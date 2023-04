Elon Musk je vážnou hrozbou svobodě projevu. Záměrně na Twitteru podporuje šíření ruské a čínské propagandy

12. 4. 2023

Za posledni týden ohromil Elon Musk dalšími cenzurními zásahy na Twitteru. Shrňme nejprve základní informace podle deníku Guardian, avšak Nick Cohen ve svém komentáři dodává, že situace je o hodně vážnější. Jde o kolaps západních demokracií. Za posledni týden ohromil Elon Musk dalšími cenzurními zásahy na Twitteru. Shrňme nejprve základní informace podle deníku, avšak Nick Cohen ve svém komentáři dodává, že situace je o hodně vážnější. Jde o kolaps západních demokracií.

Došlo k vážnému konfliktu mezi Twitterem a Substackem



Šestidenní spor mezi Twitterem a Substackem dospěl k nelehkému příměří poté, co Elon Musk na Twitteru přestal cenzurovat odkazy a vyhledávání pro zpravodajskou platformu Substack.





Zdá se, že spor odvádí Muskovu pozornost od naléhavějších problémů sociální sítě. O víkendu uživatelé oznámili, že z funkce Circles, která je zaměřena na ochranu soukromí, unikají soukromé údaje uživatelů.





Podrobnosti v angličtině ZDE









Pro mnohé z nás už není využívání těchto služeb volitelné. Když se mě lidé ptají, proč prostě Twitter neopustím, nechápou, jakou roli hraje. Pro lidi v mnoha odvětvích, ale zejména v žurnalistice, už není možné se uživit nebo si zvýšit počet čtenářů bez používání sociálních médií. Twitter je monopolní díky velikosti své sítě a složení uživatelské základny. Nemůžeme přejít ke konkurenci. Měli bychom proto mít jistotu, že pokud budeme dodržovat soubor rozumných, jasných a transparentních pravidel, nebude nám přístup ke službě odepřen.



Z tohoto důvodu bychom měli mít také určitou kontrolu nad způsobem, jakým jsou údaje o nás shromažďovány, používány a prodávány. Nic takového však nemáme, což je absurdní. Tyto společnosti se posledních dvacet let chovají zjevně monopolně a v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Způsobily obrovské škody liberálním demokraciím, naší sociální struktuře a psychické stabilitě mnoha uživatelů. Víme to: O tom už není pochyb. Ale naši zákonodárci s tím nic neudělali. Proč ne? Protože naše politické strany fungují za peníze Big Tech. Technologičtí titáni jsou našimi skutečnými pány.



Americká Republikánská strana využívá oprávněného znepokojení Američanů nad touto situací a pořádá fraškovitá slyšení o Aktech Twitter - slyšení, na nichž je Musk prezentován jako zastánce svobody slova, nikoli jako jedna z největších hrozeb svobodě slova v moderním světě. Musk celé představení zinscenoval. Smyslem slyšení není sloužit americkému lidu. Jde o to zajistit, aby tyto platformy nebyly nikdy regulovány, a to tím, že se snahy o to spojují s cenzurou. Je to odporně hloupé - člověk by si myslel, že to lidé prokouknou, a většina z nich to prokoukne - ale mnozí ne. Muskovi se podařilo stylizovat se do role hrdiny pro každého člověka jednoduše tím, že řekl: "Hledáte hrdinu? Tady jsem!" Zdá se, že na tom, co dělá, nezáleží. Pravděpodobně se poučil z pozorování Trumpa, že pokud je lež dostatečně velká a pobuřující - ozdobená populistickou rétorikou a memy žabáka Pepeho - velká část veřejnosti ho podpoří v tom, aby si urval, co se mu zlíbí.



Populistické nutkání - na pravici i na levici - vzniklo jako reakce na velmi reálný problém. Kdybychom vládli naší vládě, Kongres by pořádal slyšení - ve skutečnosti by už dávno pořádal slyšení o nebezpečí předání jedné z kritických světových komunikačních tepen jasnému šílenci. Vláda by zabránila prodeji s odůvodněním, že v nejvelkorysejší formulaci je Musk blázen, v méně velkorysé formulaci je těžce zkompromitován nepřátelskými vládami a zjevně příliš nepřátelský vůči svobodným společnostem a jejich hodnotám, než aby mohl mít takovou moc nad tolika lidmi. Protože však Big Tech vládne Kongresu, a nikoli naopak, nic takového se nestalo, ani nestane.



Během stejného víkendu začal Twitter zesilovat dopad čínských státních médií a kremelských účtů. Nejenže je "pustil zpět na platformu", jak by se dalo očekávat, pokud (v tuto chvíli velmi hloupě) věříte Muskovým nárokům na "absolutismus svobody slova". Nyní pomáhá nepřátelům Západu dostat se k co největšímu počtu obyvatel Západu.



Testy z několika účtů ukázaly, že výsledky vyhledávání, časová osa a doporučovací nástroje Twitteru zobrazují uživatele, jako je prezidentský účet Vladimira Putina, ruské ministerstvo zahraničních věcí a velvyslanectví Ruska v Británii - na všechny z nich byla v době vypuknutí nepřátelství uvalena omezení. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že Twitter již neomezuje dosah ruských státních mediálních organizací.



Testy provedené deníkem The Telegraph minulý týden ukázaly, že ruské vládní účty se objevovaly na prvních místech některých výsledků vyhledávání a objevovaly se jako návrhy dalších účtů, které je třeba sledovat. Tweety ruské vlády se objevovaly v algoritmicky řízeném kanálu Twitteru "Pro vás" , i když jste si o tyto ruské účty nezažádali.



Odporné výzvy Dmitrije Medveděva k likvidaci celého ukrajinského národa se tak nyní uživatelům Twitteru vnucují bez ohledu na to, zda o ně předem projevili zájem. Stránky ruského státu jsou nyní Twitterem doporučovány.



