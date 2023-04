Ruská agrese na Ukrajině: Poslední den Macrona a Von der Leyenové v Číně: Pentagon vyšetřuje únik dokumentů USA a NATO

7. 4. 2023

Na sociálních sítích se objevily podrobnosti o plánované jarní ofenzivě Ukrajiny; Evropští představitelé ukončili návštěvu, aby odradili Čínu od podpory Ruska



- Pentagon vyšetřuje únik informací USA a NATO



Pentagon vyšetřuje údajné narušení bezpečnosti, v jehož důsledku unikly na sociální sítě dokumenty, které obsahují podrobnosti o plánech USA a NATO na pomoc Ukrajině při přípravě jarní ofenzivy proti Rusku, píše deník New York Times.



"Jsme si vědomi zpráv o materiálech na sociálních sítích a ministerstvo tuto záležitost prověřuje," uvedla zástupkyně tiskového tajemníka amerického ministerstva obrany Sabrina Singhová.



Dokumenty se šířily na Twitteru a Telegramu a údajně obsahují grafy a podrobnosti o dodávkách zbraní, síle praporů a další citlivé informace, uvedly Timesy.



Informace v dokumentech jsou nejméně pět týdnů staré, přičemž poslední je datován 1. března, uvedla zpráva.

Informace v dokumentech rovněž podrobně popisují výši výdajů na munici, kterou má ukrajinská armáda pod kontrolou, včetně raketových systémů Himars, dělostřeleckých raketových systémů americké výroby, které se ukázaly jako vysoce účinné proti ruským silám.



Zpráva New York Times cituje vojenské analytiky, kteří varují, že některé dokumenty byly zřejmě pozměněny v rámci dezinformační kampaně ze strany Ruska. V jednom dokumentu jsou nadsazeny ztráty ukrajinských vojáků a minimalizovány ruské ztráty na bojišti.

Jeden z dokumentů shrnuje harmonogramy výcviku 12 ukrajinských bojových brigád a uvádí, že devět z nich je cvičeno silami USA a NATO a potřebuje 250 tanků a více než 350 mechanizovaných vozidel, uvedly noviny.



- Uvězněný reportér listu Wall Street Journal dostal novinářskou cenu





Evan Gershkovich, reportér listu Wall Street Journal zatčený v Rusku kvůli obvinění z údajné špionáže, získal nejvyšší ocenění za svobodu tisku udělované americkým Národním tiskovým klubem. Deník Washington Post zveřejnil inzerát vyzývající k jeho propuštění.



Jednatřicetiletý Gershkovich byl zatčen ve čtvrtek v Jekatěrinburgu, čtvrtém největším ruském městě. Je prvním americkým zpravodajem od dob studené války, který byl zadržen na základě obvinění ze špionáže. Deník obvinění odmítl.



Národní tiskový klub jmenoval Gershkoviche laureátem ceny Johna Aubochona pro rok 2023. V prohlášení organizace vyzvala k jeho propuštění.







"Novinář Evan Gershkovich byl obětavý a odvážný při podávání zpráv z Ruska v období dramaticky zvýšeného nebezpečí pro novináře. V prostředí plném rizik důsledně přinášel upřímné, odvážné a poučné zpravodajství. Evanova novinářská práce je příčinou jeho nespravedlivého zadržení ruskými bezpečnostními složkami. Žurnalistika není zločin a Evan by neměl být za svou profesi vězněn - měl by za ni být vyznamenán. Vyzýváme, aby byl Evan okamžitě a bez podmínek propuštěn."



Zpráva o udělení ceny přišla v době, kdy deník Washington Post zveřejnil inzerát vyzývající k Gershkovichovu propuštění:





The Washington Post ran the following ad today, calling for the release of Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich pic.twitter.com/RA69R4qAN7 — The Washington Post Press Freedom Partnership (@wppressfreedom) April 6, 2023

- Ukrajina opravila a v některých případech znovu postavila mnoho míst zničených ruskými útoky, včetně mostů, silnic a vládních budov. Je to jen začátek toho, co Kyjev označil za největší rekonstrukci od druhé světové války a možná nejdražší v historii, jejíž náklady se odhadují na půl bilionu dolarů.



- Rusko "s velkou pravděpodobností" postoupilo do centra Bachmutu



Rusko zřejmě dosáhlo významných úspěchů v Bachmutu, tvrdí britské ministerstvo obrany.



Britské ministerstvo obrany ve své denní aktualizaci uvádí, že ruské síly "s vysokou pravděpodobností postoupily do centra města a obsadily západní břeh řeky Bachmutky. Klíčová zásobovací trasa Ukrajiny na západ od města je pravděpodobně vážně ohrožena".



