- Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov bude v dubnu předsedat zasedání Rady bezpečnosti OSN, až se Rusko ujme předsednictví tohoto mezinárodního orgánu. Nadcházející předsednictví Ruska v Radě bezpečnosti OSN je "nejhorším aprílovým žertem", uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, a je "jasnou připomínkou toho, že s fungováním mezinárodní bezpečnostní architektury není něco v pořádku".



- Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že Moskva bude i nadále předem informovat USA o svých raketových zkouškách, přestože pozastavila účast ve smlouvě o jaderném zbrojení New Start, čímž změnil své včerejší prohlášení. Bílý dům v úterý uvedl, že USA Rusku sdělily, že si přestanou vyměňovat určité údaje o svých jaderných silách poté, co to Moskva odmítla.



- Ruské úřady zatkly amerického novináře pracujícího v zemi a obvinily ho ze špionáže, za což mu hrozí až 20 let vězení. Evan Gershkovich, uznávaný reportér z Wall Street Journal, byl zadržen ve středu během reportážní cesty do uralského Jekatěrinburgu. Ve čtvrtek se dostavil k moskevskému soudu v Lefortovu, kde mu byla nařízena vyšetřovací vazba nejméně do 29. května, informovala místní média. Deník Wall Street Journal "důrazně odmítá" obvinění Gershkoviche ze špionáže.





- Ruské síly zaznamenaly jisté úspěchy ve městě Bachmut na východní frontě, uvedli ve středu večer ukrajinští vojenští představitelé a dodali, že jejich bojovníci se stále drží v bitvě, která trvá již několik měsíců. Zdálo se, že to podporuje i pravidelná aktualizace amerického thinktanku Institute for the Study of War, který uvedl: "Válka je pro nás velmi důležitá: "Geolokační záběry zveřejněné 28. a 29. března naznačují, že ruské síly postoupily v jižním a jihozápadním Bachmutu."



- Ruské úřady se připravují na zahájení významné náborové kampaně, jejímž cílem je získat 400 000 nových vojáků pro boj na Ukrajině, uvedlo britské ministerstvo obrany ve své poslední zpravodajské aktualizaci s odvoláním na ruská média. Moskva tuto kampaň prezentuje "spíše jako snahu o získání dobrovolného profesionálního personálu než jako novou povinnou mobilizaci", uvedlo ministerstvo a dodalo, že v praxi by se regionální úřady mohly pokusit muže přinutit, aby se přidali. "Je velmi nepravděpodobné, že kampaň přiláká 400 000 skutečných dobrovolníků," uvedla organizace.



- Někteří rodiče ukrývají své děti ve sklepech, aby zabránili jejich únosu, uvedli ukrajinští dobrovolníci, kteří evakuují civilisty z frontové linie války s Ruskem. Ačkoli rodiče uváděli různé důvody, většina dobrovolníků tento jev přičítala kombinaci chudoby a psychického stavu rodin, které již měsíce žijí pod bombardováním.



- Rus, který uprchl z domácího vězení poté, co byl po vyšetřování vyvolaném protiválečnými kresbami své dcery odsouzen ke dvěma letům vězení za diskreditaci Ruska v příspěvcích na sociálních sítích, byl zatčen, uvedl jeho právník. Alexej Moskaljov byl odsouzen ke dvěma letům vězení jako trest za kritiku politiky Kremlu v příspěvcích na sociálních sítích. Policie ho vyšetřovala poté, co se jeho třináctiletá dcera Maria odmítla účastnit vlastenecké výuky ve škole a nakreslila kresby, na nichž byly zobrazeny rakety odpalované na rodinu stojící pod ukrajinskou vlajkou, a další kresbu s nápisem "Sláva Ukrajině!".



- Čtyři bankéři, kteří pomáhali blízkému příteli Vladimira Putina převádět miliony franků přes švýcarské bankovní účty, byli odsouzeni za nedostatečnou pečlivost při finančních transakcích. Čtveřice byla ve čtvrtek shledána vinnou z toho, že pomáhala Sergeji Rolduginovi, koncertnímu violoncellistovi, kterému švýcarská vláda přezdívá "Putinova peněženka". Manažeři - tři Rusové a jeden švýcarský občan - pomáhali Rolduginovi, který je kmotrem Putinovy nejstarší dcery Marie, ukládat v letech 2014 až 2016 miliony franků na švýcarské bankovní účty.



- Zákonodárci z proruské, krajně pravicové strany Svobodných ve čtvrtek odešli z dolní komory rakouského parlamentu během projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tím, že porušil neutralitu Rakouska. Rakousko tvrdí, že jeho neutralita mu brání ve vojenském zapojení do konfliktu, a přestože Ukrajinu politicky podporuje, nemůže této zemi posílat zbraně v jejím boji proti ruské invazi. Strana Svobodných již před několika dny uvedla, že proti tomuto oslovení uspořádá nějakou formu protestu.



- Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach se ohradil proti kritice některých evropských vlád - včetně ukrajinské - ohledně plánu na plný návrat ruských a běloruských sportovců do mezinárodního sportu. "Je politováníhodné, že některé vlády nechtějí respektovat většinu v olympijském hnutí a všechny zúčastněné strany, ani autonomii sportu," řekl ve čtvrtek Bach.





0

339

USA uvalily sankce na slovenského občana za pokus o zprostředkování prodeje více než dvou desítek druhů severokorejských zbraní a munice do Ruska, uvedlo ministerstvo financí.Na Ašota Mkrtyčeva byly uvaleny sankce "za to, že se pokusil přímo nebo nepřímo dovézt, vyvézt nebo zpětně vyvézt do KLDR, do KLDR nebo z KLDR jakékoli zbraně nebo související materiál" do Ruska, aby pomohl Moskvě nahradit vojenské vybavení ztracené ve válce s Ukrajinou.Americká ministryně financí Janet Yellenová ve svém prohlášení uvedla:"Rusko od začátku války přišlo o více než 9 000 kusů těžké vojenské techniky a částečně i díky mnohostranným sankcím a kontrolám vývozu se (ruský prezident Vladimir) Putin stále zoufaleji snaží ji nahradit."Ministerstvo financí uvedlo, že od konce roku 2022 do začátku roku 2023 Mkrtyčev spolupracoval se severokorejskými představiteli na získání více než dvou desítek druhů zbraní a munice pro Rusko výměnou za materiály pro komerčních letadla, suroviny a zboží, které měly být zaslány do KLDR.Yelleniová dodala:"Schémata, jako je obchod se zbraněmi realizovaný touto osobou, ukazují, že Putin se obrací na dodavatele poslední instance, jako je Írán a KLDR."Sportovci by mohli soutěžit jako neutrální sportovci, pokud nemají jasné vazby na armádu, a nemohli by nosit národní výstroj ani vidět jejich vlajky a hymny.Prezident MOV Thomas Bach použil jako příklad sportovců, kteří ve sportu soutěží bez třenic, příklad Kosťukové, která v nedávném finále turnaje ATK Open nastoupila proti Rusce Varvaře Gračevové, přestože Kosťuková odmítla soupeřce podat ruku.