Twitter mezitím potlačuje šíření informací z ukrajinských účtů.



Zdá se, že Musk necítí žádnou zvláštní loajalitu ke své adoptivní zemi. Možná jste četli, že došlo ke katastrofálnímu úniku dokumentů o národní bezpečnosti USA. Zdá se, že tyto dokumenty jsou přinejmenším zčásti autentické a způsobují obrovské škody USA, jejich spojencům i Ukrajině. Stále volně kolují na Twitteru, přestože ministerstvo obrany prosilo Muska o pomoc při jejich stažení z platformy. Ten odmítl.



Muskova akvizice Twitteru měla být zastavena z mnoha důvodů, mezi nimiž je na prvním místě to, že v Muskových rukou je Twitter hrozbou pro národní bezpečnost.



Tato tendence bude s tím, jak se technologie, které ovládají naše životy, stávají stále sofistikovanějšími, ještě palčivější, když už ne z jiného důvodu: Naši volení zástupci jí nerozumějí. Pokud jste někdy sledovali slyšení v Kongresu týkající se jakéhokoli aspektu moderních technologií, okamžitě vidíte, jak hluboko jsou mimo. Jsou jako psi, kteří uvažují o automatickém krmítku a dojdou k závěru, že by možná fungovalo lépe, kdyby na něj štěkali.



To ale není jediný důvod. Poslední vážnou snahou o potlačení důvěry ve velké technologie bylo, když vláda v 90. letech zažalovala Microsoft za to, že se snažil monopolizovat trh s osobními počítači. Big Tech se poučil a od té doby věnuje téměř stejné procento svých zdrojů na lobbování a nákup vlády jako na marketing svých produktů. V loňském roce utratily společnosti Apple, Amazon, Google a Facebook za lobbování více než obranný průmysl nebo Big Pharma. Výdaje Googlu v posledních letech prudce vzrostly, aby zajistil, že antimonopolní legislativa se zastaví a nikdo ho nedonutí něco udělat s propojením YouTube s terorismem. Facebook se pustil do utrácení, aby se postaral o to, že z odhalení informátorky Frances Haugenové nic nebude.



To je pro občany nesmírně frustrující - a částečně je to důvod, proč jsem strávil víkend v takovém rozrušení. Pocit bezmoci a ponížení tváří v tvář zneužití moci je strašný. Když se zobecní na celou populaci, je nebezpečný. Arabské jaro a populistické vzpoury po celém světě byly poháněny lidmi, kteří se cítili poníženi a zmařeni neodpovědnou mocí.



Jsem však zcela přesvědčen, že Elon je správný cíl - nebo alespoň jeden z nich. Je absurdní - a je to zjevně neamerické -, že někdo tak labilní, dětinský, malicherný, groteskní, hrubě nezodpovědný, odtržený od reality a zamilovaný do špíny jako Elon Musk si monopolizoval moc nad platformou, která sama o sobě monopolizovala globální diskurz.







Nick Cohen navrhuje stávku.



Konflikt začal minulou středu, kdy společnost Substack oznámila novou funkci "Substack Notes", která nabízí uživatelům společnosti, tedy autorům newsletterů a jejich čtenářům, z nichž někteří jsou platícími předplatiteli, prostředí podobné Twitteru."Ačkoli Substack Notes mohou vypadat jako známé kanály sociálních médií, klíčový rozdíl je v tom, co nevidíte," uvedl spoluzakladatel Substacku Hamish McKenzie v příspěvku oznamujícím tuto funkci."Síť Substack funguje na základě placených odběrů, nikoliv reklam. Tím se vše mění."Lidé zde dostávají odměnu za to, že respektují důvěru a pozornost svého publika. Konečným cílem této platformy je přeměnit příležitostné čtenáře v platící předplatitele."V tomto systému naprostá většina finančních odměn připadá tvůrcům obsahu."Mnoho autorů Substacku se spoléhá na Twitter jak při získávání čtenářů, tak při psaní svých článků, čímž je tato zpravodajská platforma obzvláště vystavena potenciálnímu kolapsu pod Muskovou chaotickou správou od jeho převzetí v říjnu loňského roku.Během velikonočního víkendu Elon Musk l jakýkoli tweet obsahující odkaz na Substack algoritmicky deprioritizoval, zablokoval pro lajkování nebo retweetování a skryl ve vyhledávání. Vyhledávání samotného výrazu "substack" bylo automaticky nahrazeno vyhledáváním slova "newsletter".A mnoho uživatelů, kterým se podařilo najít a kliknout na odkaz na stránku Substack, hlásilo, že je Twitter je varoval, že tato služba je "nebezpečná nebo škodlivá".Taibbi, jeden z nejvýznamnějších autorů na Substacku, se ocitl uprostřed tohoto konfliktu. Přestože úzce spolupracoval s Muskem na Twitter Files - výběrovém zveřejňování interních dokumentů Twitteru autorizovaných Muskem se zjevným cílem prokázat liberální zaujatost pod jeho bývalým vedením - prohlásil, že kvůli Muskově cenzuře platformu Twitter opustí.Tento odchod vyvolal Muskovu reakci, první veřejné prohlášení společnosti k této záležitosti, několik dní poté, co byly zaznamenány první represe proti Substacku: Musk nepravdivě obvinil Taibbiho, že je zaměstnancem Substacku (není), tvrdil, že odkazy Substacku "nikdy nebyly blokovány" (později přiznal, že byly dočasně označeny jako "nebezpečné"), a obvinil Substack, že se "pokouší stáhnout obrovskou část databáze Twitteru, aby mohl spustit svůj klon Twitteru", což šéf Substacku v příspěvku na Substack Notes popřel.