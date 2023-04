USA pochybují, že protiofenzíva na Ukrajině přinese velké zisky, uvádí uniklý americký dokument

13. 4. 2023

Foto: Americký ministr obrany Lloyd Austin

Jde o výrazný odklon od veřejných prohlášení Bidenovy administrativy o životaschopnosti ukrajinské armády a pravděpodobně povzbudí kritiky, kteří volají po jednání o ukončení války



Podle hodnocení amerických zpravodajských služeb obsažených v rostoucím počtu tajných dokumentů, které odhalují obavy Washingtonu ze stavu války, by problémy Ukrajiny při shromažďování vojáků, munice a vybavení mohly způsobit, že její armáda "zdaleka nedosáhne" cílů Kyjeva pro očekávanou protiofenzívu zaměřenou na znovudobytí Ruskem okupovaných oblastí letos na jaře.

Bezútěšné hodnocení z počátku února, označené jako "přísně tajné", varuje před významnými "nedostatky ve vytváření a udržování sil" a před pravděpodobností, že taková operace povede pouze ke "skromným územním ziskům". Je to výrazný odklon od veřejných prohlášení Bidenovy administrativy o životaschopnosti ukrajinské armády a pravděpodobně povzbudí kritiky, kteří se domnívají, že Spojené státy a NATO by měly více usilovat o vyjednané řešení konfliktu.



Dokument patří mezi trojici materiálů o národní bezpečnosti USA, které byly minulý týden objeveny na sociálních sítích. Záležitost vyšetřuje jak Pentagon, odkud podle všeho začátkem letošního roku většina uniklých materiálů pochází, tak americké ministerstvo spravedlnosti.



Únik informací přinesl pozoruhodné poznatky o zpravodajských aktivitách USA po celém světě, ale jeho odhalení o rusko-ukrajinské válce se ukázala jako obzvláště poučná. Odhalil například, kde američtí představitelé zjistili kritické nedostatky v ukrajinské protivzdušné obraně a přístupu k munici, a zároveň odhalil značné nedostatky i v ruské armádě. Mnohá z těchto hodnocení pocházejí z února a března.



Dokument, který předpovídá pouze skromný úspěch nadcházející ukrajinské protiofenzívy, naznačuje, že strategie Kyjeva se točí kolem znovuzískání sporných oblastí na východě a zároveň se snaží tlačit na jih ve snaze přerušit pozemní most Ruska na Krym, poloostrov, který Moskva nezákonně anektovala v roce 2014 a nyní ho využívá jako zásobovací trasu pro své síly uvnitř Ukrajiny. Síla zakořeněné ruské obrany spolu s "přetrvávajícími ukrajinskými nedostatky ve výcviku a zásobování municí pravděpodobně ztíží postup a zhorší ztráty během ofenzívy," uvádí se v dokumentu.



Jeho označení naznačuje, že informace byly dodány lidskou a signálovou rozvědkou, pravděpodobně s využitím citlivých metod používaných CIA a americkou Národní bezpečnostní agenturou. Úřad ředitele Národní zpravodajské služby, který podle všeho uniklý dokument vypracoval, se k němu odmítl vyjádřit, stejně jako Rada národní bezpečnosti. Ministerstvo obrany se k obsahu dokumentu také odmítlo vyjádřit.



Kromě uniklého dokumentu američtí představitelé uvedli, že vyhlídky na skromný výsledek jarní ofenzívy posílilo také utajované hodnocení Národní zpravodajské rady. Toto hodnocení, které bylo nedávno předloženo vybrané skupině osob na Kapitolu, zjistilo, že Ukrajina pravděpodobně nezíská zpět tolik území, kolik jich Kyjev získal loni na podzim při ohromujícím průlomu Ukrajiny na východě a jihu, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.



V týdnech, které uplynuly od vypracování uniklého dokumentu, vedli američtí představitelé rozhovory s ukrajinskými představiteli, aby se ujistili, že ambice Kyjeva v oblasti ofenzivy odpovídají jeho možnostem, uvedli američtí představitelé, kteří stejně jako ostatní respondenti pro tuto zprávu hovořili pod podmínkou anonymity, aby mohli diskutovat o citlivé záležitosti. K jedné výměně názorů na vysoké úrovni došlo v polovině března během telefonátu mezi generálem Markem A. Milleym, předsedou sboru náčelníků štábů, Jakem Sullivanem, prezidentovým poradcem pro národní bezpečnost, ministrem obrany Lloydem Austinem a jejich ukrajinskými protějšky.



