Zelenskij k ramadánu

7. 4. 2023

Zelenskij: Navzdory smutku a bolesti z války ať je pro vás svatý ramadán zářivý! Kéž Iftár přinese útěchu všem na světě, v muslimské komunitě, ať už se právě nacházíte kdekoli. Velká světová muslimská komunita se může vždy spolehnout na Ukrajinu, na naši úctu a solidaritu.

Despite the sadness and pain of war, may the holy Ramadan be bright for you! May Iftar bring consolation to everyone in the world, in the Muslim community, wherever you happen to be now. The big world Muslim community can always rely on Ukraine, on our respect and solidarity. pic.twitter.com/BCWfZORBP2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2023



Pozn. red: Iftár je slavnostní večeře v Ramadánu. Zváni jsou všichni, kdokoliv, jacíkoliv neznámí lidé. I vy.



Zelenskij: Ukrajina zahajuje praxi pořádání recepcí iftár během ramadánu. Zelenskij se účastnil prvního oficiálního iftáru:



⚡️Zelensky honors Muslim tradition by participating in first 'official' iftar.



President Volodymyr Zelensky announced on April 7 that Ukraine was beginning a new tradition of hosting official iftar meals during Ramadan. pic.twitter.com/tXl2HpsF8F — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 7, 2023



















* * *



