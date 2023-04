Klíčem k Putinovu imperiálnímu projektu je "normalizovaný" špatný život obyčejných Rusů

5. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

Většina vlád na světě chce, aby se jejich občanům žilo dobře, a téměř všechny fungují na základě předpokladu, že ostatní vlády se o to snaží také. Tento předpoklad stojí za sankční politikou, kterou mnozí přijali, aby se pokusili donutit ty, kdo jsou v rozporu s mezinárodním řádem k jeho dodržování, píše Andrej Kolesnikov. Většina vlád na světě chce, aby se jejich občanům žilo dobře, a téměř všechny fungují na základě předpokladu, že ostatní vlády se o to snaží také. Tento předpoklad stojí za sankční politikou, kterou mnozí přijali, aby se pokusili donutit ty, kdo jsou v rozporu s mezinárodním řádem k jeho dodržování,

Některé vlády však ukazují, že se nestarají o to, jak špatně si jejich lidé žijí. A přinejmenším jedna, v Rusku Vladimira Putina, dává najevo, že věří, že rostoucí zbídačování jejich vlastních lidí učiní ty, kteří žijí pod její kontrolou, připravenějšími zemřít pro režim.

Putinův režim nemá rád, když lidé žijí v míru a dobře, protože věří, že pouze když se jim povede špatně, budou mít stále větší vůli vzdát se i samotného života "pro cara". To je postoj, který staví režim do rozporu s ostatními a zpochybňuje hodnotu sankcí.

Dmitrij Medveděv uvedl tento argument v nedávném komentáři, kde tvrdil, že v 90. letech byla ruská společnost "amorfní", protože každý žil sám pro sebe - a nyní dosáhla nové jednoty, když lidé už nežijí pro sebe, ale žijí pro svou zemi.

To je skutečný pokrok, tvrdí bývalý ruský prezident, i když Rusům v prvním případě jejich životní úroveň rostla a ve druhém klesá. Medveděv opravdu naznačuje, že změna názorů mezi Rusy ohledně pomoci zemi může odrážet tento trend.

Jinými slovy, podle Medveděva si Rusové před 25 lety žili příliš dobře, soustředili se na svůj soukromý život a zapomněli, jak milovat vlast a "bránit" ji v situaci, kdy nikoho nenapadlo na ni zaútočit. Ale teď se změnili; a Medveděv a další Putinovi příznivci tento posun vítají.

„Strategická linie Putinova režimu zahrnuje odmítnutí nejen obecně uznávaných hodnot, včetně hodnoty lidského života, ale také těch, které vyplývají z normálního života, který se formoval v době míru po více než 30 let od rozpadu Sovětského svazu.

Z pohledu režimu, jeho ideologů a mluvících hlav žít dobře, mírumilovně a starat se o "osobní blaho" je nesprávné a odporuje to zájmům "společnosti". A co jsou to zájmy? Snad "Zemřít pro vlast".

Ale Medveděv a Putin se mýlí, že se nyní společnost pod tímto praporem sjednotila. Jakákoli jednota je umělá, jde o projev toho, jak se lidé žijící v autoritářské společnosti přizpůsobují tlaku, spíše než odrazem jejich skutečných hodnot. Podporují to, co musí, spíše než to, co chtějí. A průzkumy ukazují, že mladí to ani nedělají.

„Ukazuje se, že demokracie, lidská práva a rotace těch, kdo jsou u moci, mají pragmatický význam: Bez nich konzumní hodnoty trpí inflací v širokém slova smyslu a vláda začíná být stále archaičtější. Postavila do středu své politiky nahou moc a hrdinskou smrt "pro cara".

Zkažení mozků, duší a demografie postupuje, přičemž vojensko-policejní režim je připraven vymáčknout ze země další lidské a finanční zdroje. To je politika kanibalů, jejíž negativní dopady se neprojeví okamžitě, ale postupem času připraví Rusko o možnost jakéhokoli normálního vývoje.

Zdroj v ruštině: ZDE

0