Američtí představitelé rovněž uspořádali s ukrajinskými vojenskými veliteli rozhovory, aby demonstrovali, jak by mohly probíhat různé útočné scénáře a jaké důsledky by mělo přílišné rozptýlení sil, uvedl jeden z představitelů. To by mohlo příliš roztáhnout zásobovací linie, což by ztížilo udržení znovudobytého území při pokusu o další postup do obsazených oblastí.



Všechny strany z těchto rozhovorů odešly s pocitem, že Ukrajina začíná chápat omezení toho, čeho může v ofenzivě dosáhnout, a podle toho se připravuje, uvedli američtí představitelé. Ačkoli k přerušení mostu na Krym pravděpodobně nedojde, Spojené státy doufají, že postupné úspěchy by mohly alespoň ohrozit volný tok ruské techniky a personálu v koridoru, který je pro invazní síly záchranným lanem.



Vysoce postavený ukrajinský představitel nepopřel odhalení v dokumentu a poukázal na logistické průtahy, které zpomalily slíbené dodávky západní pomoci. Je to "částečně pravda," řekl úředník, "ale nejkritičtější částí je zpoždění již slíbených systémů, což zdržuje výcvik nově zformovaných brigád a protiofenzivu jako celek." Několik zemí, včetně Spojených států, přislíbilo Ukrajině bojové tanky a další obrněná vozidla, ale až poté, co se dlouho rozhodovaly, zda tak učinit, což vyvolalo kritiku Kyjeva a jeho nejvěrnějších podporovatelů ve východní Evropě. Washington urychlil plány na vyslání bloku tanků Abrams, ale do jejich dodání zbývají ještě měsíce.



Jiný vysoký ukrajinský představitel uvedl, že únik dokumentů pravděpodobně neohrozí plánovanou protiofenzívu. "Všichni vědí, že máme málo munice - prezident a ministr obrany o tom otevřeně hovoří," řekl úředník. "A všem je od listopadu jasné, že příští protiofenzíva bude zaměřena na jih, nejprve na Melitopol a pak na Berďansk. Ale přesné místo - to můžeme změnit týden předtím."



Moskevské jednotky se také potýkají se značnými problémy, včetně nízké morálky v důsledku velkých strategických chyb, které vedly ke značným ztrátám a zanechaly vojáky špatně vybavené. Podle samostatného dokumentu obsaženého v uniklé americké zprávě jsou ruské jednotky na východě obzvláště chatrné, přičemž zpravodajské informace odhalují nestandardní péči při maskování citlivých míst a lehkomyslné skladování munice.



Západ poslal Ukrajině zbraně a vojenské vybavení v hodnotě desítek miliard dolarů a tuto injekci pomoci označil za významnou podporu. Nově uniklý dokument však signalizuje to, co mnozí velitelé a vojáci již vědí: Náročný boj proti Rusku vyčerpal ukrajinské vojáky a techniku, takže každý den, kdy se válka vleče, je výhodou pro větší ruskou armádu.



Podle vojáků ukrajinské jednotky spotřebovávají historické množství dělostřelecké munice a začaly šetřit s granáty. Dělostřelci podporující operace v bojujícím městě Bachmut například uvedli, že jejich stárnoucí sovětské houfnice jsou méně přesné než západní děla, což vyžaduje, aby stříleli více a rychleji opotřebovávali své vybavení. Stejně tak jsou opotřebovaní i vojáci a Kyjev sáhl hlouběji mezi obyvatelstvo, aby mobilizoval další bojovníky, a někdy zastavuje muže na ulici, aby jim předal povolávací listiny.



Vojenský personál v poli si v posledních týdnech stěžoval, že nově mobilizované jednotky, které přicházejí na frontové linie, jsou špatně vycvičené. Situace na bojišti však nyní nemusí odrážet úplný obraz ukrajinských sil, protože Kyjev cvičí jednotky pro nadcházející protiofenzívu odděleně - záměrně je drží stranou od současných bojů, včetně obrany Bachmutu, uvedl americký představitel.



Vyhlídka na vlévání miliard dolarů do vojenské patové situace, která přináší pouze postupné zisky v tom či onom směru, by mohla oslabit odhodlání podporovatelů Kyjeva v Evropě a ve Spojených státech, což by mohlo zostřit výzvy k jednání mezi Kyjevem a Moskvou.





Zahájení rozhovorů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem by však mohlo být pro ukrajinského vůdce, prezidenta Volodymyra Zelenského, riskantní vzhledem k vyhrocené nevraživosti vůči Kremlu mezi ukrajinským lidem, který během konfliktu trpí mimořádnou mírou násilí a strádání, ale přesto je i nadále jednotný v důsledku příslibu dosažení celkového vítězství.







