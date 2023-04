Nemá mít dluhy, ty debile, imbecile, demente, kreténe, idiote, levičáku, kremline, odpade…

5. 4. 2023 / Petr Haraším

Dluhy, dluhy a dluhy

Hezké a lákavě lidsky laskavé oslovení, kterého se vám dostane, když si dovolíte na sociálních sítích korigovat nenávistné útoky na paní Elu Plíhalovou a na její článek na A2larmu o problematice dluhů, zvlášť, když je známo, jak to u nás od roku 2001 neslavně funguje ve prospěch exekutorské parní mašinérie. Kolik to přináší neštěstí jedněm a blahobytu druhým, aby i třetí nepřišli zkrátka, milá kůzlátka? V rámci duševní čistoty ctěných čtenářů jsem vulgární oslovení raději nesepsal. Byl by to totiž sáhodlouhý průvod slovních zvráceností rozhořčených mravných a dobrosrdečných slušných českých lidiček, kteří by ani té pověstné mušce neublížili.

Ultrapravá pravicová poděšená komentátorka Hovorková ze serveru Forum 24 nemá ani pramálo morálních kvalit, aby uvedla jméno autorky kritizovaného článku. Článek o problematice zhoubných dluhů je dle ní k pobavení, vzbuzuje pocit trapnosti, byl hloupý a editorsky nezvládnutý. Já ostatně soudím, že svou náplní převyšoval většinu článků pravicově-konzervativního a ostře provládního, dobře sponzorovaného Forum 24, které nekriticky a naivně papouškuje neoliberální zvrácenost českého rybníčku.

Autorka článku, Ela Plíhalová, si dle Hovorkové myslí, že je normální někoho podfouknout. Prý se také pohoršuje nad tím, že chce dlužný obnos majitel doplatit a taktéž hanebně milému majiteli závidí. Nic z toho v původním článku nebylo a není. Četl jsem jej víckrát, ale jediný fakt je ten, že Hovorková věci dezinterpretuje jako rozšafný soudruh Zeman pod vlivem ruské živé vody.

Madam koment Hovorková si z toho, co v článku není, následně stvoří vlastního dluhového panáka a hrdě tvrdě buší do něj svéhlavá hlava hlava nehlava. A tak si báječně vybájí, že počet občanů, kteří nechtějí platit své dluhy vlastní vinou stvořené a naopak je chtějí odpustit, stále, ke zděšení dluhové pravice, roste. A to není pro republiku dluhů dobrá zvěst.

Zdevastovaná neoliberální morálkou odsuzuje Hovorková filozoficko-historický nadhled článku o obětech dluhové „pandemonie“ ve světě finančních stvůr. Až potutelně se vysmívá mrtvým na Madagaskaru (protože si plete 10 tisíc obětí malárie kvůli neplaceným dluhům s 500 tisíci obětí v rámci osvobozeneckého boje) a rovnou nadšením poskakuje nad nerovností ve společnosti.

Ne, že by od zlostné Hovorkové někdo čekal exkluzivní výkon, ale takové stupidity na mentální úrovni neústavního podvodníka Bendy Marečka by na Forum 24 neměli editoři trpět. Nejhorší z článku paní Plíhalové dle Hovorkové je konstatování faktu, že si tučný a nijak státem neregulovaný nájem roste prostě bez uzardění minimálně o třetinu za dva roky, a na druhé straně materiální zabezpečení nájemníků se kvůli vládě nájemců pravice naopak neustále snižuje.

Pamětna příručky mladých pravic tahá pranic nedbaje strachu z ostud z klobouku tupých neoliberálních sofismat za uši jednoho vypaseného Boba za Bobkem. Žádný respekt k poctivě nabytému majetku střídá nezodpovědnost k závazkům, aby následovalo levicové štvaní proti těm, kdo mají víc.

Víc majetku, víc inteligence, víc slušnosti, víc morálky, nebo čeho víc?

Nikoli slušnost, ni skromnost, ni morálka, ni čestnost, ni vstřícnost, chyba lávky, jde jen o ničemnost. Kdo má víc, ten má právo, spravedlnost a pravdu. Na závěr jako shnilé rudé třešně na pravicovém dotačním dortíku nesmí chybět tokání o tom, že většina lidí by měla vzít vlastní osud do vlastních rukou.

