Svět vstupuje do věku ekonomiky bezpečnosti

7. 4. 2023

čas čtení 13 minut

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Pandemie COVIDu, válka na Ukrajině a napětí mezi Západem a Čínou způsobily změnu paradigmatu, v níž odolnost získala přednost před efektivitou, píše Andrea Rizzi. Pandemie COVIDu, válka na Ukrajině a napětí mezi Západem a Čínou způsobily změnu paradigmatu, v níž odolnost získala přednost před efektivitou,

Svět vstupuje do nové ekonomické éry, která se vyznačuje změnou paradigmatu. V ní kritéria národní bezpečnosti, strategické autonomie a odolnosti tváří v tvář četným rizikům získávají půdu převahu nad tradiční efektivitou.

COVIDová pandemie, válka na Ukrajině a rostoucí napětí mezi Západem a Čínou se spojily. Vedly k posunu směrem k ekonomice bezpečnosti - a to jak z hlediska veřejné politiky, tak z hlediska obchodních rozhodnutí.

Obrat se rýsuje v několika oblastech. Výrobní a energetické dodavatelské řetězce jsou reorganizovány. Vlády podporují rozvoj strategických technologií prostřednictvím velkých veřejných investic nebo aktivují protekcionistické mechanismy, zatímco obranný průmysl směřuje do fáze značného rozvoje a rozšiřování výrobních kapacit. Finanční toky v soukromém sektoru se mění, pokud jde o mezinárodní investice, držení dluhopisů a používání určitých měn v obchodě.

"Jsme svědky globálního obratu od kritéria čisté efektivity k mnohem obezřetnějšímu a vyváženějšímu přístupu. Spouštěčem je zjištění, že vzájemná závislost se změnila ve zbraň," vysvětluje Zaki Haïdi, profesor na Pařížském institutu politických studií (známějším jako Sciences Po) v Paříži, který se specializuje na politické dimenze globalizace. Je rovněž hlavním poradcem Josepa Borrella, vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

"Geopolitická situace stále více zatěžuje rozhodnutí veřejných orgánů a společností," souhlasí Judith Arnal, vedoucí výzkumná pracovnice Elcano Royal Institute v Madridu.

"Jsme ve stále více polarizovaném světě. To je problém, který byl dříve sotva zaznamenán - ať už na veřejné nebo obchodní úrovni - protože se předpokládalo, že [kolaborativní] prostředí odvozené z globalizace nám umožní přístup ke všemu, co potřebujeme, za všech okolností. Ale geopolitické změny tuto skutečnost změnily," poznamenává.

"Nepochybně dochází k posunu, který lze shrnout jako soutěž o zajištění přístupu ke strategickým schopnostem. Tyto schopnosti zahrnují pokročilé technologie a materiály pro ně potřebné, ale také data, infrastrukturu a další věci," dodává Tobias Gehrke, vedoucí Geoekonomické iniciativy v Evropské radě pro zahraniční vztahy.

USA a Japonsko právě uzavřely dohodu o volném obchodu s minerály potřebnými pro baterie elektrických vozidel. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Brusel studuje opatření na kontrolu evropských investic a vývozu do Číny ve strategických odvětvích, s úmyslem zabránit soukromým společnostem nabízet veřejné výhody světové mocnosti se znepokojivými rysy.

To jsou jen dva příklady nových tendencí, které se odehrávají na poli mezinárodní ekonomie. Jak zdůraznila Ursula von der Leyenová, tento nový důraz na bezpečnost a odolnost nemusí znamenat úplný obrat, protože velké části ekonomiky nejsou zranitelné. Tato odvětví mohou nadále fungovat bez větších změn. Ve skutečnosti dosáhla výměna zboží mezi USA a Čínou v roce 700 rekordní hodnoty téměř 2022 miliard dolarů.

Hrozí, že význam citlivých odvětví, jako jsou digitální, ekologické, zdravotnické a špičková technologie, a spirála politického napětí budou mít dalekosáhlé důsledky. Čína se očividně posunula od éry "reforem a otevírání se" k éře bezpečnosti a kontroly, přičemž celá její ekonomika se přeorientovala na tyto koncepty. Bidenova administrativa také vysílá jasné signály, že je to jejich priorita, a to je jediný skutečný konsensus obou politických stran ve Washingtonu. Na tento posun v čínské politice reaguje i EU.

Z geopolitického hlediska lze již nyní zahlédnout ekonomickou konsolidaci nové struktury kolem polarizovaného, fragmentovaného světa. Některé země, jako je Indie, která těží z přeskupování západních dodavatelských řetězců a levných ruských vývozů paliv, tohoto kroku využijí. Ostatní utrpí.

