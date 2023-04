Vzdorný kritik Kremlu Vladimir Kara-Murza přirovnal svůj případ ke Stalinovým procesům

11. 4. 2023

Ruský opozičník, kterému hrozí až 25 let vězení, moskevskému soudu řekl, že si stojí za všemi svými politickými výroky





Ruský opoziční představitel Vladimir Kara-Murza, kterému hrozí až čtvrt století vězení za "velezradu", řekl moskevskému soudu, že si stojí za všemi svými politickými výroky, a uvedl, že jeho stíhání připomíná jeden z monstrprocesů Josefa Stalina.



Jednačtyřicetiletý Kara-Murza, který je držitelem ruského a britského pasu, odmítl několik obvinění včetně velezrady a šíření nepravdivých informací o ruské armádě. Prokuratura pro něj požaduje trest 25 let vězení.



Soudní proces, který vyvrcholí vynesením rozsudku 17. dubna, probíhá za zavřenými dveřmi, ale kopii jeho pondělní závěrečné řeči před soudem poskytla jeho manželka a právník.



V něm se vyjádřil vzdorně, odmítl požádat soud, aby ho zprostil viny, a řekl, že si stojí za vším, co řekl.



"Obviňuji se pouze z jedné věci," řekl Kara-Murza. "Nepodařilo se mi přesvědčit dostatek svých krajanů a politiků v demokratických zemích o nebezpečí, které současný kremelský režim představuje pro Rusko a svět."



Současné prostředí podle něj nepřipomíná ani tak 70. léta 20. století - období, kdy stát potlačoval sovětské disidenty - jako spíše 30. léta 20. století, kdy Stalin realizoval řadu monstrprocesů a čistek svých odpůrců.



"Pro mě jako historika je to důvod k zamyšlení," řekl Kara-Murza. "Zločinci mají litovat toho, co udělali. Já jsem naopak ve vězení za své politické názory. Vím také, že přijde den, kdy se temnota nad naší zemí rozptýlí."



Krátce poté, co Rusko loni v únoru vyslalo na Ukrajinu desetitisíce vojáků, zavedlo rozsáhlé válečné cenzurní zákony, které bjsou používány k umlčení nesouhlasných hlasů napříč společností.



Za "diskreditaci" armády lze v současné době uložit až pětiletý trest odnětí svobody, zatímco za úmyslné šíření "nepravdivých informací" o ní hrozí až patnáctiletý trest.





Provládní politici v době, kterou označují za existenční boj se Západem, tvrdí, že jednota napříč společností je životně důležitá, a ruské občany zpochybňující kroky Moskvy na Ukrajině označují za součást prozápadní páté kolony, která se snaží podkopat vojenské úsilí.





Kara-Murza a jeho příznivci tvrdí, že v minulosti již dvakrát přežil otravu jedem.









Podrobnosti v angličtině ZDE

V pondělí vyzvaly desítky ruských novinářů a aktivistů za práva, z nichž mnozí uprchli ze země, úřady, aby Kara-Murzu opropustily a uvedly, že obvinění proti němu jsou neopodstatněná a politicky motivovaná."Stíhejte spíše vrahy a zločince než čestné a zodpovědné občany, kteří se odvažují myslet a mluvit pravdu," stálo v dopise. "Zastavte nový propad Ruska ke stalinismu a totalitnímu systému."Na dopis bezprostředně nereagovaly úřady, které mnohé z jeho signatářů považují za zrádce, kteří touží po porážce vlastní země na bitevním poli.