Jack Teixeira, jednadvacetiletý příslušník americké letecké národní gardy, zřejmě vedl internetovou skupinu, kde se objevovaly tajné soubory

14. 4. 2023

Foto: Jack Teixeira (Facebook)

FBI zatkla v Massachusetts jednadvacetiletého příslušníka letecké národní gardy, který je podezřelý z úniku tajných dokumentů americké obrany, jež odhalily vojenská tajemství a narušily vztahy Washingtonu s klíčovými spojenci.



Jacka Teixeiru zatkli agenti FBI v jeho domě ve městě North Dighton. Na záběrech ze zpravodajství natáčeného z vrtulníku bylo vidět mladého muže s ostříhanými tmavými vlasy, v olivově zeleném tričku a červených šortkách, jak je nucen jít pozpátku k týmu agentů stojících u obrněného vozidla v maskáčích a neprůstřelné vestě, kteří na něj míří puškami.

Ve Washingtonu zatčení potvrdil americký generální prokurátor Merrick Garland s tím, že Teixeira byl zadržen "v souvislosti s vyšetřováním údajného neoprávněného vynášení, uchovávání a předávání utajovaných informací o národní obraně".



Garlandovo použití jazyka naznačovalo, že Teixeira bude čelit obvinění podle zákona o špionáži. Za každé obvinění podle tohoto zákona může být uložen až desetiletý trest odnětí svobody a žalobci by mohli každý uniklý dokument považovat za samostatný bod jeho obžaloby. Mohl by mu hrozit velmi dlouhý trest odnětí svobody.



Garland uvedl, že příslušník letecké národní gardy se poprvé dostaví k okresnímu soudu v Massachusetts v Bostonu.



Letec první třídy Teixeira působil u 102. zpravodajského křídla Massachusettské národní letecké gardy pod služebním označením "brigádník kybernetických dopravních systémů", který je zodpovědný za zajištění funkčnosti internetu na leteckých základnách. Ke gardě nastoupil v roce 2019.



Teixeira byl údajně od konce loňského roku do března vedoucím internetové chatovací skupiny, kam byly poprvé nahrány stovky fotografií tajných a přísně tajných dokumentů. Online skupina si říkala Thug Shaker Central a tvořilo ji 20 až 30 mladých mužů a teenagerů, které spojovalo nadšení pro zbraně, vojenské vybavení a videohry. Běžným znakem skupiny byly rasistické výrazy.



Bývalí členové Thug Shaker Central sdělili investigativní novinářské organizaci Bellingcat, deníkům Washington Post a New York Times, že dokumenty byly sdíleny ve zjevné snaze zapůsobit na zbytek skupiny, nikoliv s cílem dosáhnout nějakého konkrétního zahraničněpolitického výsledku.



Joe Biden se ve svém projevu v Irsku snažil dopad narušení zákona bagatelizovat.





"Únik informací mě neznepokojuje," zdůraznil Biden. "Jsem znepokojen tím, že se to stalo. Ale není mi známo nic současného, co by mělo velké důsledky."





V posledním vzkazu svým kolegům ze skupiny hledaný muž vzkázal, aby se "drželi při zemi a vymazali všechny informace, které by se ho mohly týkat", včetně kopií utajovaných dokumentů.







Podrobnosti v angličtině: ZDE



Nejnovější únik informací poukazuje na to, kolik lidí má přístup k přísně tajným materiálům USA.Deník New York Times viděl asi 300 dokumentů, z nichž byl dosud zveřejněn jen zlomek, což naznačuje, že škody na americké národní bezpečnosti mohou být větší, než se dosud přiznává.Součástí vyšetřování úniku informací bude zkoumání, jak mohl mít jednadvacetiletý příslušník Národní letecké gardy v Massachusetts přístup k přísně tajným materiálům, které jsou životně důležité pro bezpečnostní zájmy USA a spojenců, včetně nasazení na bojišti na Ukrajině. Pentagon uvedl, že přezkoumává své zásady ochrany utajovaných materiálů, včetně aktualizace distribučních seznamů a posouzení toho, jak a kde jsou zpravodajské informace sdíleny."Je důležité pochopit, že se nejedná pouze o ministerstvo obrany. Jde o vládu USA," řekl Ryder. "Jde o to, jak chráníme a zabezpečujeme utajované informace. Máme zavedené přísné protokoly, takže kdykoli dojde k nějakému incidentu, je příležitost je přezkoumat a zdokonalit."V North Dightonu vlastní žena, která je považována za matku Jacka Teixeiry, Dawn Dufaultová, dříve Dawn Teixeira, a její manžel Tom Dufault školku Bayberry Farm and Flower Co. Telefonáty do této společnosti byly ve čtvrtek přepojeny do hlasové schránky. Ve zprávě stálo, že podnik je tento týden uzavřen.Na facebookové stránce společnosti se v červnu 2021 objevila zmínka o Jacku Teixeirovi."Jack je dnes na cestě domů, technickou školu dokončil, je připraven zahájit kariéru u Letecké národní gardy!" stálo ve zprávě pod fotografií balonku s nápisem "Vítejte doma".V prosinci 2020 společnost zveřejnila blahopřání "Jackovi" k jeho devatenáctým narozeninám pod fotografií osoby v oblečení vojenského typu.Mezi některými nově zveřejněnými materiály jsou i dokumenty, které ukazují na vědomí o konfliktech mezi ruskou rozvědkou a ruským ministerstvem obrany. V jednom dokumentu, o němž informoval deník New York Times, američtí představitelé popisují, jak ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) "obvinila ministerstvo obrany, že se snaží zakrýt rozsah ruských ztrát na Ukrajině".FSB uvedla, že oficiální statistiky nezahrnují mrtvé a zraněné z řad národní gardy ani dvou významných milicí zapojených do bojů, žoldnéřských jednotek Wagner a bojovníků nasazených vůdcem čečenské republiky Ramzanem Kadyrovem. Podle hodnocení amerických zpravodajských služeb tato roztržka ukázala "přetrvávající neochotu ruských vojenských představitelů sdělovat špatné zprávy vyšší úrovni velení".Podle mladistvého člena skupiny Thug Shaker, s nímž deník Washington Post vedl rozhovor, měl jejich vůdce, kterého označoval jako OG, ale nyní je považován za Teixeiru, "kritický pohled na americkou vládu" a vykresloval vládu, a zejména orgány činné v trestním řízení a zpravodajské služby, jako represivní sílu. Hovořil o "přemíře vládních pravomocí".Dospívající člen skupiny byl s mužem, kterému říkal OG, v kontaktu ve dnech před jeho zatčením a uvedl, že "vypadal velmi zmateně a neschopný se rozhodnout, co má dělat". "Je si plně vědom toho, co se děje a jaké to může mít důsledky," řekl. "Jen si není jistý tím, jak tuto situaci vyřešit... Vypadá z toho dost rozrušený."