Z hlediska členských států se formuje posílená úloha státu v hospodářské politice, v případě EU s rozměrem Společenství. To bylo donedávna nepředstavitelné. Nejenže roli státu coby nárazníku sociálních šoků už akceptuje řada konzervativních stran – například konzervativci ve Velké Británii –, ale v posledních letech se intervencionismus coby aspekt průmyslové politiky stal novou normou.

Pokud jde o spotřebu, je také možné, že to bude mít důsledky, protože v závislosti na tom, jak se věci vyvinou, by tento proces mohl mít inflační účinky - a to buď prostřednictvím protekcionistické eskalace, kdy země zavedou více obchodních bariér, nebo prostřednictvím změn v dodavatelských řetězcích.

"Distribuce hodnotových řetězců na globální úrovni je v zásadě způsobena efektivitou," tvrdí Arnal. "Mnoho výrobních procesů bylo přemístěno do Číny kvůli nižším nákladům na pracovní sílu. Pokud je Západ schopen najít alternativní spojence, kteří mohou tyto funkce vykonávat stejně efektivně, dopad by neměl být inflační. Tento typ relokační operace však nějakou dobu trvá... Pokud to chcete urychlit, je pravděpodobné, že to bude mít dopad z hlediska inflace v krátkodobém horizontu."

Níže je uveden přehled hlavních odvětví, ve kterých se tento ekonomický trend směrem k bezpečnosti formuje:

Dodavatelské řetězce

Reorganizace dodavatelských řetězců – aby nebyly nadměrně závislé na geopolitických nepřátelích – je ústředním aspektem tohoto trendu. V energetickém sektoru je obrat náhlý. Rozpor mezi EU a Ruskem je téměř absolutní. Evropané byli schopni tento problém obejít změnou dodavatelů energie a snížením spotřeby. Kreml mezitím zvýšil prodej pohonných hmot do Číny a Indie.

"Snížení závislosti Evropy na ruských fosilních palivech je dokonalou ilustrací těchto oddělovacích pohybů. Je to opravdu pozoruhodný úspěch. Pravděpodobně neexistuje žádný historický příklad srovnatelný s tím, co se stalo; je to výjimečné," potvrzuje Laïdi.

Snaha o posun směrem k obnovitelné energii nemá jen zřejmou složku snahy o snížení emisí, ale také snahu o snížení závislosti. Nárůst investic má kromě environmentální složky také geostrategickou složku.

Scénář závislosti Západu na Číně z hlediska výrobních kapacit a strategických surovin je odlišný. V této oblasti postupuje reorganizace dodavatelských řetězců pomaleji. Existují některé příklady zásadních změn, jako jsou cla uvalená Trumpovou administrativou na několik čínských výrobků nebo manévr společnosti Apple k přemístění části svých výrobních procesů do Vietnamu a Indie. Ale celkově je to pomalý posun.

"Reorganizace dodavatelských řetězců – založená na konceptech, jako je relokalizace, nearshoring nebo friendshoring (přemístění dodavatelských řetězců do spřátelených zemí), je obtížnější, než se zdá, vzhledem k silným ekonomickým, finančním a obchodním vztahům, které byly vyvinuty v posledních desetiletích," vysvětluje Arnal.

Konkrétně odpojení se od Číny je obzvláště složité.

"Přitažlivost výroby v Číně nespočívá jen v nízkých nákladech a působení na velkém trhu," říká Gehrke z Evropské rady pro zahraniční vztahy. "Čína vytvořila výrobní prostředí s mimořádnými atributy, pokud jde o infrastrukturu, spojení a přístup ke zdrojům. Nemůžete náhle obnovit rovné podmínky v jiných zemích. Indie, Indonésie nebo Vietnam potřebují čas a peníze, aby mohly nabídnout srovnatelný ekosystém."

Ale proces je v plném proudu. Průzkum provedený poradenskou firmou McKinsey na jaře 2022 mezi stovkou předních společností v oblasti dodavatelských řetězců ukázal, že 80 % firem již začalo diverzifikovat dodavatele surovin, zatímco 44 % tlačí na regionalizaci řetězců. Tato čísla jsou mnohem vyšší než čísla zaznamenaná v předchozích letech a byla nepochybně způsobena pandemií. Válka na Ukrajině a zhoršení vztahů mezi USA a Čínou tento trend dále urychlily.

Jak zdůrazňuje Laïdi, pandemie ukázala, že výrobky, které by dříve sotva mohly být považovány za strategické - jako jsou respirátory - se jimi mohou stát přes noc, což otevírá velký prostor pro úvahy o dodavatelských řetězcích.

Strategické technologie

Strategickým technologiím se dostává největší pozornosti. V tomto sektoru je více než v kterémkoli jiném založena tvorba moci a autonomie na globální scéně. Čína je již po desetiletí zapojena do obrovského veřejného úsilí o dosažení dominance v tomto odvětví. USA a Evropa se dlouho spoléhaly na vývoj, který přinesl volný trh, ale nyní se spoléhají na veřejný sektor. V této oblasti nedávné akce doslova vyvolávají závrať.