Což v Česku znamená hlavně neprotestovat, nedemonstrovat, nepodporovat odbory, nečinit nic proti drahotě vlády ultrapravice a makat, makat a makat za směšný plat.

Osudem do svých rukou také myslí myslitelka z Modrého práva třeba, aby si občan nepůjčoval peníze, když neví, zda je splatí.

Při záměrné a dlouhodobé pravicové inflační nejistotě, protože se sprostě prostě Fialovi moc hodí, je to věru složité.

Navíc si ten odporný plebs nemá kupovat televizi, pračku, ledničku, žehličku, postel, peřinu a záchod na splachovací splátky. Vůbec si pravicová komtesa neuvědomí, že v rozvinuté české společnosti 21. století si občané musí brát lichvářské půjčky na prostý život a na nejnutnější základní věci.

Jako zcela idiotskou reakci na článek o problematice dluhů Hovorková nabízí „blahořečnění“ exekutorského stavu, který je neprávem českou společností dehonestován, ač tak dobře slouží k likvidaci stovek tisíc českých občanů. Není možné, dle Hovorkové, vytvářet svět, kde je normální neplatit dluhy.

Paní autorka článku o dluhové pasti onou zašmodrchanou jednou splátkou spáchala proti kapitalismu neodpustitelný dluhový hřích zapsaný do pekelné knihy.

Pokud ovšem hrdinný kapitalista okrade občany, pochopitelně čím víc, tím líp, tak je hoden obdivu na nebesích a je zapsán v nejlepších salonech české smetánky na banketech nablýskané stranické honorace. Není snad dne, kdy by se v médiích neobjevil případ, kdy poctivý podnikavý slušný člověk nepřipravil o celoživotní úspory nejednu oběť, aby si za něj pak trest odřehtal bílý koník podnikatelské slušnosti.

Když už jsme tedy ta ona téměř božská společnost, která je založená na pevném modelu „za minimální dluh maximální exekuce“, stát založený na exekutorské mafii, lichvářských společnostech pod dozorem politických stran a odporných právnících se sokolím okem, tak proč je náš stát na tak mizerné ekonomické a mravní úrovni?

Máme přeci drakonické exekuční zákony, milion rodin v exekucích a další miliony lidí, kteří tímto otevřeně generačně trpí. Tak proč nejsme bohatá rozvinutá země se vším všudy a bez deficitů? Že by společnost založená na dluzích nebylo to pravé?

Copak dluhy nejsou základem státu? Bůh lichva, syn exekutor a dluh svatý jsou základem nesvobody, nesamostatnosti a závislosti, které nám zpitvořily tvář naší republiky v novém pohanském náboženství.

Co však vyvolalo onu záplavu krásných reakcí na twitteru? Jen jsem napsal, že článek paní Plíhalové byl dosti rozsáhlý a že o prohřešku autorky na dluhové straně síly tam bylo sotva pár písmenek, navíc dluhový příběh ve své podstatě nedával smysl.

Nic naplat, obhajuji nečestnou autorku, která chtěla okrást ctihodného majitele, poctivého podnikatele a laskavého občana. Která je tak drzá, že píše o povaze dluhu napříč historií a o teorii odpuštění.

Česká společnost ovšem umí odpouštět jen těm, co si odpuštění nezaslouží. Jak jinak by se stále na výsluní vraceli přistižení politici, exekutorské kreatury, privatizační lapkové a loupežníci a dotační podvodníci.

I ten nestoudný Kalousek už se opět dere do voleb, Benda do Ústavního soudu a jako poblázněná kometa krouží kolem nás druh soudruh Paroubek s bratrem fosilem Topolánkem.

A kdo je u většiny českých atomizovaných individuí hrdina? Paní autorka Plíhalová, nebo dnes zveřejněný žalující seznam českých dolarových miliardářů, kde je krom pár ctihodných výjimek, samý fosil, fosil, fosil a pro změnu fosil a lichvář, dotační loudil a realitní dobrák?





Haraším Petr Orlau

Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