Zpráva dodává, že "existuje reálná možnost, že na místní úrovni velitelé Wagnera a ruského MO ukončili svůj pokračující spor a zlepšili spolupráci".



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/NJNBkledZx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KlEvFt4ykR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 7, 2023

- Poslední den Macrona a Von der Leyenové v Číně

- Kreml uvedl, že Rusko podniká kroky k "zajištění naší bezpečnosti", a obhajoval své rozhodnutí umístit v Bělorusku taktické jaderné zbraně. Finsko se v úterý oficiálně stalo 31. členem NATO, čímž se zdvojnásobila délka pozemní hranice transatlantické obranné aliance s Ruskem. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko bude sledovat případné rozmístění vojenských sil NATO ve Finsku a bude na ně odpovídajícím způsobem reagovat.

- Moskevský soud se bude zabývat žádostí právníků Evana Gershkoviche, dopisovatele listu Wall Street Journal, který byl v Rusku zatčen na základě obvinění ze špionáže, o zrušení vyšetřovací vazby. Slyšení 18. dubna se bude konat za zavřenými dveřmi, protože Rusko považuje informace související s obviněním za tajné, uvedla agentura Interfax s odvoláním na tiskovou službu soudu. Odmítnutí Ruska umožnit konzulární přístup zadrženému reportérovi listu Wall Street Journal Evanovi Gershkovichovi je "neomluvitelné", uvedl Bílý dům.





Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek odcestuje do Kantonu na jihu Číny, kde se setká se studenty, a vezme s sebou širokou delegaci vrcholných politiků, podnikatelů a celebrit, včetně skladatele Jeana-Michela Jarreho.Ve čtvrtek Macron vyzval svého čínského protějška Si Ťin-pchinga, aby "přivedl Rusko k rozumu" kvůli Ukrajině, a naléhal na něj, aby nedodával Moskvě zbraně.Francouzský prezident, který ve středu přijel do Pekingu na třídenní státní návštěvu, dal jasně najevo, že se snaží Čínu odradit od podpory ruské invaze do sousední země."Vím, že se na vás mohu spolehnout, že přivedete Rusko k rozumu a všechny k jednacímu stolu," řekl Macron Siovi během dvoustranného setkání.Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která Macrona na jeho návštěvě doprovází, uvítala Siovu otevřenost k rozhovoru se Zelenským.Uvedla, že při svém vlastním čtvrtečním setkání s čínskými představiteli varovala, že dodávky zbraní do Ruska by "výrazně poškodily" vzájemné vztahy."Jako člen Rady bezpečnosti OSN má velkou odpovědnost a my očekáváme, že Čína sehraje svou roli a bude podporovat spravedlivý mír, který respektuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, což je jeden ze základních kamenů Charty OSN," uvedla Von der Leyenová., uvedla šéfka Evropské komise poté, co francouzský prezident Macron vyzval Peking, aby s Ruskem kvůli válce na Ukrajině mluvil rozumně. Si, který se snažil postavit Čínu do pozice potenciálního prostředníka v konfliktu, ale Západ ho vnímá jako člověka, který upřednostňuje Rusko, reagoval slovy, že doufá, že Moskva a Kyjev budou moci co nejdříve uspořádat mírová jednání.a jeden z nejvyšších ukrajinských představitelů vyloučil rozhovory s Moskvou o území, dokud nestáhne všechny své vojáky, čímž záporně reagoval na svého kolegu, který se zmínil o možném jednání o vyřešení ruské okupace Krymského poloostrova.Andrij Sybiha, zástupce vedoucího prezidentské kanceláře, vyjádřil zájem Kyjeva o jednání v případě, že ukrajinské síly dosáhnou administrativní hranice regionu v důsledku očekávané ukrajinské protiofenzívy v nadcházejících měsících.. Podoljak ve čtvrtek na Twitteru uvedl, že "o žádných územních ústupcích nebo vyjednávání o našich svrchovaných právech nemůže být řeč". Krym je pod ruskou okupací od února 2014 a následující měsíc jej Moskva po fingovaném referendu nezákonně anektovala.Rozhovorů, které se konaly ve čtvrtek v Kremlu, se zúčastnili vysocí ruští a běloruscí představitelé a následovaly po středečním setkání obou lídrů mezi čtyřma očima. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že dvojice nejednala o umístění taktických jaderných zbraní na běloruském území.V příspěvku na Telegramu dal Prigožin, který je kritický k ruským vojenským špičkám, najevo, že není spokojen s podporou, které se mu dostává od hlavních sil země., uvedl kremelský zmocněnec pro práva dětí. V případu, který vyvolal mezinárodní pobouření, byl otec třináctileté Marie Moskaljové odsouzen za diskreditaci ruské armády a dostal dvouletý trest vězení a jeho dcera byla poslána do dětského domova.Zdroj v angličtině ZDE