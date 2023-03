Trumpův napodobitel DeSantis dostal knockout od Disneyho

Jeden problém: právníci společnosti Disney se s tím nepářou. Když se tedy 29. března ráno sešla nová rada ředitelů vybraných DeSantisem na své první schůzi, zjistila, že předchozí rada ředitelů podepsala poslední den své vlády novou smlouvu se společností Disney, která fakticky zbavila tuto novou radu jakýchkoli pravomocí kromě několika drobností, jako je řízení dopravy nebo údržba silnic. Dále zakazuje okresu používat značky vlastněné společností Disney nebo podobizny Mickey Mouse a dalších postaviček bez výslovného souhlasu korporace. V podstatě je nová rada zcela bezmocná.





Ukázalo se, že díky inspirativní právnické práci z Disneyho tábora bude DeSantisem vlastnoručně jmenovaná rada složená z jeho kumpánů víceméně bezmocná při provádění jakýchkoli změn po dobu, ehm, desítek let. Pokud bude dohoda považována za porušení pravidel proti věčnému trvání, bude platit "jen" až 21 let po smrti posledního z potomků anglického krále Karla III... Ano, to není vtip.





To znamená, že dokud neuplyne 21 let od úmrtí princů Williama a Harryho a jejich různých dětí, společnost Disney si ponechá kontrolu nad svým zvláštním okrskem. Mezi tyto mladé děti patří princ George, princezna Charlotte, princ Louis, princ Archie a princezna Lilibet. Poslednímu dítěti je teprve 21 měsíců. Všem ostatním je méně než 10 let. A mějte na paměti, že i když všichni zemřou, bude trvat ještě 21 let, než ten, kdo je stále ve správní radě Reedy Creeku, získá moc nad okrskem. Klidně to může trvat i více než 100 let, než se tak stane.





Používání britské královské rodiny jako měřítka pro dobu trvání svěřenského fondu se stalo tradicí v 19. století, kdy se typická délka života pohybovala kolem třicítky nebo čtyřicítky, s výjimkou královských rodin, u nichž se předpokládalo, že jim bude poskytována zdravotní péče, která je udrží při životě déle. Královské rodiny byly také jediné, které vedly přesné a podrobné genealogické záznamy, takže dohledání potomků bylo poměrně snadné.





Společnost Disney v prohlášení uvedla, že všechny dohody byly nadstandardní a proběhly veřejně. "Všechny dohody podepsané mezi společností Disney a okresem byly přiměřené a byly projednány a schváleny na otevřených veřejných fórech v souladu s floridským zákonem Government in the Sunshine," uvádí se v prohlášení.



Reedy Creek Improvement District byl založen v roce 1967, protože Walt Disney chtěl mít větší kontrolu nad oblastí kolem svého brzy otevřeného resortu Walt Disney World. Měl velké plány na plánované soukromé město a chtěl mít větší kontrolu nad zákony v oblasti. Ačkoli město nikdy nevzniklo, okres zůstal zachován a díky tomu se Disney World nemusel řídit floridskými zákony týkajícími se například stavebních předpisů nebo hospodaření s vodou. V jistém smyslu tak společnost Walt Disney Company získala vlastní minivládu, nad územím, kde si soukromě udržovala pravomoci, a také jí to umožnilo řídit se jinou, pro společnost příznivější daňovou politikou.





Jak uvedla BBC, Ron DeSantis si v posledních letech vytváří povědomí o ožehavých konzervativních tématech, která by mohla být jádrem prezidentské kampaně v Americe. Opakovaně kritizoval vládní pověření ke kontrole šíření covidu-19 a své útoky rozšířil i na vývoj vakcín proti koronaviru. Brojil proti velkým korporacím za to, že vycházejí vstříc liberálním zájmům a ideologiím. Obvinil společnosti provozující sociální média ze zaujatosti vůči konzervativcům.



Tématem, na které se DeSantis zřejmě nejvíce zaměřuje, je však vzdělávání. Nadšeně podpořil státní legislativu, která omezuje možnost školních učitelů hovořit ve třídách o otázkách LGBTQ. Podpořil konzervativní kandidáty do místních vzdělávacích rad a jmenoval kontroverzní konzervativní aktivisty správci univerzit. Vyzval k zákazu účasti transgenderových sportovců v meziškolních soutěžích.



Jeho nejnovější krok, kterým zablokoval používání rozšířeného učebního plánu afroamerických studií na floridských veřejných středních školách, je jen jedním dílkem této větší skládačky. Pokud bude DeSantis kandidovat na prezidenta, bude jeho argumentem pro voliče v primárkách to, že je republikánem, který podniká skutečné kroky v oblasti konzervativních zájmů.