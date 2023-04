Zabitý ruský blogger Vladlen Tatarskij byl pro své nepřátele snadným terčem

4. 4. 2023

Vlivný zastánce války na Ukrajině kritizoval ruské vojenské vedení a vyzýval ke stíhání ruských generálů



Vladlena Tatarského, pro-válečného ruského bloggera, který v neděli zemřel při výbuchu bomby v petrohradské kavárně, mohlo chtít zabít mnoho lidí, napsal Andrew Roth.



Tatarskij, vlastním jménem Maxim Fomin, proslul svou vehementní podporou invaze na Ukrajinu, kdy pravidelně vyzýval Rusko k totální válce a obhajoval extrémní násilí, které zahrnovalo i válečné zločiny. "Všechny porazíme, všechny zabijeme, uloupíme, koho budeme potřebovat, a všechno bude tak, jak se nám to líbí," řekl loni na kameru po kremelské ceremonii potvrzující "anexi" čtyř ukrajinských regionů.

Bývalý horník z východní Ukrajiny Fomin byl odsouzen za bankovní loupež a odpykával si trest ve vězení na východě Ukrajiny, když ruské zástupné síly zahájily válku proti ukrajinské vládě. Fomin tvrdí, že poté uprchl z vazby a přidal se k Ruskem podporovaným silám. Později se stal bloggerem a několik let předtím, než Vladimir Putin zahájil v roce 2022 plnou invazi, se přestěhoval do Moskvy. Po zahájení války tvrdil, že se připojil k dobrovolnickému praporu a bojoval v Mariupolu.





Na začátku války se stal členem malé, ale vlivné skupiny vojenských bloggerů, kteří konflikt hlasitě podporovali a pravidelně zveřejňovali aktuální informace citující vojáky na frontě nebo



senzace o potenciálních ofenzivách či velkých politických rozhodnutích, jako je mobilizace.





Dodala: "Čelíme znormálnění teroristických útoků, které se bezpochyby stanou jedním z faktorů vedoucích k vnitropolitické destabilizaci."







Zdroj v angličtině ZDE

Zároveň patří k nejostřejším kritikům ruského vojenského úsilí, kteří odsuzují armádní špičky jako neefektivní a líné a nestarající se o životy ruských vojáků vyslaných do boje.Jejich příspěvky na Telegramu se staly oblíbenou alternativou ke státním médiím. Tvrdí, že poskytují nefiltrované zprávy z frontových linií, a často přinášejí stejně agresivní linii, která Rusům říká, že jejich země je příliš váhavá a měla by se mobilizovat k totální válce proti Ukrajině a Západu.Zejména Tatarskij opakovaně vyzýval k trestnímu stíhání generálů: kvůli velkým ústupům z měst včetně Chersonu v loňském roce nebo neefektivním snahám o výcvik a vybavení mobilizovaných vojáků. A spojil se s dalšími kritiky vojenského vedení, jako je Jevgenij Prigožin, Putinův spojenec, který založil polovojenskou skupinu Wagner."Za co proléváme svou krev? Proč může Zelenskij klidně přijet do Chersonu?" ptal se Tatarskij. Vyzýval k atentátu na ukrajinského prezidenta po ruském ústupu."Buď povedeme plnohodnotnou válku, nebo ... neuspějeme."Mezi malou komunitou pro-válečných bloggerů byl Tatarskij zesměšňován za přehánění své vojenské služby. Pohádal se s Igorem Girkinem, bývalým vůdcem Ruskem podporovaných bojovníků, který se k vojenskému úsilí rovněž vyjadřoval kriticky.A co je nejdůležitější, byl klasickým měkkým terčem - někým, kdo byl viditelnou tváří války, a přitom postrádal ochranku vládního úředníka nebo armádního personálu. Akce, na níž hovořil, byla zveřejněna a žena obviněná z toho, že na ni přinesla bombu, s ním dokonce údajně žertovala o tom, zda má či nemá u sebe výbušné zařízení ukryté v bustě vojáka. Krátce poté došlo k jejímu výbuchu."Události ukázaly, jak zranitelní jsou tito aktivní stoupenci války," napsala Taťána Stanovaja, zakladatelka společnosti R Politik, která se zabývá politickými analýzami. "Nemyslím si, že bude následovat masivní reakce ze strany vlády: jak ukazuje zkušenost, Kreml se bude snažit, aby se tyto situace staly bežnou záležitostí."