"Existuje dvojí typ akce," zdůrazňuje Gehrke. "Na jedné straně existují restriktivní opatření, jako je zákaz vývozu citlivých technologií do Číny, kontrola čínských investic do strategických společností nebo brzda na zavádění infrastruktury 5G společnosti Huawei. Na druhé straně existují akce, které podporují rozvoj místních kapacit," poznamenává odborník.

V tomto posledním segmentu byly investice masivní. USA se ujaly vedení a vyčlenily velké částky na podporu domácího technologického a výrobního rozvoje v oblasti mikročipů a obnovitelné energie. Evropská unie také získává půdu pod nohama v těchto dvou oblastech. Podobné programy prosazují i další velké ekonomiky, i když Čína se svým státním kapitalismem na tom pracuje už dlouho. Západní mocnosti také pracují na zajištění větší odolnosti v dodávkách nerostných surovin potřebných k zásobování těchto sektorů, což je oblast, ve které má Čína také dominantní postavení.

"Dnes se hlavní pozornost zaměřuje na mikročipy a obnovitelné zdroje, ale existují i další velmi důležité oblasti, kterým bude nepochybně věnována zvýšená pozornost, jako je umělá inteligence nebo kvantové výpočty," dodává Gehrke.

Finanční sektor

Finanční sektor není vůči těmto drastickým ekonomickým změnám imunní. Bylo zjištěno několik dopadů, od postavení dolaru na mezinárodních trzích až po soukromé investiční toky; od bankovních operačních systémů až po ukládání veřejných rezerv nebo držení státních dluhopisů.

"Postavení dolaru v mezinárodním měnovém systému je hegemonické. Téměř 60 % mezinárodních rezerv je denominováno v dolarech. Používá se také jako platební prostředek: V období 1999-2019 představoval dolar 96 % exportního obratu na americkém kontinentu, 74 % v asijsko-pacifickém regionu a 79 % ve zbytku světa," říká Arnal. " Uvalení ekonomických sankcí Západem na Rusko a zejména zmrazení velké části jeho mezinárodních rezerv však tlačí na dedolarizaci ekonomik, jako je Čína nebo Rusko. Tak například Putin již oznámil, že je pro použití jüanu pro transakce mezi Ruskem a zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Arnal poukazuje na to, že dedolarizace globální ekonomiky je proces, který začal již dávno a který se pravděpodobně bude nadále zintenzivňovat. "Pohybujeme se tedy směrem ke světu s více měnami. V každém případě se jedná o postupný proces, který bude trvat ještě několik let."

Čína například snižuje objem amerických státních dluhopisů, které drží. V lednu 2022 to bylo něco přes bilion dolarů. Loni v lednu to bylo asi 860 miliard dolarů. Mezitím se Čína i Rusko snaží učinit bankovní komunikační systémy alternativní ke SWIFTu životaschopnými a efektivními.

Pokud jde o přímé zahraniční investice, přerušení toku západního kapitálu do Ruska bylo náhlé. Nejistější je scénář s ohledem na západní investice na čínském trhu.

Obrana

Průmyslový obranný sektor je dalším z klíčových prvků v éře ekonomiky bezpečnosti. Válka na Ukrajině a zhoršení vztahů mezi USA a Čínou, spolu s dalšími zdroji napětí, povzbuzují zvýšení investic, které nepochybně podpoří společnosti v tomto odvětví v nadcházejících letech.

Obrat 100 největších společností v obranném průmyslu (z hlediska prodaných zbraní) se v roce 600 blížil 2 021 miliardám dolarů, což byl vzestupný trend dokonce ještě před zhoršením geopolitického panoramatu. V novém kontextu již byly oznámeny investice do obnovy arzenálů, jejich rozšíření a zvýšení výrobní kapacity. To pravděpodobně vytvoří silnou hospodářskou dynamiku.

Klima

Geopolitické důvody nejsou jedinými faktory, které podněcují tento trend směrem k bezpečnostní ekonomice. Stejně jako pandemie vyvolala úvahy o rizicích nadměrné závislosti na léčivých přípravcích, strojích nebo vybavení, změna klimatu a její dopady na dostupnost pitné vody a potravin jsou dalším faktorem, který může mít v konečném důsledku stále větší váhu.

Svět vstupuje do nové éry s mnoha problémy. Zdá se, že ekonomika – centrální terén, z něhož vychází prosperita a moc – bude čelit důsledné změně paradigmatu, která ji vzdálí od scénáře posledních několika desetiletí.

Zdroj v angličtině: ZDE

0