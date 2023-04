Pro okamurovce a další odpůrce EU: Od brexitu radikálně klesl počet francouzských a německých turistů cestujících do Británie

11. 4. 2023

Představitelé turistického průmyslu konstatují že nová omezení vstupu a zhoršená pověst Spojeného království u některých Evropanů způsobily pokles počtu návštěvníků z EU



Vedoucí představitelé cestovního ruchu se obávají, že francouzští a němečtí turisté se začínají vyhýbat Spojenému království kvůli omezením, která po brexitu platí pro cestování s průkazy totožnosti



Od loňského ukončení proticovidových opatření v celé Evropě se cestovní ruch začal zotavovat, ale přibývá signálů, že značný počet Francouzů a Němců - dvou největších trhů pro britský cestovní ruch - zůstává mimo.



Od října 2021 potřebují občané EU ke vstupu do Spojeného království cestovní pas. Dříve mohli používat občanské průkazy, ale platný pas má méně než polovina obyvatel Francie a Německa. Lidé, kteří ve Spojeném království provozují turistické atrakce a podniky, říkají, že ačkoli se Američané ve velkém počtu vrátili, Francouzi a Němci nikoli.



Jerseyská vláda je natolik znepokojena, že minulý měsíc oznámila pilotní projekt, který francouzským občanům umožní prokazovat se občanskými průkazy při jednodenních výletech na ostrov. Pěší výlety v hrabství Oxfordshire, které jsou pro zahraniční návštěvníky významnou součástí turistické trasy, letos zaznamenávají o polovinu méně rezervací z Francie a Německa než v roce 2019.



Počet osobních vozidel přepravených společností Le Shuttle tunelem pod kanálem La Manche v prvních dvou měsících roku 2023 klesl na 251 175 ve srovnání s 314 497 v roce 2019. Společnost Brittany Ferries, která provozuje trajekty, v prosinci uvedla, že v roce 2022 zaznamenala 155 000 příjezdů oproti 338 000 v roce 2019.



Za poklesem nestojí jen otázka pasů - brexit také pošramotil vnímání Británie jako přívětivé země pro turisty. Údaje Visit Britain a Anholt Ipsos Nation Brand Index ukazují pokles toho, jak Francouzi a Němci vnímají postavení Spojeného království ve srovnání s ostatními zeměmi.



V roce 2016 označili Němci Velkou Británii za 7. nejlepší místo k návštěvě a Francouzi ji zařadili na 9. místo. Do roku 2022 se Spojené království propadlo na 16., respektive 14. místo.



Joss Croft OBE, výkonný ředitel UKinbound, obchodního sdružení pro odvětví příjezdového cestovního ruchu, uvedl, že francouzští a němečtí turisté stále považují Spojené království za velmi vysoko.



Školní skupiny jsou obzvláště postiženy, protože pokud jedno nebo dvě děti ve třídě o 30 členech nemají pas, učitelé se rozhodnou místo toho cestovat kvůli angličtině do Irska nebo na Maltu. Děti s pasy zemí mimo EU, například uprchlíci, budou navíc potřebovat ke vstupu do Spojeného království vízum za 95 liber.



Podle loňského výzkumu organizace Tourism Alliance došlo k 83% poklesu počtu žáků a studentů navštěvujících Spojené království, což vedlo ke ztrátě 875 milionů liber a 14 500 pracovních míst.



V Německu má cestovní pas asi 28 milionů lidí z 83 milionů obyvatel. Ve Francii bylo za posledních 10 let vydáno přibližně 32 milionů pasů na 67 milionů obyvatel.



Hayley Beer-Gamageová, výkonná ředitelka společnosti Experience Oxfordshire, uvedla, že rezervace od francouzských a německých skupin dosahují 50 % úrovně doby před pandemií.



David Edwards z cestovní poradenské společnosti Scattered Clouds uvedl, že od roku 2015 klesá počet prázdninových návštěv z Francie a Německa, zatímco počet návštěvníků z jiných zemí vzrostl.



"Obecně řečeno, mnoho Evropanů má na některé aspekty [Spojeného království] méně příznivý názor," řekl.



Minulý měsíc, když se Rishi Sunak setkal s Emmanuelem Macronem po oznámení Windsorského rámce, vedoucí představitelé oznámili, že Francie a Spojené království rozšíří možnosti školních výletů.



Turistické podniky v Británii jsou rovněž znepokojeny plány na zavedení elektronického povolování cest (ETA), které se zavádí od října 2023. Tento systém, podobný americkému systému Esta, bude znamenat, že i turisté, kteří nepotřebují vízum, budou muset platit za digitální povolení ke vstupu.



Richard Toomer, výkonný ředitel Svazu cestovního ruchu, uvedl, že cena ETA musí být přiměřená. "Opravdu se musíme znovu podívat na naše vysoké náklady na víza," řekl.



