I přes sankce Evropa stále posílá stovky milionů eur ruským oligarchům. Europoslanec Peksa má řešení

Tisková zpráva:

14. 4. 2023

čas čtení 2 minuty

Evropská unie ani po roce nedokáže vymáhat široký seznam sankcí proti Rusku. Podle pirátského europoslance a iniciátora debaty ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Mikuláše Peksy však řešení existují. Podle Peksy by měl vzniknout celoevropský přehledný rejstřík skutečných majitelů firem a společností, mělo by být povinné využívat všechny dostupné evropské kontrolní nástroje a také by se měla posílit pravomoc Úřadu evropského veřejného žalobce.