Uniklé americké výzvědné dokumenty odhalují hloubku špionážních snah USA a vojenské problémy Ruska

8. 4. 2023

Informace odhalené na sociálních sítích také ukazují, že americké zpravodajské služby odposlouchávají i důležité spojence



Trojice uniklých dokumentů Pentagonu odhaluje, jak hluboko Spojené státy pronikly do ruských bezpečnostních a zpravodajských služeb. Dokumenty také dokazují schopnost Washingtonu varovat Ukrajinu před plánovanými ruskými údery a poskytují podrobné hodnocení síly moskevské válečné mašinérie, uvádí list New York Times.



Dokumenty vykreslují portrét vyčerpané ruské armády, která se potýká s problémy ve válce na Ukrajině, a vojenského aparátu, který je hluboce kompromitován. Obsahují každodenní varování amerických zpravodajských služeb v reálném čase o načasování úderů Moskvy a dokonce i o jejich konkrétních cílech. Takové zpravodajské informace umožňují y Spojeným státům předávat Ukrajině zásadní informace o tom, jak se bránit.





Dokumenty obnažují i americké hodnocení ukrajinské armády, která je rovněž v zoufalé situaci. Dokumenty z přelomu února a března, které v byly v posledních dnech nalezeny na sociálních sítích, popisují kritický nedostatek munice ukrajinské protivzdušné obrany a pojednávají o úspěších, kterých ruské jednotky dosahují v okolí východního města Bachmut. Zpravodajské zprávy ukazují, že Spojené státy zřejmě také špehují nejvyšší ukrajinské vojenské a politické představitele, což je odrazem snahy Washingtonu získat jasný přehled o ukrajinské strategii boje.



Materiály posilují myšlenku, kterou představitelé zpravodajských služeb již dlouho uznávají: Spojené státy mají lepší přehled o ruských vojenských operacích než o ukrajinském plánování. Shromažďování zpravodajských informací je často obtížné a někdy chybné, ale tento soubor dokumentů nabízí možná dosud nejúplnější obraz vnitřního fungování největší pozemní války v Evropě za poslední desetiletí.



Američtí představitelé uvedli, že dokumenty sice nabízejí náznaky amerických metod sběru informací o ruských plánech, ale americké zpravodajské služby zatím nevědí, zda v důsledku úniku informací nebude některý z jejich zdrojů informací přerušen. Američtí představitelé připustili, že od začátku války přišli o některé zdroje informací, ale nové dokumenty podle všeho ukazují, že americké poznatky o ruském plánování zůstávají rozsáhlé.



Únik však může způsobit skutečné škody ukrajinskému válečnému úsilí tím, že odhalí, o kterých ruských úřadech Spojené státy vědí nejvíce, a poskytne tak Moskvě potenciální možnost odříznout zdroje informací.



Únik informací již zkomplikoval vztahy se spojeneckými zeměmi a vyvolal pochybnosti o schopnosti Ameriky udržet svá tajemství. Jeden z vysokých představitelů západních zpravodajských služeb po prostudování dokumentů uvedl, že zveřejnění materiálů je bolestivé, a naznačil, že zřejmě bude nutno omezit sdílení amerických zpravodajských informací. Aby si různé agentury mohly vzájemně poskytovat materiály, vyžaduje to podle tohoto úředníka důvěru a ujištění, že určité citlivé informace zůstanou utajeny.



Dokumenty by také mohly poškodit diplomatické vztahy jiným způsobem. Nově odhalené zpravodajské dokumenty také jasně ukazují, že Spojené státy nešpehují pouze Rusko, ale také své spojence. To sice úředníky sotva překvapí, ale zveřejnění takových odposlechů vždy zhoršuje vztahy s klíčovými partnery, jako je Jižní Korea, jejíž pomoc je potřebná pro dodávky zbraní na Ukrajinu.



Dokumenty ukazují, že téměř všechny ruské ruská bezpečnostní služby jsou nějakým způsobem proniknuty Spojenými státy.



Dokumenty ukazují, že téměř každá ruská bezpečnostní služba je nějakým způsobem proniknuta Spojenými státy. Například jeden záznam, označený jako přísně tajný, pojednává o plánech ruského generálního štábu, jak čelit tankům, které země NATO poskytly Ukrajině, včetně vytvoření různých "palebných zón" a zahájení výcviku ruských vojáků ohledně zranitelnosti různých západních tanků.



Další záznam hovoří o informační kampani, kterou GRU, ruská vojenská zpravodajská jednotka, plánuje v Africe a snaží se formovat veřejné mínění proti Spojeným státům a "prosazovat ruskou zahraniční politiku".



Zatímco některé ze zpravodajských informací nabízejí analýzy a rozsáhlá varování před ruskými plány, jiné jsou druhem informací, které lze využít k obraně Ukrajiny. Jeden záznam hovoří o tom, že ruské ministerstvo obrany formuluje plány na provedení raketových úderů na ukrajinské síly na konkrétních místech v Oděse a Mykolajivu 3. března, což je útok, který by podle amerických zpravodajských služeb měl zničit sklad dronů, zbraň protivzdušné obrany a zabít ukrajinské vojáky.



Ještě další záznam pojednává o zprávě, kterou v únoru rozšířilo ruské Národní obranné velitelské centrum o "snížené bojeschopnosti" ruských sil na východní Ukrajině.





Dokumenty sice sestavil společný štáb Pentagonu, ale obsahují zpravodajské informace mnoha agentur.

Na stránkách zveřejněných na internetu se nejméně dvakrát hovoří o debatě Jižní Koreje o tom, zda poskytnout USA dělostřelecké granáty pro použití na Ukrajině, čímž by Soul porušil svou politiku neposkytování smrtící pomoci. V jedné části dokumentů se uvádí, že jihokorejští představitelé se obávali, že prezident Biden bude volat jihokorejskému prezidentovi a tlačit na Soul, aby zboží dodal.







Podrobnosti v angličtině ZDE

