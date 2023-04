Hnutí "Ne základnám" se ohrazuje proti falešné informaci České televize, že boj proti americkému radaru v Brdech nepodpořila česká veřejnost

7. 4. 2023

Foto: Jan Neoral

I když jsme nyní ve zcela jiné situaci a k přežití České republiky v případě ruské agrese opravdu potřebujeme vojenskou podporu Západu a USA (a ta vůbec není jistá), není možné, aby Česká televize lhala a zkreslovala skutečnost, že proti americkému radaru v Brdech se stavěla před patnácti lety většina české společnosti.(JČ)



Toto jsou informace z Wikipedie:

Radar vyvolával mezi obyvateli napříč republikou vlnu nevole. Většina obyvatelstva jej považovala za zbytečné zvýšení bezpečnostních rizik pro obyvatelstvo. Obavy, že v případě většího konfliktu například s Ruskem by se radar stal jedním z prvních cílů, byly velmi silné. Rizika pro Českou republiku od zemí jako Írán či KLDR byla vnímána jako velmi malá.



Většina průzkumů během dvouletého období, kdy se o základně hovořilo, ukázala, že s radarem nesouhlasí v průměru přes 50 % Čechů. Většina respondentů také požadovala k této otázce referendum (kolem 70 %). Podpora radaru se naopak těšila asi 30 % obyvatelstva. Mezi příznivci radaru byli především voliči ODS, muži a lidé s dobrou životní úrovní. Mezi odpůrci převažovali naopak lidé se špatnou životní úrovní, lidé nad 60 let a ženy. Češi by také v průzkumu z února 2007 nevyměnili radar za zrušení víz do USA.



Průzkum agentury STEM ze září 2007, který si nechal zpracovat Tomáš Klvaňa ukázal, že pokud by měli Češi více informací, neváhalo by 50 % dotázaných změnit názor. STEM také v květnu 2008 uvedl, že ačkoliv agentury rozdělují obyvatele na velký tábor odpůrců a malý tábor příznivců, jsou tábory odpůrců a příznivců spíše stejně velké. Že názor společnosti není stabilní a víceméně různě kolísá, dokázala v červnu 2008 agentura CVVM. Podle ní počet odpůrců mírně roste na úkor příznivců. Společnost STEM v reakci na prezidenta Klause, že smlouvy o radaru podepíše, uvedla, že s radarem jsou ochotny smířit se 2/3 obyvatel. Podle vlády mohl konflikt mezi Ruskem a Gruzií přesvědčit obyvatele ČR, aby se k otázce radaru postavili kladně. Průzkum CVVM ze října 2008 to však nepotvrdil (základnu podporovalo 30 % obyvatel, 67 % lidí bylo proti).





na základě tvrzení, že si Česká televize váží vztahů s diváky se na Vás obracíme s výzvou o zastavení vysílání nepravdy v pořadu Historie.cs-díl: PRŮMYSL LŽÍ A POLOPRAVD. Toto nepravdivé tvrzení má být opakovaně odvysíláno dne 8.4.2023, sobota, v 13:05 hodin na ČT24, jak uvádí moderátorka ČT Marie Koldinská na svém facebookovém profilu.



V Historii.cz - PRŮMYSL LŽÍ A POLOPRAVD pozvaný host paní Alexandra Alvarová ve svém vystoupení tvrdí k aktivitě, která zabránila realizaci cizí vojenské základny na území České republiky, citujeme:



............podívám se deset let zpátky , dále ten souboj o ten radar, kterej je tak stará záležitost, že to nikdo nepamatuje, byl vlastně první taková, jak se na divadle říká študýrka, takovej jo, ten případ ... dále .......na základě primitivních prostředků, dále ........ta akce NE základnám, stop radaru, a to pozdvižení tý dostatečně velký, vlastně možná ani ne tak dostatečně velký, spíš jenom, jako že v tom informačním prostoru to vypadalo, že je to pozdvižení lidových mas, ve skutečnosti to byla relativně malá skupina lidí a zafungovala úplně perfektně.





Celý komentář paní Alexandry Alvarové dehonestuje odpor veřejnosti k tehdejšímu záměru o realizaci instalace radaru v Brdech a dle smlouvy i cizí vojenské základny na území ČR.



S realizací záměru nesouhlasilo 68% občanů České republiky.



Je nepravdivé tvrzení, že za tímto odporem byla relativně malá skupina lidí.



1. lena 2023 zemřel Jan Neoral, jeden z hlavních aktivistů proti realizaci záměru instalace radaru.



Proti realizaci záměru instalace radaru se ve svých referendech vyjádřily všechny obce v Brdech.



K petici, vyzývající vládu, zákonodárce k vyhlášení celostátního referenda k záměru instalace cizí vojenské základny se přihlásilo, podepsalo přes 500 000 občanů České republiky. Nešlo o žádnou malou skupinu lidí, která odpor proti radaru v Brdech realizovala.







Protesty, demonstrace, průvody probíhaly od roku 2006 do roku 2009, kdy byl záměr z realizace amerického radaru v České republice stažen.







Pane generální řediteli, pane Zdeňku Šámale, pane Petře Mrzeno,, pane Čestmíre Fraňku, platí si Vás diváci. Neplatí si Vás pro odvysílání lží. Neplatí si Českou televizi proto, aby finanční prostředky zasílané České televizi formou povinných televizních poplatků byly protiprávně zneužívány.

Paní Alexandra Alvarová by se měla omluvit. Měla by se omluvit Česká televize už ze slušnosti k jménu bývalého starosty obce Trokavce Jana Neorala.

Pro lepší slušnou společnost.



Václav Novotný



